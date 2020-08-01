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«Гравитация»: Других не берут в космонавты

Спутник телезрителя >>
1 августа 2020
Как выжить в открытом космосе и не сойти с ума

«Гравитация»: Других не берут в космонавты

Двое астронавтов - опытный пилот Мэтт Ковальски (Джордж Клуни) и специалист в области медицинской инженерии доктор Райан Стоун (Сандра Баллок) - попали в очень неприятную ситуацию во время выполнения миссии в открытом космосе. На их шаттл с бешеной скоростью налетели обломки взорвавшегося спутника. Шаттл разрушен, члены экипажа мертвы, связь с центром управления в Хьюстоне потеряна. Астронавты остались в связке друг с другом на одной орбите с вращающимися по кругу обломками. При этом у Стоун заканчивается кислород, а в реактивном ранце Ковальски на исходе запасы топлива.

В «Чужом» Ридли Скотта ужас и беспомощность человека, находящегося в космическом пространстве, усиливались перспективой насильственной смерти от лап чудовища. Куарон, написавший сценарий «Гравитации» на пару с сыном Хонасом, не стал мудрить и обошелся без фантастики. Но снял при этом один из самых страшных фильмов про космос. Черная пропасть межзвездного пространства сама по себе является идеальной средой для триллера - место, где отсутствует такое понятие как «звук», не существует низа и верха, где почти невозможно контролировать свои движения, а вероятность встретить что-то живое равна нулю. Не говоря уже об отсутствии каких-либо подручных средств к выживанию. Всего-то надо было поместить в этот безразличный пейзаж опытного астронавта, собравшегося на пенсию, и женщину, полетевшую в космос впервые.

«Гравитация»: Других не берут в космонавты

Казалось бы, при таких исходных данных все, что остается героям - «биться» в панике или смиренно ждать смерти от удушья. Несмотря на полную безнадежность ситуации Ковальски сохраняет спокойствие и пытается шутить, а Стоун, превозмогая отчаяние, выискивает на теле родной планеты очертания отчизны. Упоминание того, что происходит дальше - несправедливо по отношению к потенциальному зрителю. Но да - это история выживания в месте, категорически для жизни не пригодном.

Съемки «Гравитации» полностью проходили в павильоне, при этом конечный продукт дарит почти тактильное ощущение реальности. Такое, что ты готов дать себе клятву: «больше ни за что не полечу». Это, наверное, единственный на сегодняшний день фильм, в котором наличие технологии 3D не только оправдано, но попросту необходимо. 3D здесь выполняет свою прямую функцию - оно затягивает зрителя в изображение, позволяет прочувствовать весь ужас кувыркающегося в открытом космосе человека, не имеющего никакой возможности остановить вращение. За в прямом смысле головокружительными съемками «Гравитации» стоит фигура удивительного оператора Эммануэля Любецки. Он еще снял мир глазами ребенка в «Древо жизни» так, что слезы наворачивались от обретенных воспоминаний.

Этот идеальный во всех отношениях триллер портит разве что мини-набор заезженных голливудских формул с обязательным двойным драматическим дном. К в целом паршивому положению дел добавляется личная драма Стоун (домой хочется, хотя там никто не ждет). Вместо вполне приемлемой в такой ситуации истеричной матершины (Хьюстон все равно не услышит) - ободряющие императивы и трансляция народной музыки кантри. Герои донельзя типичные: Стоун - прямая наследница сержанта Рипли, а Ковальски - пришелец из наивных детских снов о самой героической профессии. Но вроде как других и не берут в космонавты.


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обсуждение >>
№ 9
Bruce Schtritter (Москва)   18.08.2015 - 10:19
... Не она его отпустила, а Мэтт отцепил свой карабин, и еще сказал, что он командир и поэтому он принимает такое решение. Правильное голливудское решение, как в "Титанике". А "русской"... читать далее>>
№ 8
Юрий крр (Крр)   18.10.2013 - 23:56
Да, "косяк" с отпусканием Клуни сбил весь кайф от фильма..... Он, что, притягивается Землёй сильней, чем МКС? Весит, наверное, больше, постарел.... Ну просто бы улетел в космос....А так фильм... читать далее>>
№ 7
Женя Шабынина   8.10.2013 - 17:52
В каком смысле почему она его отпустила? Потому что он ее убедил в необходимости сделать это. Хотя там безусловно могло все обойтись не так драматично, это действительно непонятный момент. Скорее всего... читать далее>>
№ 6
Сергей Ваннинков   8.10.2013 - 17:35
1. Наша станция - лучше. Ну то есть бывает же так, что маленькое повреждение бывает хуже чем большое. Может просто у нас внеше повреждения больше, но никакие важные детали не затронуты. Так что вполне... читать далее>>
№ 5
Лиза Л. (Тверь)   8.10.2013 - 15:28
... Пожалуйста. Например. Объясните, почему Райан отпустила Мэтта? Ведь он висел не на отвесной скале, а в невесомости.Почему покореженная китайская станция стала терять высоту, а поврежденная МКС -... читать далее>>
Всего сообщений: 9
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