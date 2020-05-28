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«Привычка расставаться»: Про девочек и для девочек

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28 мая 2020
Фильм о девушке, которая решила воспользоваться свободой выбора

«Привычка расставаться»: Про девочек и для девочек

Симпатичная девушка Ева (Алена Константинова) очень рано нашла свою любовь (Александр Петров) и испугалась, что это на всю жизнь. Получив обещание, что ее возвращения будут ждать всегда, Ева спокойно отправляется в сентиментальное путешествие из постели в постель. Она встречается с разными мужчинами, подстраивается под их образ жизни, меняясь внешне и иногда внутренне. Когда шесть романов заканчиваются ничем, Ева задается вопросом «Но почему же у нас ничего не получилось?». В поисках ответа на вопрос она приходит к бывшим любовникам. Отчет о проведенных исследованиях Ева, по всем законам жанра, выкладывает трем своим подругам за столиком стерильного кафе.

Фильм «Привычка расставаться» - один из примеров новой ступени развития кинопроизводства в России. Состоялся он отчасти благодаря ежегодному питчингу «Кинотавра», на котором вот уже шесть лет молодые продюсеры и режиссеры-дебютанты представляют свои проекты в надежде отыскать финансирование и поддержку со стороны крупных продюсерских центров. Это своеобразный кикстартер в профессиональной среде. Вы подаете заявку, и если она оказывается в числе отобранных на питчинг, у вас есть в среднем 7 минут на презентацию своего проекта. Для пущей наглядности можно использовать факультативную опцию - снять ролик (трейлер), который передаст тему, жанр и настроение будущего проекта. Что и сделала выпускница ВГИКа Катерина Телегина, смастерив фейковый тизер к задуманному фильму. Проект отметили несколько продюсеров, включая Тимура Бекмамбетова. И изначально фильм должен был запускаться под уютным крылом компании «Базелевс», но в итоге получилось немного иначе.

«Привычка расставаться»: Про девочек и для девочек

Уникальность «Привычки» состоит в том, что Телегина практически бесплатно заполучила на свой дебют дрим-кастинг, состоящий из таких актеров как Елизавета Боярская, Алексей Филимонов, Петр Федоров, Артур Смольянинов и Данила Козловский. Учитывая то, что за плечами режиссера не маячил крупный продюсерский центр, а была только идея фильма и крошечный бюджет, можно смело списывать такое благословение на тот факт, что актерам просто понравилась идея фильма. А, может быть, они попали под влияние мощной харизмы самой Телегиной. Да и идея «Привычки» не очень оригинальна. За ассоциациями далеко ходить не надо: трейлера достаточно, чтобы вспомнить комедию «Сколько у тебя...?» с Анной Фэрис. Хотя по смыслу «Привычка» гораздо ближе к мокьюментари Криса Уэйта «Полная история моих сексуальных поражений».

«Привычка расставаться» - столичная история, развивающаяся в условном пространстве, где бытуют просторные квартиры и студии, белоснежные кухни, длинные теплые свитера, дымящиеся чашки с вкусным кофе и красивые люди творческих профессий. И над всем этим витает тучный призрак сериала «Секс в большом городе». Конечно, это кино про девочек и для девочек. На первый взгляд, очень легкомысленное и картонное. Легкомысленность обеспечила форма подачи историй любви. Ни героиня, ни камера надолго на мужчинах не задерживаются. Истории любви не проживаются: они встретились, полюбили друг друга... и расстались. Никакого совместного жизнетворчества, никакого углубления в переход от заблуждения в реальность. Как? В какой момент и почему все испортилось? А было ли что-то хорошее? На эти вопросы есть только устные ответы со стороны мужчин. Но что думает сама героиня - не вполне понятно. Биографий у мужских персонажей нет, они почти все одного возраста и одного типа. По обыкновению от таких историй ждешь экспериментальности: кратковременная смена сексуальной ориентации и меркантильная геронтофилия. Но в ровный пресный рядок любовников-ровесников закинуло только иностранца. Ну а где весь спектр возможностей? Почему бы не показать, например, как Ева угождает в сети интеллигентного алкаша, обворожительного пройдохи или инвалида-экстремала (и такие есть)?

