Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Лимб»: Девочка с татуировкой Сартра

Спутник телезрителя >>
19 сентября 2019
Мистический ребус на тему семейной жизни

Кадр из фильма «Лимб»

Лиза (Абигайль Бреслин) – девочка-подросток, раскрашенная как облегченная версия Лисбет Саландер. Она любит Дэвида Боуи и Joy Division, носит футболку Siouxsie and the Banshees и предпочитает на любой вопрос родителей отвечать ненавязчивым хамством. Однако буйную молодость портит один нюанс – в 1986 году она вместе с семьей погибла. Уже больше двух десятков лет Лиза вместе с родителями и младшим братом проживает один и тот же день: подслеповатый мальчуган играет в Pacman, мать готовит еду и просит постирать белье в подвале (обязательно холодной водой), а отец чинит автомобиль. Обывательский рай в шалаше (на самом деле - лимб) контролирует некто Бледный (Стивен МакХатти), помесь Смерти с электриком.

Кадр из фильма «Лимб»

Вдохновленный на сюжет-перевертыш то ли Сартром, то ли фильмом «Другие» Аменабара, Винченцо Натали, любитель мистических ребусов на тему семейной жизни, снял фильм про маньяка, которому неожиданно дают отпор. Чтобы запутать зрителя, канадец лишь фрагментарно показывает присущие жанру сцены, когда жертва сталкивается с чем-то пугающим и потусторонним. Большую часть времени рассказ ведется с той стороны зеркального стекла, то есть зритель видит мир живых глазами обитателей лимба.

Кадр из фильма «Лимб»

Увлекшись концепцией дома посреди туманного ничто, в котором бесконечно случается один и тот же день, сценарист Брайан Кинг забыл о развитии сюжета. Вместо хорошей истории получается простая, но перегруженная многочисленными нюансами: здесь и привидения, и бесноватый дух маньяка, способный вселиться в главу семейства, и образ отца, которого, в отличие от матери, ребенку стоит опасаться (особенно, когда на него находит помрачение). Заигрывания с культурным контекстом и вовсе разрушают подобие интриги, скрываемой за всеми недоговорками. Звучание симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк» максимально точно описывает ситуацию в начале картины и также метко докладывает о развязке, которая портит фильм своей предсказуемостью. Правда, открытый финал несколько сглаживает общее впечатление от картины, где форма постоянно приволакивает содержание, как хромую ногу.

Кадр из фильма «Лимб»

В результате «Лимб» выглядит не союзом режиссера и сценариста, а их неумышленным противостоянием. Пугает в картине не то, что кто-то вселился в отца Лизы и заставил убить собственную семью. И не позаимствованная у Сартра идея Ада как дешевого номера в отеле, где сами же люди и портят друг другу смерть. Натали очень точно описал, что для подростка ужасна сама перспектива проживать день за днем, погрязнув в рутине, а улыбчивые маньяки, потусторонние миры и убитые девочки тут вообще ни при чем.


версия для печати
Ссылки по теме
«Химера». Рецензия
Поиск по меткам
Алексей ФилипповКанадское киноФранцузское киноХоррор
персоны
Питер АутербриджАбигайль БреслинСтивен МакхаттиСара МанниненВинченцо НаталиДэвид Хьюлетт
фильмы
Лимб

фотографии >>
Кадр из фильма «Лимб»
Кадр из фильма «Лимб»
Кадр из фильма «Лимб»
Кадр из фильма «Лимб»
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 2
Сергей Ваннинков   4.10.2013 - 07:04
Натали - генийййй читать далее>>
№ 1
Lexx   16.09.2013 - 19:36
Ничего так себе получилось! Интересно смотрится! Музыка и правда из "Пети и Волка", только, думаю, современный зритель особо его не знает, так что и сюжет не предскажет. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Колычев
16 сентября ушёл из жизни актёр Юрий Колычев.

День рождения >>

Виктор Андриенко
Борис Галкин
Илья Глинников
Анастасия Мельникова
Аполлинария Муравьёва
Андрей Носков
Вера Пашенная
Александр Продан
Наталья Романычева
Джереми Айронс
Дэвид Бамбер
Кевин Зегерс
Януш Ревиньский
Хосе Суарес
Джимми Фэллон
Гражина Шаполовская
все родившиеся 19 сентября >>

Афиша кино >>

Воскресенье
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Сестрёнка
военный фильм, драма
Россия, 2019
Yesterday
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Великобритания, 2019
Братья Медведи: Тайна трёх миров
боевик, детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Зеровилль
драма, трагикомедия, экранизация
США, 2019
Комната желаний
драма, мистика, научная фантастика
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Между нами музыка
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2017
Петсон и Финдус. Финдус переезжает
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2018
Побег из джунглей
Китай, 2019
Проклятие «Мэри»
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Рэмбо: Последняя кровь
боевик, приключения, триллер
США, 2019
Слон и бабочка
драма, семейное кино
Бельгия, Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен