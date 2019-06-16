«Астрал: Глава 2»: Живее всех живых

ревью

Новости кино Юрий Быков отказывается от остросоциального кино Режиссер представил на «Кинотавре» свой новый фильм «Сторож».

Главная тема Человек с машиной времени: почему обязательно нужно посмотреть «Годовщину революции» В восстановленном дебюте Дзиги Вертова можно увидеть редкие кадры с Лениным и Троцким

Фестивальная колонка Кинотавр-2019: «Верность» Нигины Сайфуллаевой – самый откровенный претендент на главный приз фестиваля Психологическая драма о сексе и ревности – с Александром Палем и Евгенией Громовой

Фестивальная колонка Кинотавр-2019: Электричество в сети. «Керосин» Юсупа Разыкова и «Sheena667» Григория Добрыгина Юлия Пересильд против интернета и Елена Сусанина в поисках света

Новости кино Netflix анонсировал игры по «Очень странным делам» Первая выйдет 4 июля, а вторая — в 2020 году.

Новости кино Имоджен Путс проведёт «Чёрное Рождество» Актриса получила главную роль во втором ремейке культового слэшера 1974 года.

Спутник телезрителя «Омерзительная восьмерка»: Криминальное огниво 15 июня, 23:45, РЕН ТВ