«Пленницы»: Ищу тебя

Край вечной мерзлоты, скелеты в шкафу и патология на патологии
У семейной пары (Хью Джекман
и Мария Белло
) крадут маленькую дочь, которая пошла поискать со своей чернокожей подругой-ровесницей давно потерянный красный свисток и так и не вернулась. За расследование берется детектив Локи (Джейк Гилленхолл
) — упертый следователь, который до этого раскрывал все преступления, за которые брался. Но это дело — крепкий орешек. Сначала подозрение падает на местного дурачка (Пол Дано
), но все оказывается совсем не так просто...
Смотреть онлайн
«Пленницы» Дени Вильнёва
Край вечной мерзлоты, скелеты в шкафу и патология на патологии выдают в «Пленницах»
скандинавский по духу детектив (тут, впрочем, открывается широкий простор для киноведческих интерпретаций, но лично мне этот мрачный триллер своей атмосферой напомнил экранизации романов Стига Ларссона
). Изначально на пост режиссера рассматривался то Брайан Сингер
, то Антуан Фукуа
. Неизвестно, что было бы, если за фильм взялся первый или, еще лучше, - второй, но в итоге «Пленниц» снял канадец в Америке с голливудскими звездами. До этого Дени Вильнёв
делал несколько претенциозные фестивальные драмы («Политех»
, «Пожары»
), так что на этом фоне «Пленницы» смотрятся вполне себе жанровой историей, хоть и с упором на эмоциональную составляющую героев.
И вот тут начинаются проблемы: Джекман несколько переигрывает, Джилленхолл скорее не доигрывает и, если кто по-настоящему прекрасен в этой картине, так это Пол Дано. Изображая из себя неоднозначную, казалось бы, жертву он на протяжение двух с лишним часов умудряется не упасть в грязь лицом и держит удар, хотя за весь фильм ему прилетает не раз и не два. В какой-то момент даже начинаешь испытывать к его герою эмпатию. Главный недостаток «Пленниц» в том, что это перегруженное кино: сюжетными линиями, смыслами, эмоциями. Это как бы «Прощай, детка, прощай»
, которая зашла в «Таинственную реку»
, но проблема в том, что Вильнев не Клинт Иствуд
и даже не Бен Аффлек
. Он не может справиться с собственным нарративом и хронометражем, из-за чего кино ближе к финалу начинает разваливаться на части, заметно теряя в драматизме.
Возможно, Вильнева спасла бы лаконичность, но ему, кажется, так сильно хочется быть большим режиссером, что он ставит собственные амбиции во главу угла и — теряет в качестве. К слову, похожая на «Пленниц»
история была рассказана во «Встречном расследовании» Фрэнка Манкусо
(совпадение вплоть до деталей: там герой Жана Дюжардена
был такой же бородатый, как персонаж Хью Джекмана). Но там история была рассказана, во-первых, гораздо быстрее и, во-вторых, просто невероятно круче.
обсуждение >>