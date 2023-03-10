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«Ведьмы из Сугаррамурди»: Метла ей к лицу

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10 марта 2023

Языческий хоррор о том, как трудно, но славно быть ведьмой

«Ведьмы из Сугаррамурди»: Метла ей к лицу

В испанском мегаполисе совершено дерзкое ограбление с участием маленького мальчика и двух незадачливых воров, разукрашенных под уличных артистов, изображавших Христа и игрушечного солдатика. Троица удрала из города, захватив в заложники таксиста вместе с машиной, в которой счетчик не перестает отсчитывать катастрофическую сумму за проезд. Преследуемые полицией и взбалмошной мамашей мальчика, грабители попадают в весьма странное место, где в дырке клозета можно увидеть подглядывающий человеческий глаз, а жительницы свободно перемещаются по воздуху при помощи метлы. Название этого селения, попавшееся им на глаза, все объясняет — наши путники попали в Сугаррамурди, которое со времен Средневековья славится тем, что является обиталищем злобных и коварных ведьм...

Смотреть онлайн «Ведьмы из Сугаррамурди» Алекса де ла Иглесиа
Самобытный испанский режиссер Алекс де ла Иглесиа продолжает удивлять тем, что каждая его новая работа непохожа на предыдущие. «Последняя искра жизни» представляла собой сатиру на общество, привыкшее к показу смерти на телеэкране. «Печальная баллада для трубы» — это фантасмагоричная история любви. А «Убийства в Оксфорде» — типичный детектив с международным звездным составом. При этом Иглесиа умудряется быть интересным и для обывателей, и для эстетов, поскольку очень удачно сочетает в фильмах элементы авторского кино и мейнстрима.

«Ведьмы из Сугаррамурди»: Метла ей к лицу

«Ведьмы из Сугаррамурди» на первый взгляд выглядят обыкновенной страшилкой, которой пугают впечатлительных детей у костра в летних лагерях. Но авторская интонация и некоторые детали сюжета позволяют сравнить талантливого испанца с еще одним любителем фантасмагорий — Терри Гиллиамом. Обоих режиссеров роднит вкус определенного рода, приближенный к кичу, которым также страдает соотечественник Иглесиа — Педро Альмодовар. Хотя, в отличие от работ Гиллиама, картины Алекса де ла Иглесиа не страдают тяжеловесностью.

Режиссер в своей новой картине по-своему восхищается прекрасной половиной человечества, утверждая, что женщины уже давным-давно захватили мир. По сути, перед нами языческое поклонение, поскольку в сюжете задействована древняя богиня, которая у нас известна под именем Макошь. Нет никаких избитых клише вроде встречи ведьм с чертями и прочей нечистью, боязни изображений христианского бога и других обязательных атрибутов фильмов про ведьмочек. Все это заменила богиня-гигантша, пришедшая на звуки очаровательного ведьмовского гимна (своей ритмикой он надолго врезается в память) отведать невинное создание. По ходу сюжета Иглесиа также умудряется пройтись по всем общепринятым нормам, включая брак, половые отношения и родственные связи. Здесь можно встретить и полицейских-гомосексуалистов, и трансвеститов на государственной службе, и подкаблучников. В общем, нет ничего святого, как воскликнули бы ханжи и приверженцы моральных устоев.

«Ведьмы из Сугаррамурди»: Метла ей к лицу

Актерская команда в фильме собралась до боли знакомая, поскольку практически все актеры ранее уже снимались у Иглесиа. Кармен Маура, воплотившую образ главной ведьмы, можно считать мэтром испанского кино, поскольку она снималась у Педро Альмодовара, Карлоса Сауры и, конечно же, Алекса де ла Иглесиа. Тереле Павез блестяще сыграла бабушку-ведьму. Необычен Марио Касас в образе незадачливого вора, но и здесь Иглесиа позволил ему вовсю использовать свое обаяние, несмотря на то, что по сюжету его герою явно не везет с женщинами. Уго Силва, сыгравший недавно у Альмодовара в картине «Я очень возбужден», воплотил на экране папашу, использовавшего для ограбления своего малолетнего сына. Макарена Гомес органична в роли спятившей от горя мамаши, ставшей в конце концов на сторону ведьм. Но самый незабываемый образ достался Каролине Банг — постоянной актрисе Алекса де ла Иглесиа. Ее влюбленная ведьмочка Ева одновременно напоминает зрителю о Лисбет Саландер и Веронике Лейк.

В итоге, перед вами еретический хоррор с элементами сатиры и фантасмагории о том, как трудно, но славно быть ведьмой. Тем более в наше время, когда все возможно...


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обсуждение >>
№ 1
Лінуся (Донецьк)   5.11.2013 - 10:10
Фильм - супер! Треш. Потрясающее чувствоевропейского юмора создателей (только фон для титров дорогого стоит). Красиво, стильно. Масса ассоциаций вьізьівает фильм потому как авторьі тонко (а иногда... читать далее>>
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