«Привычка расставаться»: Про девочек и для девочек

Фильм состоит из кусков, похожих на клипы, и цитат, которые прочитываются моментально. Чего только стоит эпизод, в котором героиня переживает бурный роман с музыкантом. Там есть почти все, что у воспитанного каналом MTV зрителя ассоциируется с понятием «рок-музыкант». В эпоху перепост-модернизма ругать за такое - уже дурной тон.

Другое дело, что все эти приемы, позаимствованные у телевизионных передач, музыкальных клипов, рекламы и кинематографа, налезают друг на друга и образуют очень условное стилистическое целое. Прослеживается очевидное стремление сконструировать что-то новое из миллионов кусков старого. Но с миру по нитке - это чаще все-таки на нищего рубаха. Признавая за кинематографом упрощение и схематичность, Телегина из этой схемы все время вываливается, причем нарочно. Графические приемы к середине фильма заброшены и позабыты. Героиня отчитывается за фильм трижды: перед подругами, перед читателями в ЖЖ и перед Верой Строковой в аэропорту. Так и ждешь, что в конце, уже покрытая старческим гримом, Алена Константинова захлопнет автобиографический роман в красивом переплете с тиснением. На фоне такого огромного пространства для нарратива мелькают обездоленные обрезки любовных историй, которых и любовными-то не назовешь.

«Привычка расставаться»: Про девочек и для девочек

Но нельзя не признать, что затронутая в фильме тема вполне своевременна. Наверняка появится большое количество людей, которые запнутся у порога морали и будут вменять главной героине в вину неразборчивость и шлюховатость. Зато те, кто не прогуливал уроки литературы, обязаны будут вспомнить наисмешнейший рассказ Чехова «Душечка» и разглядят в фильме здоровую женскую самоиронию. Фильм о девушке, которая решила воспользоваться своей свободой выбора, получился парадоксально шовинистским. Порывистые метания налево за угол, где, как тебе кажется, еще веселее и лучше, чаще всего оборачиваются пустой тратой времени. Отвоеванные суфражистками и феминистками права на образование и работу прорубили в сознании современной женщины метафизическую дверь. В нее она готова выбежать при случае, когда в настоящих отношениях все не совсем так, как мечталось. При этом синдром «я осталась без штанов» и биологические часы побуждают к дальнейшим поискам. И что уж там, от побочных эффектов свободных отношений и иллюзий о существовании совершенства страдают сегодня не только женщины.

Бодрящий итог «Привычки расставаться» вроде бы расставляет смысловые акценты на свои места, но сюжет фильма все равно оставляет свободу для интерпретации. Как таковых назиданий и морали здесь нет. Только, разве что, - утешение. Ну а ругать людей за то, что тебе предлагают сделать собственный вывод из просмотренного - все равно что недооценивать свои умственные способности.


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№ 3
Сергей Ваннинков   4.10.2013 - 21:33
Гений русского языка - пассаж достойный ... читать далее>>
№ 2
Еленп54   30.09.2013 - 11:28
Рыдаю над рецензией вместе с Пушкиным, Гоголем , Достоевским и проч. гениями русского языка читать далее>>
№ 1
Lexx   29.09.2013 - 18:18
Ирония по поводу женской свободы в женском же исполнении? Это такая претензия на дистанцию, или тоже нарратив? :) P.S. А впрочем, влияние суфражисток и феминисток на автора рецензии все же заметно: женщина-то... читать далее>>
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«Привычка расставаться»: Про девочек и для девочек фотографии
«Привычка расставаться»: Про девочек и для девочек фотографии
«Привычка расставаться»: Про девочек и для девочек фотографии
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