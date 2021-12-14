«Джобс. Империя соблазна»: Спасибо, что живой

Качественный и дорогой фанфик по мотивам биографии IT-иконы
Когда в августе 2011 года Стив Джобс объявил о своем уходе с поста руководителя компании Apple, эта новость взбудоражила общественность во всем мире, обрушила акции компании, а бизнесмену Марку Халму пришла в голову идея снять о нем байопик. Написать сценарий он предложил своему сотруднику – маркетологу Мэтту Уайтели. Ставка делалась на период жизни Джобса с 20 до 40 лет, когда происходили самые значимые события в становлении и развитии компании Apple, которые уже давно уже стал частью учебников по истории предпринимательства в США. Фильм запустили в производство спустя полгода после смерти Стива Джобса.
Для большинства поклонников Apple «Джобс»
станет скорее всего разочарованием. Уложив биографию IT-иконы в два часа создатели киноленты не сумели показать ни величия и заявленной соблазнительности «яблочной империи», ни самого Джобса. В сюжете недостает логики, отсутствуют причинно-следственные связи между событиями, поэтому неподготовленный зритель вряд ли поймет и половину вещей, происходящих на экране. За кадром останутся объяснения, что за проект такой «Лиза», почему Джобс присоединился к команде «Макинтош», зачем купили и продали Pixar, каким образом он в конце концов стал человеком семейным, признал свою дочь и начал мирно ковырять морковку на своем участке. Будто какой-то умник взял и нещадно кастрировал книгу Уолтера Айзексона «Стив Джобс», а вместе с ней и потрясающую историю ее главного героя.
Но недосказанность и суетливость – лишь половина беды. В картине, огромное количество сцен, которых в реальности не было, и этот факт превращает «Империю соблазна»
из байопика в качественный и дорогой фанфик. Ложкой меда в бочке дегтя оказывается и игра Эштона Катчера
. Сутулая походка и жесты Джобса удались актеру, а в начальной сцене презентации iPod'а вообще кажется, что это не постановочная съемка, а удачно вмонтированная хроника. Но, хотя Катчер и щурит из всех сил глаза, пытаясь выдать себя за хитроумного гения, со временем задор утихает, и передать всю суть характера и жизненную динамичность Джобса у него так и не получается.
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«Джобс. Империя соблазна» Джошуа Майкла Стерна
Фильм вряд ли займет почетное место рядом с «Социальной сетью» Финчера
, а Катчер вряд ли заменит на посту главного исполнителя роли Джобса Ноа Уайла
из «Пиратов силиконовой долины»
.
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