«Гонка»: Песнь льда и пламени

Дуэль Даниэля Брюля и Криса Хемсворта
История «Формулы-1» знала немало ярких противостояний, но дуэль Джеймса Ханта
с Ники Лаудой
, безусловно, можно отнести к разряду хрестоматийных. Британец с охотничьей фамилией – чемпион «королевских гонок», любитель быстрой езды, выпивки и всеобщего внимания нередко представлялся как полная противоположность дисциплинированному австрийцу. Лауда предпочитал не рисковать жизнью понапрасну, а, будучи однократным чемпионом, перенес страшнейшую аварию, что не помешало ему вернуться в «Ф-1» и занести в табель о достижениях еще два главных титула. В основу «Гонки» Рона Ховарда
эта история ложится в качестве мощного источника энергии, который позволяет столкнуть не просто двух непримиримых соперников, но лед и пламень.
Лохматый и зубоскалящий, курящий и пьющий ловелас Джеймс Хант (Крис Хемсворт
) очаровывает европейскую публику британским акцентом, молодецкой удалью и завидной любвеобильностью. Секс и смерть ведут его под руки от одного риска к другому, достижения в «Формуле-3» позволяют мечтать о «королевских гонках», а от девушек нет отбоя, стоит только босиком войти в любой госпиталь. В 1970-х на горизонте напористого Ханта возникает не менее амбициозный метеор из Австрии – расчетливый и разбирающийся в машинах Ники Лауда (Даниэль Брюль
). Тот предпочитает не рисковать жизнью и не ждет от судьбы подарков, полагая, что если и брать быка за рога, то самому, и особь покрупнее. Лауда и Хант оказываются в «Формуле-1» благодаря разным стежкам-дорожкам, успевают крепко друг друга невзлюбить и устроить настоящий бой разума против чувств. Разошлись, разумеется, миром: австриец стал трехкратным чемпионом, британцу же хватило одного титула и полагающейся славы, а главной наградой для них стало понимание, что один без другого никогда не достиг бы известных вершин.
Фильм Ховарда, начинающийся как два средней руки байопика, вырисовывает на экране противоположности, которым крайне не хватает качеств друг друга. Для одного заезды в «Формуле-1» становятся походом за мозгами, для второго – за сердцем, а победил каждый по-своему. Дуэль Даниэля Брюля
и Криса Хемсворта
завершается в том же ключе: первый выигрывает в профессиональном плане, второй держит удар за счет прямолинейного обаяния, которое он без изменений демонстрирует в каждой картине, будь то «Тор»
или «Хижина в лесу»
. На втором плане – россыпь небезызвестных актеров, которым негде развернуться в предложенных ролях друзей и возлюбленных. Александра Мария Лара
, Натали Дормер
, Кристиан МакКей
и Оливия Уайлд
красиво впархивают в историю соперничества двух мужчин и также легко оттуда испаряются, умножив различия между трудоголиком Лаудой и повесой Хантом.
Историю впечатляющего соперничества Рон Ховард
снимает сочно и красочно, как рекламу шин или масла в перерывах телетрансляции. Идеологию обоих гонщиков он тоже будто бы продает, и если после первого часа навязчивого коммивояжера хочется выставить за дверь, то за вторые шестьдесят минут он сообщает фильму неожиданную резвость, а персонажам предает бóльшую глубину. Второй акт, открывающийся первыми победами Ханта и автокатастрофой Лауды, делает из «Гонки»
то кино, которое умудряется лавировать между многочисленными банальностями. Ховарда немало выручает и то, что на этом поле соперников у его игровой картины не так много. И все же документальная лента «Сенна»
, которая посвящена разбившемуся трехкратному чемпиону «Ф-1» Айртону Сенне, при большем хронометраже и выглядит мощнее, и вообще – порхает как бабочка и жалит как пчела.
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