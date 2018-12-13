«Бойфренд из будущего»: Сладкий прощелыга

Сладкая мелодрама с путешествиями во времени
По окончании университета Тим (Донал Глисон
) узнает от папы (Билл Найи
), что все мужчины в их семье могут перемещаться во времени. Правда, путешествия эти строго ограничены - в будущее рвануть нельзя, предотвратить ужас в Дахау и Освенциме тоже. Наводить порядок можно только в собственном прошлом и настоящем. Для этого достаточно уединиться в темном месте (шкаф, чулан, туалет), зажмуриться, сжать кулаки и сосредоточиться на нужной дате и минуте. Тим быстренько находит бытовое применение этому дару, пытаясь исправить ошибки, допущенные в общении с девушками. И поначалу слегка злоупотребляет своими возможностями. Эксперименты с поправками вызывают закономерный "эффект бабочки", в результате которого Тим чуть было не упускает любовь всей своей жизни Мэри (заслуженная жена путешественников во времени Рейчел МакАдамс
).
Заядлому оптимисту Ричарду Кёртису
очень бы подошла кличка "Кондитер" - на его фильмах запросто можно заработать сахарный диабет и кариес. Мизантропы и циники со всего мира ругают его за чрезмерную слащавость и желание преподнести Англию в виде поздравительной открытки. Менее предвзятая аудитория признает за фильмами Кёртиса звание лучших антидепрессантов, пригодных к многоразовому потреблению. За последние десять лет стараниями выводка из инкубатора Джадда Апатоу
юмор комедийных фильмов окончательно приобрел легко узнаваемые очертания фаллоса. На этом фоне критика в адрес остроумных и умилительных комедий Кёртиса выглядит глупо.
По традиции хотелось бы обратить внимание на изобретательность российских дистрибьюторов, заменивших невзрачное оригинальное название фильма "About time" (который можно перевести как "Самое время" и "О времени") на интригующее «Бойфренд из будущего»
. Это название не только противоречит концепции сюжета, но и вводит зрителя в заблуждение. За романтической завязкой фильма следует история семейных отношений в устоявшемся виде. Без крутых поворотов и с мелкими подводными камнями (по такому принципу построен сюжет фильма «Марли и Я»
, но "Бойфренд" еще и смешной).
Кёртис отклонился от обычных любовных коллизий еще в «Рок-волне»
, выдвинув на первый план роман человека с музыкой. В "Бойфренде" речь не столько о любви между мужчиной и женщиной, сколько о любви вообще: к семье, к жизни. Кёртис - человек уже немолодой, решил поразмышлять о времени, в частности о том, как им следует распоряжаться. Каждый справляется с мыслями о проходящей жизни по-своему. Пока Ханеке
с бесстрашным мазохизмом заглядывал в глаза немощи и смерти
, Кёртиса атаковала сенильная сентиментальность.
Предлагаемая режиссером модель восприятия по-своему прекрасна, но, кажется, он истратил мировой запас сахара на эпилог. Лить патоку ему помогает карамельный Донал Глисон, освоивший амплуа трогательных робких идеалистов. Под конец оба прыгают выше собственной головы, обеспечивая полную занятость носовым платкам зрителей. Но шутки в сторону. Да, возможно от этого фильма может "треснуть морда" и еще кое-что слипнуться впридачу. Но оно того стоит. Ко всем достоинствам фильмов Ричарда Кёртиса (хороший сюжет, качественный юмор, безграничная доброта и в данном конкретном случае - не такая уж лишняя мораль) можно добавить немаловажный факт: их хочется пересматривать.
обсуждение >>