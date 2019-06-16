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«Астрал: Глава 2»: Живее всех живых

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16 июня 2019
Последний хоррор Джеймса Вана

«Астрал: Глава 2»: Живее всех живых

Семейство Ламберт приходит в себя после кошмара, случившегося в их доме. Они переезжают в дом Лоррейн, матери Джоша, а полиция тем временем пытается выяснить, кто убил медиума Элис Ренье. Риней надеется, что все ужасное действительно позади, но не тут-то было - в их новом жилище вновь появляются призраки, которые как-то связаны с прошлым Джоша. Да и сам Джош стал каким-то странным и чужим...

«Астрал: Глава 2» Джеймса Вана, объявившего недавно о своем уходе из жанра хоррор (видать, и его стали преследовать призраки), предназначен, прежде всего, для тех, кто знаком с первой частью трилогии (третья часть появится не раньше 2015-го). Остальные же зрители, незнакомые с сюжетом «Астрала», будут вынуждены полфильма разбираться в том, кто есть кто и почему всем так сильно нужна Элис. Впрочем, это копание во взаимоотношениях героев не сильно утомляет, поскольку сюжет изобилует множеством тайн и секретов, благодаря которым станет понятно, почему именно Ламберты стали жертвами злобных духов.

Вану, как и прежде, в этой картине удаются мрачная готическая атмосфера и почти осязаемое ощущение страха. Ему для воссоздания ужаса уже не нужны реки крови, которые текли в изобилии в «Пиле». Достаточно лишь шорохов, темных углов и музыки Джозефа Бишары, и зрителю уготовано вжиматься в кресло от непрекращающихся судорог страха.

«Астрал: Глава 2»: Живее всех живых

Не обошлась новая картина и без цитат. Джош в исполнении Патрика Уилсона по ходу сюжета все больше смахивает на Джека Торренса, бегающего с топором по отелю «Оверлук». Присутствуют отсылки и к «Психозу», и к «Женщине в черном». На стене можно заметить рисунок африканских племен, идентичный тому, что был использован во второй и третьей частях «Паранормального явления». А Барбара Херши напоминает нам о том, что когда-то сама играла жертву призраков в «Существе». Что касается Лин Шэй, то она связана с фильмами ужасов еще со времен оригинального «Кошмара на улице Вязов».

Фильм окупился в прокате еще у себя на родине, а потому нам остается лишь убедиться в том, что Джеймс Ван удачно завершил карьеру хоррормейкера. Но еще при просмотре «Заклятия» стало понятно, что нам будет не хватать Вана в качестве рассказчика страшных историй...


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