«Гравитация»: Других не берут в космонавты

Как выжить в открытом космосе и не сойти с ума
Двое астронавтов - опытный пилот Мэтт Ковальски (Джордж Клуни
) и специалист в области медицинской инженерии доктор Райан Стоун (Сандра Баллок
) - попали в очень неприятную ситуацию во время выполнения миссии в открытом космосе. На их шаттл с бешеной скоростью налетели обломки взорвавшегося спутника. Шаттл разрушен, члены экипажа мертвы, связь с центром управления в Хьюстоне потеряна. Астронавты остались в связке друг с другом на одной орбите с вращающимися по кругу обломками. При этом у Стоун заканчивается кислород, а в реактивном ранце Ковальски на исходе запасы топлива.
В «Чужом» Ридли Скотта
ужас и беспомощность человека, находящегося в космическом пространстве, усиливались перспективой насильственной смерти от лап чудовища. Куарон
, написавший сценарий «Гравитации» на пару с сыном Хонасом, не стал мудрить и обошелся без фантастики. Но снял при этом один из самых страшных фильмов про космос. Черная пропасть межзвездного пространства сама по себе является идеальной средой для триллера - место, где отсутствует такое понятие как «звук», не существует низа и верха, где почти невозможно контролировать свои движения, а вероятность встретить что-то живое равна нулю. Не говоря уже об отсутствии каких-либо подручных средств к выживанию. Всего-то надо было поместить в этот безразличный пейзаж опытного астронавта, собравшегося на пенсию, и женщину, полетевшую в космос впервые.
Казалось бы, при таких исходных данных все, что остается героям - «биться» в панике или смиренно ждать смерти от удушья. Несмотря на полную безнадежность ситуации Ковальски сохраняет спокойствие и пытается шутить, а Стоун, превозмогая отчаяние, выискивает на теле родной планеты очертания отчизны. Упоминание того, что происходит дальше - несправедливо по отношению к потенциальному зрителю. Но да - это история выживания в месте, категорически для жизни не пригодном.
Съемки «Гравитации»
полностью проходили в павильоне, при этом конечный продукт дарит почти тактильное ощущение реальности. Такое, что ты готов дать себе клятву: «больше ни за что не полечу». Это, наверное, единственный на сегодняшний день фильм, в котором наличие технологии 3D не только оправдано, но попросту необходимо. 3D здесь выполняет свою прямую функцию - оно затягивает зрителя в изображение, позволяет прочувствовать весь ужас кувыркающегося в открытом космосе человека, не имеющего никакой возможности остановить вращение. За в прямом смысле головокружительными съемками «Гравитации» стоит фигура удивительного оператора Эммануэля Любецки. Он еще снял мир глазами ребенка в «Древо жизни»
так, что слезы наворачивались от обретенных воспоминаний.
Этот идеальный во всех отношениях триллер портит разве что мини-набор заезженных голливудских формул с обязательным двойным драматическим дном. К в целом паршивому положению дел добавляется личная драма Стоун (домой хочется, хотя там никто не ждет). Вместо вполне приемлемой в такой ситуации истеричной матершины (Хьюстон все равно не услышит) - ободряющие императивы и трансляция народной музыки кантри. Герои донельзя типичные: Стоун - прямая наследница сержанта Рипли, а Ковальски - пришелец из наивных детских снов о самой героической профессии. Но вроде как других и не берут в космонавты.
обсуждение >>