«Лимб»: Девочка с татуировкой Сартра

Мистический ребус на тему семейной жизни
Лиза (Абигайль Бреслин
) – девочка-подросток, раскрашенная как облегченная версия Лисбет Саландер. Она любит Дэвида Боуи
и Joy Division, носит футболку Siouxsie and the Banshees и предпочитает на любой вопрос родителей отвечать ненавязчивым хамством. Однако буйную молодость портит один нюанс – в 1986 году она вместе с семьей погибла. Уже больше двух десятков лет Лиза вместе с родителями и младшим братом проживает один и тот же день: подслеповатый мальчуган играет в Pacman, мать готовит еду и просит постирать белье в подвале (обязательно холодной водой), а отец чинит автомобиль. Обывательский рай в шалаше (на самом деле - лимб) контролирует некто Бледный (Стивен МакХатти
), помесь Смерти с электриком.
Вдохновленный на сюжет-перевертыш то ли Сартром, то ли фильмом «Другие» Аменабара
, Винченцо Натали
, любитель мистических ребусов на тему семейной жизни, снял фильм про маньяка, которому неожиданно дают отпор. Чтобы запутать зрителя, канадец лишь фрагментарно показывает присущие жанру сцены, когда жертва сталкивается с чем-то пугающим и потусторонним. Большую часть времени рассказ ведется с той стороны зеркального стекла, то есть зритель видит мир живых глазами обитателей лимба.
Увлекшись концепцией дома посреди туманного ничто, в котором бесконечно случается один и тот же день, сценарист Брайан Кинг
забыл о развитии сюжета. Вместо хорошей истории получается простая, но перегруженная многочисленными нюансами: здесь и привидения, и бесноватый дух маньяка, способный вселиться в главу семейства, и образ отца, которого, в отличие от матери, ребенку стоит опасаться (особенно, когда на него находит помрачение). Заигрывания с культурным контекстом и вовсе разрушают подобие интриги, скрываемой за всеми недоговорками. Звучание симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк»
максимально точно описывает ситуацию в начале картины и также метко докладывает о развязке, которая портит фильм своей предсказуемостью. Правда, открытый финал несколько сглаживает общее впечатление от картины, где форма постоянно приволакивает содержание, как хромую ногу.
В результате «Лимб»
выглядит не союзом режиссера и сценариста, а их неумышленным противостоянием. Пугает в картине не то, что кто-то вселился в отца Лизы и заставил убить собственную семью. И не позаимствованная у Сартра идея Ада как дешевого номера в отеле, где сами же люди и портят друг другу смерть. Натали очень точно описал, что для подростка ужасна сама перспектива проживать день за днем, погрязнув в рутине, а улыбчивые маньяки, потусторонние миры и убитые девочки тут вообще ни при чем.
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