«Страсти Дон Жуана»: Тачки, телки и порнуха

Режиссерский дебют Джозефа Гордона-Левитта — остроумное и продуманное кино о порнографии на экране и в жизни
В короткий список интересов Джона (Джозеф Гордон-Левитт
) в определенном порядке входят: качалка, уборка квартиры, семья, походы в церковь, тачка, телки и порнуха. Последнее вызывает у Джона нездоровый ажиотаж на грани зависимости. Даже имея регулярный секс с живыми женщинами, Джон не в состоянии отказать себе в занятиях онанизмом под завывания и крики порноактеров. На одной из клубных вечеринок Джон знакомится с шикарной девицей «на десяточку» Барбарой Шугармен (Скарлетт Йоханссон
). У девушки мечты своя схема «строительства любви»: прежде чем скрепить союз с Джоном в постели, она тащит его на мелодраму в кино, знакомит с подругами и уговаривает пойти на курсы менеджмента. Узнав о зависимости Джона, Барбара устраивает истерику и ставит ультиматум — больше никакой порнухи.
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«Страсти Дон Жуана»
Режиссерский дебют Джозефа Гордона-Левитта, написавшего сценарий к своему фильму и исполнившего в нем главную роль, мягко говоря, удивил. Интеллигентный, разносторонне одаренный поклонник «всего французского» Гордон-Левитт снял комедию о людях, которых принято называть быдлом. А заодно поднял не совсем обычную тему. Вскользь этой темы уже коснулся МакКуин
в своем фильме «Стыд»
, но то была констатация факта без определенных выводов. Порнозависимость действительно существует, «британские ученые »изучают ее и пытаются найти способы лечения. В том числе существует та ее разновидность, при которой пациент отдает большее предпочтение просмотру порнографии, нежели реальным половым отношениям. Гордон-Левитт, как и его персонаж, серьезной проблемы в самой порнозависимости не видит и уж точно не пытается как-то ее анализировать. Он вроде как вообще о другом кино снял: о том, что влияет на смещение приоритетов и ценностей. И попутно громко высмеял людей, которые черпают жизненную мудрость из реалити-шоу и дешевых мелодрам.
Но только слепой не заметит ехидный подтекст: не обязательно уединяться ночью со своим лэптопом, чтобы увидеть порнографию. Она повсюду: в рекламе, в музыкальных клипах, в кино, в интернете. Она в воздухе, наполняющем клубы, в которые так любит ходить Джон. Она заявляет о себе посредством нескромных и примитивных танцевальных движений, похожих на генеральную репетицию сексуальных утех. Она притаилась в откровенных обтягивающих нарядах «сучек с сумочками», налипла блеском на их полные губы и разгладила прямой пробор осветленных нарощенных волос. Весь этот зазывный экстерьер успешно сочетается с пуританскими установками, согласно которым порнография — это отвратительное извращение, а миссионерская поза — единственный приемлемый вариант.
«Страсти Дон Жуана»
— хорошее, остроумное и продуманное кино с антиклерикальным подтекстом. В нем нет того, что так сильно раздражает в большинстве фильмов, заключенных в рамки жанровых условностей — отсутствия логики и безжизненных диалогов. То, что вытворяет в этом фильме Скарлетт Йоханссон
— непередаваемо. Латиноамериканская жестикуляция, подчеркивающая идеальное состояние ее нарощенных ногтей, и не вынимающаяся изо рта жвачка, обращения типа «милый» и «детка» — из таких вот мелочей можно состряпать до боли узнаваемый живой образ. Те, кто видел личные снимки обнаженной Скарлетт Йоханссон, моментально узнают их в фотографиях с фeйсбука Барбары Шугармен, которые разглядывает Джон, и оценят иронию. Смешным фильм делают не шутки (их тут не так много), а с точностью воспроизведенные мелочи. Правда, сразу же хочется оговориться, что материал наблюдений не отличается особой тонкостью и легко воспроизводится. Но в таких случаях всегда есть соблазн перегнуть палку и удариться в пародию. А этого Левитт как раз не делает. Он вообще не делает того, что от него ожидаешь. Вместо легкой интеллектуальной комедии с музыкальными вставками (Левитт неплохо поет и играет на гитаре), он снял фильм, чья тема — фрустрация вокруг секса и порнографии. Вместо тощего обаятельного героя в пиджачке, мы видим тупого качка с дурацкой прической. Вместо романтичной истории любви — история о сексуальном партнерстве. С непривычки передергивает. Непонятно, зачем такому человеку как Гордон-Левитт
понадобилась эта тема и эти герои? Неужели он отупел и его и впрямь волнуют эти вопросы? Но нет, он вовсе не отупел. Он просто очень грамотно пошутил.
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