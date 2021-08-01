«Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»: Праздник непослушания

Попурри из грубых шуточек и признаний в настоящей дружбе
Джей Барушель
в роли самого себя прилетает в Лос-Анджелес погостить у Сета Рогена
, тоже играющего самого себя. После немалого количества выкуренной травы Роген вспоминает, что приглашен на вечеринку к Джеймсу Франко
и тащит туда не очень-то довольного этим Барушеля, который терпеть не может всю эту голливудскую тусовку. Роген, Франко, Иона Хилл
, Майкл Сера
, Джейсон Сигел
и еще куча актеров из мира Джадда Апатоу
неплохо проводят время, а Барушель ждет, когда же можно будет оттуда свалить, как вдруг наступает конец света. Немногие выжившие оказываются заперты в особняке Франко с ограниченным количеством провизии и приличным количеством наркотиков. Если эти имена хоть что-то вам говорят, несложно догадаться, что будет дальше. Пир во время чумы и выяснение отношений будут продолжаться, пока праведных людей будут забирать на небеса, а грешников истреблять Дьявол сотоварищами.
«Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»: смотреть фильм онлайн
В фильме много удачных эпизодов – великолепные появления Эммы Уотсон
и Ченнинга Татума
, бенефис Майкла Сера в роли придурка, нюхающего кокаин и хлопающего по заду Рианну
, выступление группы Backstreet Boys с песней «Everybody», наконец, но основная притягательность его все же не в этом.
Прежде всего, радует смелость, с которой Роген высмеивает себя и своих друзей, выставляя всех самовлюбленными и малоприятными персонажами. Как он сам говорил, никаких табу в отношении собственных образов не было только у него и Джеймса Франко, однако и все остальные отлично выступили. Особенно это касается Ионы Хилла, которым в какой-то момент во всех смыслах овладевает демон.
Режиссерский дебют Рогена и его приятеля Эвана Голдберга
– это попурри из грубых шуточек и признаний в настоящей дружбе, затянувшийся праздник непослушания с компьютерными демонами и огнем из преисподней и, конечно же, торжество жанра бромэнс. Местами утомительная, но в целом забавная и трогательная картина не скатывается в назойливое морализаторство, хотя смысл её более чем богоугоден: веди себя хорошо по отношению к своим близким, и тебе достанется место в Раю. Несмотря на общее количество гэгов, связанных с мастурбацией и гениталиями, «…Апокалипсис по-голливудски
» учит зрителя жить по совести, и этим близок фильмам Апатоу, разве что чуть менее сентиментален. Если он и смотрится местами скомкано и чуть глуповато, эти качества даже идут ему на пользу. В конце концов, именно этого и ждешь от тусовки в такой веселой компании.
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