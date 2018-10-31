Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Риддик»: Фурианец хочет домой

Спутник телезрителя >>
31 октября 2018
Вин Дизель повторяет смертельный (и утомивший) номер

Кадр из фильма «Риддик»

Межгалактический убийца Ричард Б. Риддик (Вин Дизель) приходит в себя на песчаной планете, отдаленно напоминающую Татуин из «Звездных войн». В недавнем прошлом бритоголовый уголовник - повелитель армии некромонгеров, поклоняющихся самой смерти. В его биографии есть и еще одна уникальная черта: Риддик – последний сын планеты Фурия. Теперь он пытается выжить там, где хрупкие людишки мрут, как мухи, и ждет космический корабль с охотниками за головами. По прибытии двух звездолетов преследователь и жертва, в лучших традициях серии, меняются местами, но настоящая угроза лишь маячит на горизонте.

В третьем фильме о прославленном убийце, за чью голову обещана солидная сумма, Дэвид Туи, наконец, задает своему герою глобальную цель – найти родную планету. Однако решает, что пока развивать этот сюжет не стоит, – «Риддик» неожиданно обрывает на полуслове историю некромонгеров и номинально возвращается к событиям «Черной дыры». Строго говоря, новая картина чересчур похожа на первый фильм серии: опасная планета, надвигающаяся угроза, группа разобщенных людей и Риддик стараются выжить. Туи не стесняется эксплуатировать уже использованные находки, бесплодно задаваясь вопросом о месте веры в жизни человека и животной сущности «венца природы». В «Черной дыре» опасность исходила от летающих монстров, выползших из пещер во время солнечного затмения, в «Риддике» внешняя угроза – водные твари, надвигающиеся вместе с сезоном проливных дождей. Но если самая первая картина демонстрировала кровное родство с «Чужим» Ридли Скотта и первыми картинами Люка Бессона, когда тот еще экспериментировал и слыл лидером французской «новейшей волны», то «Риддик» - глянцевый голливудский проект с вкрадчивым закадровым комментарием и мотивацией на уровне не самого лучшего комикса.

Кадр из фильма «Риддик»

Рожденный в конце девяностых, Риддик в исполнении Вина Дизеля выглядел логичной попыткой запустить новую франшизу в жанре сай-фай. Однако за четырнадцать лет Туи не удалось создать полноценную вселенную, а единственным козырем так и остался главный герой, которого, правда, в конце первой картины планировали умертвить, чтобы превратить сиквел «Черной дыры» в уже откровенную тень «Чужого». Возможно, это был бы не худший вариант, так как сейчас мрачный мир Риддика не претендует даже на изобретательное эпигонство.

Если рассматривать всю трилогию с позиции «vulgar auteurism», вульгарно-авторские темы Дэвида Туи видны как на ладони: «расы и религии разобщают людей», в этом отвратном мире трудно не поверить в Бога, но после всего невозможно его полюбить, власть уродует человека, а все самые страшные создания не сравнятся с внутренними демонами. Повторяя трюизмы по третьему разу, «Риддик» выглядит вторично даже по сравнению с другими фильмами про межгалактического преступника с принципами. К тому же для развития глобального сюжета, который с натяжкой объединял «Черную дыру» и «Хроники Риддика», новая картина - в буквальном смысле слова необязательная. Никаких новых фактов о персонаже она не сообщает, лишь вкратце пересказывает ключевые события первых двух лент. Поговаривают, что это перезапуск. Однако второй старт у Риддика, как и стоило ожидать, уже гораздо слабее первого.

«Риддик» в прокате с 12 сентября.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
50 лет Вину Дизелю

Все деньги мира: 10 самых прибыльных франшиз в истории кино
Поиск по меткам
Алексей Филиппов
персоны
Дэйв БатистаБоким ВудбайнВин ДизельХорди МольяКонрад ПлаКейти СэкоффРауль ТрухильоКарл Урбан
фильмы
Риддик

фотографии >>
Кадр из фильма «Риддик»
Кадр из фильма «Риддик»
Кадр из фильма «Риддик»
Кадр из фильма «Риддик»
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 2
Waylander   23.05.2018 - 22:57
Угу, и конечно не обошлось без суперженщины Дал, которая по сюжету обязана его спасти (если Риддику нужно, чтобы его спасали, это уже не Риддик). читать далее>>
№ 1
Lexx   15.09.2013 - 00:46
По моему, сюжет вторичный! Нет? Все почти один в один, как в первом фильме, а Риддик смотрится эдакой пародией на себя самого. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Давид Черкасский
30 октября ушел из жизни режиссёр Давид Черкасский
Марат Арипов
29 октября умер актер и режиссер Марат Арипов.
Марина Либакова-Ливанова
28 октября ушла из жизни актриса Марина Либакова-Ливанова.
Николай Караченцов
26 октября ушёл из жизни актёр Николай Караченцов.

День рождения >>

Анатолий Азо
Александр Арсентьев
Инна Капинос
Сергей Краснов
Анатолий Папанов
Раиса Рязанова
Анастасия Сметанина
Артём Фадеев
Борис Чердынцев
Джон Кэнди
Богдан Лазука
Дермот Малруни
Пайпер Перабо
Ким Росси Стюарт
Бад Спенсер
Роб Шнайдер
все родившиеся 31 октября >>

Афиша кино >>

Фагот
сатирическая комедия
Россия, 2018
Богемская рапсодия
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2018
Климт и Шиле: Эрос и Психея
исторический фильм
Италия, 2018
Крымский мост. Сделано с любовью!
комедия, мелодрама
Россия, 2018
Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика
комедия, семейное кино
Россия, 2018
Подвал
драма
Россия, Словакия, Чехия, 2018
Проза бродячих псов. Фильм
приключения, фэнтези
Япония, 2018
Проигранное место
триллер
Россия, 2018
Слоны могут играть в футбол
драма, эротика
Россия, 2018
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, США, 2018
Хантер Киллер
боевик, криминальный фильм
США, 2018
Чародейка
семейное кино, фэнтези
Венгрия, Дания, Норвегия, Чехия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью