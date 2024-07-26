«Околофутбола»: Хулиганы красно-белой улицы

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Вспоминаем шедевр Василия Шукшина в честь 95-летия писателя и режиссера

Шаркнули по душе: «Калина красная» — кино, которое мы так и не обрели

25 июля

«Женщина в черном-2. Ангелы смерти»: Да ну ее в болото

В ночь с 25 на 26 июля, 00:30, РЕН ТВ