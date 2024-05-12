«Сталинград»: Смерть стоит того, чтобы жить

«Сталинград» — История о пяти отцах, рассказанная Федором Бондарчуком.
В страдающую от землетрясений Японию прилетает российский отряд МЧС, чтобы помочь коллегам в разборе завалов и спасении выживших. Среди пленников разрушенного дома оказывается несколько немок, которым, чтобы отвлечь от пугающих мыслей, начальник по фамилии Астахов (неизвестный с голосом Федора Бондарчука
) рассказывает историю о своих «пяти отцах» – пяти солдатах, которые защищали его мать много лет назад в Сталинграде.
События 1942 года разворачиваются практически в пределах одного двора. Атака советских войск частично отражена солдатами вермахта, но капитану Громову (Пётр Фёдоров
) вместе с группой разведчиков удается отбить у немецких захватчиков один из домов. Небольшой отряд бойцов удерживает позицию, отражая редкие атаки Петера Кана (Томас Кретчманн
) и его солдат.
Смотреть онлайн
Фильм «Сталинград»
Дымный и звонкий, «Сталинград»
меняет тональность, как только в доме обнаруживается девятнадцатилетняя девушка Катя (Мария Смольникова
), которая побоялась покончить жизнь самоубийством, да там и осталась жить в знакомой с детства квартире. Ее присутствие высветило в покрытых кровью и копотью вояках чьих-то братьев, отцов и сыновей, город же превратился в место, где сошлись в смертельном бою не сверхлюди, а простые смертные – хорошие, плохие, любящие, трусливые, благородные или мстительные.
Идеологический окрас сохранен, но и среди немецких войск авторы находят благородного соперника – офицера вермахта Кана, который не стреляет в спину, не хочет бессмысленных жертв и даже влюбляется в русскую девушку Машу (Янина Студилина
) – белокурую копию своей погибшей жены. Именно с ним у капитана Громова случается несколько поединков, которые не выявили победителя. Зато вверх одержала вера и любовь, объектом которой, к первоначальному стыду солдат, стала не родина или товарищ Сталин, а простая девушка Катя.
В новом фильме Федора Бондарчука
война не уходит на второй план, она вторгается в кадр обломками человеческих жизней и жилищ, где на стенах висят портреты Горького и Толстого, а дверная рама помнит отметины карандаша, фиксирующего рост маленькой Кати. Позволив себе, практически по Содербергу
, одного хорошего немца, создатели картины проводят уморительную грань между советскими и немецкими солдатами: первые демонстративно отказываются от сигарет (нагло смолит только матрос), а немцы рака не боятся. У них и любовь – половая, животная, а бойцы капитана Громова любят Катю по-отечески, хотя молодые и испытывают к ней более сильное чувство.
Отмеченные знаками чрезмерной порядочности, советские воины все же не идеальны. Снайпер Чванов (Дмитрий Лысенков
) постоянно говорит гадости, следует заветам Эренбурга
и цитирует Симонова «Сколько раз увидишь его, Столько раз его и убей!»
. Капитан Громов вообще рисуется будущим гостем Вальгаллы, трижды раненным участником нескольких войн, пережимающим по партийной линии. «Сталинград» тоже застрял посреди широкого поля двойственности. Прямые столкновения РККА и солдат вермахта порой напоминают компьютерную игру (даже не «Call of duty», а «Prince of Persia»), но человеческая драма стараниями всего актерского ансамбля, в котором выделяются Смольникова и, конечно же, Кретчманн, не теряется в дыму и пламени.
Опираясь на одну из сюжетных линий Василия Гроссмана
, создатели картины бросили в плавильный котел дикую смесь компонентов – напоминающую о сериалах 90-х музыку Анджело Бадаламенти
, морально устаревшую закадровую повесть, холеный видеоряд, слоу-мо. Они то дополняют друг друга, то нарушают ненадолго возникающую гармонию, но, в общем и целом, помогают картине не пойти ко дну. «Сталинград»
от этого не становится ни менее техничным, ни менее спорным. Он пытается продать на Запад главный объект национальной гордости — и делает это по западным законам. Правда, вряд ли американцы выйдут из кинозала, осознав, благодаря закадровому монологу, что без героизма советских солдат современный мир был бы совсем другим. Звучащая на титрах пронзительная «Легенда» Виктора Цоя
, исполненная Земфирой
, тоже может не возыметь должного эффекта. И тут уж кричи не кричи.
"Сталинград"
обсуждение >>