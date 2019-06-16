«Астрал: Глава 2»: Живее всех живых

Последний хоррор Джеймса Вана
Семейство Ламберт приходит в себя после кошмара, случившегося в их доме. Они переезжают в дом Лоррейн
, матери Джоша
, а полиция тем временем пытается выяснить, кто убил медиума Элис Ренье
. Риней
надеется, что все ужасное действительно позади, но не тут-то было - в их новом жилище вновь появляются призраки, которые как-то связаны с прошлым Джоша. Да и сам Джош стал каким-то странным и чужим...
«Астрал: Глава 2» Джеймса Вана
, объявившего недавно о своем уходе из жанра хоррор (видать, и его стали преследовать призраки), предназначен, прежде всего, для тех, кто знаком с первой частью трилогии (третья часть появится не раньше 2015
-го). Остальные же зрители, незнакомые с сюжетом «Астрала»
, будут вынуждены полфильма разбираться в том, кто есть кто и почему всем так сильно нужна Элис. Впрочем, это копание во взаимоотношениях героев не сильно утомляет, поскольку сюжет изобилует множеством тайн и секретов, благодаря которым станет понятно, почему именно Ламберты стали жертвами злобных духов.
Вану
, как и прежде, в этой картине удаются мрачная готическая атмосфера и почти осязаемое ощущение страха. Ему для воссоздания ужаса уже не нужны реки крови, которые текли в изобилии в «Пиле»
. Достаточно лишь шорохов, темных углов и музыки Джозефа Бишары
, и зрителю уготовано вжиматься в кресло от непрекращающихся судорог страха.
Не обошлась новая картина и без цитат. Джош в исполнении Патрика Уилсона
по ходу сюжета все больше смахивает на Джека Торренса
, бегающего с топором по отелю «Оверлук». Присутствуют отсылки и к «Психозу»
, и к «Женщине в черном»
. На стене можно заметить рисунок африканских племен, идентичный тому, что был использован во второй и третьей частях «Паранормального явления»
. А Барбара Херши
напоминает нам о том, что когда-то сама играла жертву призраков в «Существе»
. Что касается Лин Шэй
, то она связана с фильмами ужасов еще со времен оригинального «Кошмара на улице Вязов»
.
Фильм окупился в прокате еще у себя на родине, а потому нам остается лишь убедиться в том, что Джеймс Ван
удачно завершил карьеру хоррормейкера. Но еще при просмотре «Заклятия»
стало понятно, что нам будет не хватать Вана
в качестве рассказчика страшных историй...