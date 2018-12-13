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«Бойфренд из будущего»: Сладкий прощелыга

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13 декабря 2018
Сладкая мелодрама с путешествиями во времени

«Бойфренд из будущего»: Сладкий прощелыга

По окончании университета Тим (Донал Глисон) узнает от папы (Билл Найи), что все мужчины в их семье могут перемещаться во времени. Правда, путешествия эти строго ограничены - в будущее рвануть нельзя, предотвратить ужас в Дахау и Освенциме тоже. Наводить порядок можно только в собственном прошлом и настоящем. Для этого достаточно уединиться в темном месте (шкаф, чулан, туалет), зажмуриться, сжать кулаки и сосредоточиться на нужной дате и минуте. Тим быстренько находит бытовое применение этому дару, пытаясь исправить ошибки, допущенные в общении с девушками. И поначалу слегка злоупотребляет своими возможностями. Эксперименты с поправками вызывают закономерный "эффект бабочки", в результате которого Тим чуть было не упускает любовь всей своей жизни Мэри (заслуженная жена путешественников во времени Рейчел МакАдамс).

Заядлому оптимисту Ричарду Кёртису очень бы подошла кличка "Кондитер" - на его фильмах запросто можно заработать сахарный диабет и кариес. Мизантропы и циники со всего мира ругают его за чрезмерную слащавость и желание преподнести Англию в виде поздравительной открытки. Менее предвзятая аудитория признает за фильмами Кёртиса звание лучших антидепрессантов, пригодных к многоразовому потреблению. За последние десять лет стараниями выводка из инкубатора Джадда Апатоу юмор комедийных фильмов окончательно приобрел легко узнаваемые очертания фаллоса. На этом фоне критика в адрес остроумных и умилительных комедий Кёртиса выглядит глупо.

«Бойфренд из будущего»: Сладкий прощелыга

По традиции хотелось бы обратить внимание на изобретательность российских дистрибьюторов, заменивших невзрачное оригинальное название фильма "About time" (который можно перевести как "Самое время" и "О времени") на интригующее «Бойфренд из будущего». Это название не только противоречит концепции сюжета, но и вводит зрителя в заблуждение. За романтической завязкой фильма следует история семейных отношений в устоявшемся виде. Без крутых поворотов и с мелкими подводными камнями (по такому принципу построен сюжет фильма «Марли и Я», но "Бойфренд" еще и смешной).

Кёртис отклонился от обычных любовных коллизий еще в «Рок-волне», выдвинув на первый план роман человека с музыкой. В "Бойфренде" речь не столько о любви между мужчиной и женщиной, сколько о любви вообще: к семье, к жизни. Кёртис - человек уже немолодой, решил поразмышлять о времени, в частности о том, как им следует распоряжаться. Каждый справляется с мыслями о проходящей жизни по-своему. Пока Ханеке с бесстрашным мазохизмом заглядывал в глаза немощи и смерти, Кёртиса атаковала сенильная сентиментальность.

«Бойфренд из будущего»: Сладкий прощелыга

Предлагаемая режиссером модель восприятия по-своему прекрасна, но, кажется, он истратил мировой запас сахара на эпилог. Лить патоку ему помогает карамельный Донал Глисон, освоивший амплуа трогательных робких идеалистов. Под конец оба прыгают выше собственной головы, обеспечивая полную занятость носовым платкам зрителей. Но шутки в сторону. Да, возможно от этого фильма может "треснуть морда" и еще кое-что слипнуться впридачу. Но оно того стоит. Ко всем достоинствам фильмов Ричарда Кёртиса (хороший сюжет, качественный юмор, безграничная доброта и в данном конкретном случае - не такая уж лишняя мораль) можно добавить немаловажный факт: их хочется пересматривать.


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«Бойфренд из будущего»: Сладкий прощелыга фотографии
«Бойфренд из будущего»: Сладкий прощелыга фотографии
«Бойфренд из будущего»: Сладкий прощелыга фотографии
«Бойфренд из будущего»: Сладкий прощелыга фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 5
klara kurbe (Москва)   12.10.2013 - 23:59
Уважаемая Женя Шабынина! Только что я посмотрела, наконец, фильм "Бойфренд из будущего". Рада сообщить Вам, что не согласна с Вашим мнением о том, что "Кондитер" "пересластил... читать далее>>
№ 4
Сергей Ваннинков   11.10.2013 - 16:16
Люблю Кёртиса! Очень очень читать далее>>
№ 3
klara kurbe (Москва)   11.10.2013 - 01:03
Фильм, о котором Вы пишете, я ещё не видела, но надеюсь увидеть его в ближайшие дни. Я ждала его не один год, - с тех пор, как Кёртис объявил о намерении его снять. Возможно, после просмотра мне будет,... читать далее>>
№ 2
Женя Шабынина   10.10.2013 - 23:28
Ни в коем случае! Я обожаю Кёртиса и пересматривала его фильмы десятки раз. И этот пересмотрю обязательно, никуда не денусь. Но мое мнение не является для всех определяющим. Я была обязана предупредить,... читать далее>>
№ 1
klara kurbe (Москва)   10.10.2013 - 22:36
Уважаемый рецензент! Вы как будто стесняетесь того, что Вам нравятся фильмы Ричарда Кёртиса. Вам как будто неловко за то, что хочется пересматривать фильмы матёрого "кондитера" и мастера... читать далее>>
Всего сообщений: 5
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