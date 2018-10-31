«Риддик»: Фурианец хочет домой

Вин Дизель повторяет смертельный (и утомивший) номер
Межгалактический убийца Ричард Б. Риддик (Вин Дизель
) приходит в себя на песчаной планете, отдаленно напоминающую Татуин из «Звездных войн»
. В недавнем прошлом бритоголовый уголовник - повелитель армии некромонгеров, поклоняющихся самой смерти. В его биографии есть и еще одна уникальная черта: Риддик – последний сын планеты Фурия. Теперь он пытается выжить там, где хрупкие людишки мрут, как мухи, и ждет космический корабль с охотниками за головами. По прибытии двух звездолетов преследователь и жертва, в лучших традициях серии, меняются местами, но настоящая угроза лишь маячит на горизонте.
В третьем фильме о прославленном убийце, за чью голову обещана солидная сумма, Дэвид Туи
, наконец, задает своему герою глобальную цель – найти родную планету. Однако решает, что пока развивать этот сюжет не стоит, – «Риддик»
неожиданно обрывает на полуслове историю некромонгеров и номинально возвращается к событиям «Черной дыры»
. Строго говоря, новая картина чересчур похожа на первый фильм серии: опасная планета, надвигающаяся угроза, группа разобщенных людей и Риддик стараются выжить. Туи не стесняется эксплуатировать уже использованные находки, бесплодно задаваясь вопросом о месте веры в жизни человека и животной сущности «венца природы». В «Черной дыре» опасность исходила от летающих монстров, выползших из пещер во время солнечного затмения, в «Риддике» внешняя угроза – водные твари, надвигающиеся вместе с сезоном проливных дождей. Но если самая первая картина демонстрировала кровное родство с «Чужим» Ридли Скотта
и первыми картинами Люка Бессона
, когда тот еще экспериментировал и слыл лидером французской «новейшей волны», то «Риддик» - глянцевый голливудский проект с вкрадчивым закадровым комментарием и мотивацией на уровне не самого лучшего комикса.
Рожденный в конце девяностых, Риддик в исполнении Вина Дизеля выглядел логичной попыткой запустить новую франшизу в жанре сай-фай. Однако за четырнадцать лет Туи не удалось создать полноценную вселенную, а единственным козырем так и остался главный герой, которого, правда, в конце первой картины планировали умертвить, чтобы превратить сиквел «Черной дыры» в уже откровенную тень «Чужого». Возможно, это был бы не худший вариант, так как сейчас мрачный мир Риддика не претендует даже на изобретательное эпигонство.
Если рассматривать всю трилогию с позиции «vulgar auteurism», вульгарно-авторские темы Дэвида Туи видны как на ладони: «расы и религии разобщают людей», в этом отвратном мире трудно не поверить в Бога, но после всего невозможно его полюбить, власть уродует человека, а все самые страшные создания не сравнятся с внутренними демонами. Повторяя трюизмы по третьему разу, «Риддик»
выглядит вторично даже по сравнению с другими фильмами про межгалактического преступника с принципами. К тому же для развития глобального сюжета, который с натяжкой объединял «Черную дыру» и «Хроники Риддика»
, новая картина - в буквальном смысле слова необязательная. Никаких новых фактов о персонаже она не сообщает, лишь вкратце пересказывает ключевые события первых двух лент. Поговаривают, что это перезапуск. Однако второй старт у Риддика, как и стоило ожидать, уже гораздо слабее первого.
«Риддик» в прокате с 12 сентября.
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