«Жасмин»: Трамвай «Наказание»

История о женщине на грани нервного срыва в наименее комедийной из последних картин Вуди Аллена
Бормочущая под нос историю прошлой счастливой жизни Жасмин (Кейт Бланшетт
) прилетает в Сан-Франциско, чтобы перетерпеть смутные времена в квартире у сестры Джинджер (Салли Хоукинс
). Та никогда не знала роскоши, поэтому живет в скромной хибаре с двумя детьми и готовится связать будущее с трудягой Чили (Бобби Каннавале
), который не сильно отличается от ее первого мужа. Жасмин, несчастная и изгнанная из светского круга Манхэттэна после ареста мужа, оказывается там, где, по ее мнению, начинается дно жизни. Ей остается вспоминать роскошный дом, очаровательного мужа-афериста Хэла (Алек Болдуин
) и надеяться на скорую улыбку фортуны.
«Жасмин»
отличается от последних картин Вуди Аллена
, после которых небезосновательно заговорили о том, что мастеру пора на пенсию, — топографические анекдоты плохо вязались со статусом живого классика. Тут как нельзя кстати подвернулась история Жанетт, которая сменила имя на более благозвучное Жасмин, нашла богатого и успешного мужа, а потом начала вести образ жизни красивого, но бесполезного цветка: вечеринки, званые ужины, походы по магазинам, шушуканье с женами компаньонов Хэла. Конец прекрасной эпохи низверг героиню Кейт Бланшетт в эстетский ад — мир обывателей и простых работяг, любящих вечером трудного дня посидеть перед телевизором за бутылкой пива или водки. Жасмин же, сохраняя привычки светской львицы, умудряется критиковать неразумных плебеев, к коим относит и нерадивую сестру — кассиршу, которая достойна лучшего.
Этой историей о женщине на грани нервного срыва Вуди Аллен наследует американскую классику в лице Теннесси Уильямса
и Трумэна Капоте
: «Жасмин»
и Жасмин кажутся обломками пятидесятых годов прошлого века, которые неожиданно прибило к кинематографическим берегам. В нашем времени сюжет о даме с трудным характером и непростым прошлым обрастает многочисленными нюансами, оговорками и избавляется от прямых виновников. Все герои картины в тот или иной момент оказываются жертвами собственных действий или обстоятельств, женщины страдают из-за мужчин, а мужчины — из-за женщин. Жасмин сама тщательно затягивает петлю на шее, а Хэл хоть и пострадал от действий жены, но все-таки спровоцировал ее своей неверностью. Пока богатые тоже плачут, бедные находят в себе силы поговорить и помириться, чтобы обживать рай в шалаше, а не гипотетический терем или дворец, которые давно кто-то занял. Знатоки хороших вин и тонкие дипломаты в костюмах с иголочки считают, что деньгами можно заменить все будничное и слишком человеческое.
По иронии, наименее комедийная из последних картин Вуди Аллена
оказывается самой хлесткой и ироничной. То, что режиссер раньше многословно высмеивал, предстает более пронзительным и несуразным в форме драмы. «Я на мели»
, — говорит Жасмин, прилетевшая в Сан-Франциско бизнес-классом с полудюжиной сумок Луи Виттон. «Откуда же у тебя деньги на такой дорогой билет?»
— удивляется сестра, но экс-богачке комичности этой ситуации не понять. Аллен немного старомодно, но искренне высмеивает лицемерие «высшего света», где принято считать свои проблемы и прегрешения отличными от того, что случается у простых смертных. За маской зажиточной добропорядочности скрываются такие же подверженные драмам и пертурбациям создания — пожертвования и благотворительные акции ничего не меняют.
Иллюстрацией этой простой истины становится сложная — отталкивающая и богатая на нюансы – героиня Кейт Бланшетт
. Она затмевает других хороших актеров, которых Аллен пригласил на съемочную площадку. Привычно обаятельный персонаж Алека Болдуина
и предупредительные кавалеры в исполнении Питера Сарсгаарда
и Майкла Стулбарга
. Опустившийся сын Жасмин, сыгранный талантливым Олденом Эренрайком
, ловелас-неудачник, чью маску примерил стендап-комик Луис С.К.
, и простоватая героиня Салли Хоукинс
. Все они мелькают рядом с Бланшетт, как красивые пейзажи в окне скорого поезда. Насколько противоречивые чувства может вызывать Жасмин, настолько же неоспоримо мастерски исполненной кажется эта роль. Вуди Аллен никогда не мог пожаловаться на актерский ансамбль, особенно на выбор актрис, но такой первой скрипки у него давно не случалось, как и подобного фильма. Впрочем, выдающаяся актерская работа лишь частично скрывает не менее выдающиеся источники вдохновения, которые стоят за каждым сколь угодно удачным фильмом режиссера.
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