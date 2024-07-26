«Околофутбола»: Хулиганы красно-белой улицы

Четверо друзей – преподаватель истории Тичер (Ратников
), автослесарь Ярый (Фоминов
), продюсер Мажор (Ерлыков
) и диджей Бритва (Иванец
) – фанаты «Спартака». Но они не ходят на футбольные матчи махать шарфами и флагами, их объединяет совсем другое – готовность встать плечом к плечу и в честной драке проломить головы фанатам команды-противника. С такими выплесками тестостерона и проявлениями боевого духа не все готовы мириться, меньше всего - полиция, запускающая в недра «фирмы» крысу, готовую сливать всю необходимую информацию. Не понимает четырех друзей и невеста одного из них — Тая (Мингазетдинова
), которая в какой-то момент чувствует, что интеллигентный Тичер нравится ей больше весельчака Мажора.
На этих двух конфликтах – детективном и романтическом – и строится весь сюжет нового фильма Антона Борматова
, заявившего о себе три года назад качественной экранизацией Владимира «Адольфыча» Нестеренко «Чужая»
. Однако надо отметить, что режиссеру лучше удаются сцены драк стенка на стенку. И реалистичность драк неудивительна: ведь консультантами на съемках выступали люди из спартаковской фанатской группировки Flint's Crew
. Побоище в метро под песню Motorhead
запросто переплевывает все подобные моменты в «Фабрике футбола»
и «Хулиганах»
, но потом, когда начинаются интриги и признания в любви, градус начинает стремительно падать.
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Фильм «Околофутбола»
Температура снова подскочит ближе к финалу, когда опьяненные благородным чувством мести бравые парни разгромят кавказский шалман. Можно ли считать этот эпизод примером разжигания национальной розни – решать зрителям. Очевидно, что он здорово напоминает схожую сцену в балабановском «Брате»
и вошедшую в обиход фразу, разъясняющую кто там кому не брат и почему. Это и неудивительно – продюсером фильма выступает Сергей Сельянов
, выпускавший все фильмы Алексея Балабанова
и не стесняющийся очевидной неполиткорректности.
Фильм про 4-х парней, «гоняющих» за «Спартак», снят довольно уверено и динамично. Его можно воспринимать, как своеобразный ответ на «Бумер»
: тоже четверо друзей в тяжелой ситуации, один из которых оказывается негодяем, правда, не из криминального, но тоже довольно опасного мира. Единственное, что кажется странным – излишний упор на гламур и яркость «фанатской жизни». Это, славу Богу, не мир Бекмамбетова
, где Москва обычно похожа на лизергиновый мираж... но все же жизнь среднестатического хулигана, где есть место вычислению скаутов, «прыжкам» и встречам «20 на 20, без говна и подписных», представляется чуть менее шикарной. Впрочем, правда жизни вполне логично уступает место художественной условности – главное чтобы смотрелось бодро, а этого у картины не отнять.
Интересно, что на вопрос «зачем вы деретесь?» «Околофутбола»
так и не дает внятного ответа, но почему-то думается, что для целевой аудитории фильма всё и так понятно. В самом деле, не в футбол же им играть.
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