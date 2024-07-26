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«Околофутбола»: Хулиганы красно-белой улицы

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26 июля 2024
Четверо друзей – преподаватель истории Тичер (Ратников), автослесарь Ярый (Фоминов), продюсер Мажор (Ерлыков) и диджей Бритва (Иванец) – фанаты «Спартака». Но они не ходят на футбольные матчи махать шарфами и флагами, их объединяет совсем другое – готовность встать плечом к плечу и в честной драке проломить головы фанатам команды-противника. С такими выплесками тестостерона и проявлениями боевого духа не все готовы мириться, меньше всего - полиция, запускающая в недра «фирмы» крысу, готовую сливать всю необходимую информацию. Не понимает четырех друзей и невеста одного из них — Тая (Мингазетдинова), которая в какой-то момент чувствует, что интеллигентный Тичер нравится ей больше весельчака Мажора.

Кадр из фильма «Околофутбола»

На этих двух конфликтах – детективном и романтическом – и строится весь сюжет нового фильма Антона Борматова, заявившего о себе три года назад качественной экранизацией Владимира «Адольфыча» Нестеренко «Чужая». Однако надо отметить, что режиссеру лучше удаются сцены драк стенка на стенку. И реалистичность драк неудивительна: ведь консультантами на съемках выступали люди из спартаковской фанатской группировки Flint's Crew. Побоище в метро под песню Motorhead запросто переплевывает все подобные моменты в «Фабрике футбола» и «Хулиганах», но потом, когда начинаются интриги и признания в любви, градус начинает стремительно падать.

Смотреть онлайн Фильм «Околофутбола»
Температура снова подскочит ближе к финалу, когда опьяненные благородным чувством мести бравые парни разгромят кавказский шалман. Можно ли считать этот эпизод примером разжигания национальной розни – решать зрителям. Очевидно, что он здорово напоминает схожую сцену в балабановском «Брате» и вошедшую в обиход фразу, разъясняющую кто там кому не брат и почему. Это и неудивительно – продюсером фильма выступает Сергей Сельянов, выпускавший все фильмы Алексея Балабанова и не стесняющийся очевидной неполиткорректности.

Кадр из фильма «Околофутбола»

Фильм про 4-х парней, «гоняющих» за «Спартак», снят довольно уверено и динамично. Его можно воспринимать, как своеобразный ответ на «Бумер»: тоже четверо друзей в тяжелой ситуации, один из которых оказывается негодяем, правда, не из криминального, но тоже довольно опасного мира. Единственное, что кажется странным – излишний упор на гламур и яркость «фанатской жизни». Это, славу Богу, не мир Бекмамбетова, где Москва обычно похожа на лизергиновый мираж... но все же жизнь среднестатического хулигана, где есть место вычислению скаутов, «прыжкам» и встречам «20 на 20, без говна и подписных», представляется чуть менее шикарной. Впрочем, правда жизни вполне логично уступает место художественной условности – главное чтобы смотрелось бодро, а этого у картины не отнять.

Интересно, что на вопрос «зачем вы деретесь?» «Околофутбола» так и не дает внятного ответа, но почему-то думается, что для целевой аудитории фильма всё и так понятно. В самом деле, не в футбол же им играть.

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обсуждение >>
№ 7
АнастасияСедых   12.12.2014 - 23:54
Фильм супер! читать далее>>
№ 6
ВованчеГ (Шуя)   11.10.2013 - 01:14
Странно как-то: в 90-е мы тут такие в фуфайках и кирзачах бились район на район, просто из-за того, что заняться было нечем... Ни тебе интернета, ни телека HD ... Потом нас Москва начала называть быдлом,... читать далее>>
№ 5
ярый   6.10.2013 - 01:20
Всем кто ещё не ходил в кинотеатр советую посетить новый отечественный фильм — Околофутбола. Картина будет идти в кинотеатрах до 13 октября, так что время увидеть её ещё есть. Сходите с друзьями, подругами,... читать далее>>
№ 4
Сергей Ваннинков   1.10.2013 - 15:40
У них специальная буква для этого есть Ґ ґ! ... читать далее>>
№ 3
Lexx (exxxel)   30.09.2013 - 23:32
... Вот (хг)ад же этот Боярский!... П.С. Интересно, а как в украинском пишется замечательный звук (хг)э? В русском никак! К сожалению. :) читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Кадр из фильма «Околофутбола»
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