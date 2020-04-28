«Частное Пионерское»: Всегда будь готов

Детский ретро-экшн
Дзержинск 70-х годов. Мишка Хрусталев (Семён Трескунов
) и Димка Терентьев (Егор Клинаев
) учатся в шестом «Б» классе и заняты обычными для детей своего возраста и своего времени вещами: участвуют в сборе макулатуры, рыбачат, участвуют в школьных спектаклях на тематику октябрьской революции. Мишка влюблен в одноклассницу Лену Карасеву (Анфиса Вистингаузен
), Димка, кажется, тоже, но тщательно это скрывает. После того, как не умеющего плавать Мишку спасает из реки собака Сава, мальчики решают приютить дворнягу, но родители не разрешают. Предложение Мишки подарить питомца Лене Димка воспринимает в штыки, но когда Сава попадает к скорняку, мальчики решают во что бы то ни стало спасти собаку.
Написанные библиофилом и бывшим депутатом Михаилом Сеславинским
одноименные рассказы о своем детстве вряд ли могут показаться добротной почвой для экранизации. Именно воспоминания, полные приятных мелочей и ненавязчивых отступлений, возможно оказались бы востребованы покойным Алексеем Германом
, но могли бы оказаться колоссом на глиняных ногах в контексте детского фильма. Можно сказать, что авторы фильма подошли к произведению Сеславинского так же, как Владимир Зуев
и Кира Муратова
, когда брали за основу «Мелодии для шарманки»
мотивы из рассказа Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке»
. И если фильм Муратовой вышел совсем не детский, то «Частное Пионерское»
, возможно, лучшая картина с рейтингом 6+, выходившая в постсоветской России, как до появления возрастных рейтингов, так и после.
Фильм Александра Карпиловского
начинается как типичная серия «Ералаша»
, но из шкуры простого детского анекдота вылезает достаточно быстро. Кажущаяся поначалу чересчур стилизованной история отметает сомнения в своей искренности убедительными мотивациями героев и точно подобранными элементами быта из первоисточника. В каком-то смысле – это все тот же Герман, но с авантюрным сценарием, сочетающим в себе элементы ситкома и ритм приключенческого фильма. При этом «Частное Пионерское» избегает мельтешения и невнятности, присущих большинству отечественных фильмов, как экшнам, так и комедиям.
Аллюзии в картине можно найти как к советской классике, так и к историям о Томе Сойере и Гекльберри Финне (фильмы, которые тоже можно назвать советской классикой). История двух друзей, достаточно разных внутренне и внешне, не всегда подчиняющихся правилам и имеющих сложные отношения с миром взрослых. Авторы фильма наделяют юных пионеров слабостями и противоречиями, но при этом герои не вызывают антипатии. История бросает им вызов, дающий возможность переступить через свои страхи и недостатки.
Неясным остается, правда, то, будет ли интересен фильм целевой аудитории. Главенствуют в жанре детского кино пока что компьютерные мультфильмы, и в истории «Частного пионерского»
ценителям Pixar и Dreamworks будет не хватать элементарных гэгов. Да и советский антураж, хоть и кажется из нынешнего времени не менее фантастическим, чем мир викингов в «Как приручить дракона»
или мир рождественских героев в «Хранителях снов»
, все-таки проигрывает последним в зрелищности: нет ни драконов, ни зубных фей.
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