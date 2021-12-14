Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Спецпроект «Везёт»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Джобс. Империя соблазна»: Спасибо, что живой

Спутник телезрителя >>
14 декабря 2021
Качественный и дорогой фанфик по мотивам биографии IT-иконы

Кадр из фильма «Джобс. Империя соблазна»

Когда в августе 2011 года Стив Джобс объявил о своем уходе с поста руководителя компании Apple, эта новость взбудоражила общественность во всем мире, обрушила акции компании, а бизнесмену Марку Халму пришла в голову идея снять о нем байопик. Написать сценарий он предложил своему сотруднику – маркетологу Мэтту Уайтели. Ставка делалась на период жизни Джобса с 20 до 40 лет, когда происходили самые значимые события в становлении и развитии компании Apple, которые уже давно уже стал частью учебников по истории предпринимательства в США. Фильм запустили в производство спустя полгода после смерти Стива Джобса.

Для большинства поклонников Apple «Джобс» станет скорее всего разочарованием. Уложив биографию IT-иконы в два часа создатели киноленты не сумели показать ни величия и заявленной соблазнительности «яблочной империи», ни самого Джобса. В сюжете недостает логики, отсутствуют причинно-следственные связи между событиями, поэтому неподготовленный зритель вряд ли поймет и половину вещей, происходящих на экране. За кадром останутся объяснения, что за проект такой «Лиза», почему Джобс присоединился к команде «Макинтош», зачем купили и продали Pixar, каким образом он в конце концов стал человеком семейным, признал свою дочь и начал мирно ковырять морковку на своем участке. Будто какой-то умник взял и нещадно кастрировал книгу Уолтера Айзексона «Стив Джобс», а вместе с ней и потрясающую историю ее главного героя.

Кадр из фильма «Джобс. Империя соблазна»

Но недосказанность и суетливость – лишь половина беды. В картине, огромное количество сцен, которых в реальности не было, и этот факт превращает «Империю соблазна» из байопика в качественный и дорогой фанфик. Ложкой меда в бочке дегтя оказывается и игра Эштона Катчера. Сутулая походка и жесты Джобса удались актеру, а в начальной сцене презентации iPod'а вообще кажется, что это не постановочная съемка, а удачно вмонтированная хроника. Но, хотя Катчер и щурит из всех сил глаза, пытаясь выдать себя за хитроумного гения, со временем задор утихает, и передать всю суть характера и жизненную динамичность Джобса у него так и не получается.

Смотреть онлайн «Джобс. Империя соблазна» Джошуа Майкла Стерна

Фильм вряд ли займет почетное место рядом с «Социальной сетью» Финчера, а Катчер вряд ли заменит на посту главного исполнителя роли Джобса Ноа Уайла из «Пиратов силиконовой долины».


версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Gera 1980 (Москва)   8.10.2013 - 00:42
Впечатляющий, потрясающий фильм. Перед нами- биография человека, перевернувшего уже устоявшееся представление о компьютерах, музыке, интернете, телефонах и многом другом. Замечательная игра актеров и огромная... читать далее>>
№ 1
шиь (Домск)   24.09.2013 - 12:08
фильм неудачен как в плане актера главного героя так и в плане увлечений Джобса я ожидал от фильма большее, а в итоге увидел меньшее в течении 2 часов мусолили предпринимательскую жилку Джобса как... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Что смотреть осенью? 23 фильма, которые помогут пережить дожди
13 фильмов сентября. Выбор редакции kino-teatr.ru
«Джобс. Империя соблазна» на открытии СПМКФ
Перезагрузка «Эффекта бабочки»
И все-таки похож
Поиск по меткам
Американское киноБиография / БайопикКсения Кассини
персоны
Джеймс ВудсДжон ГецДжош ГэдКевин ДаннДжон ДебниДэвид ДенманАманда КрюЭштон КутчерДермот МалруниМэттью МодайнВиктор РасукДжей Кэй СиммонсДжошуа Майкл СтернЛесли Энн УорренЛукас ХаасБрэд Уильям ХенкеЭлден ХенсонРон Элдард
фильмы
Джобс. Империя соблазна

фотографии >>
Кадр из фильма «Джобс. Империя соблазна»
Кадр из фильма «Джобс. Империя соблазна»
Кадр из фильма «Джобс. Империя соблазна»
Кадр из фильма «Джобс. Империя соблазна»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Спецпроект «Везёт»

Скорбим

Сергей Соловьёв
13 декабря ушёл из жизни режиссёр Сергей Соловьёв.
Ольга Раскатова
11 декабря ушла из жизни актриса Ольга Раскатова.
Лина Вертмюллер
9 декабря ушла из жизни итальянский режиссёр, сценарист, драматург Лина Вертмюллер.

День рождения >>

Нуртас Адамбаев
Пётр Бакшеев
Сергей Барковский
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Елизавета Нилова
Игорь Окрепилов
Дарья Сагалова
Семён Шкаликов
Йозеф Абргам
Джейн Биркин
Дэн Дейли
Пэтти Дюк
Наташа Макэлхоун
Ли Ремик
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Ночь принадлежит нам
мелодрама, эротика
Франция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Конец света
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Школа магических зверей
детский фильм, приключения, семейное кино
Австрия, Германия, 2021
Человек-Паук: Нет пути домой
боевик, научная фантастика, приключения
Исландия, США, 2021
Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен