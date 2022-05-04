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«План побега»: Беги, Сильвестр, беги

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4 мая 2022
Боевик со Сталлоне и Шварценеггером

Кадр из фильма «План побега»

Мистер Бреслин (Сильвестр Сталлоне) – мастер по побегам из тюрьмы, поэтому уже много лет он помогает государству за скромный гонорар тестировать надежность охраны в местах лишения свободы. Бреслин может сбежать отовсюду, где подают молоко в картонных упаковках и позволяют носить с собой Библию, а охранники не прочь иногда покурить рядом с пожарной частью. После очередного побега тюремному Копперфилду предлагают миссию мечты: проверить на прочность темницу, чей проект не одобрило ни одно государство, а местоположение засекречено. Гордыня победила — и Бреслин отправился туда, где соратники не найдут его, даже если очень захотят.

Смотреть онлайн «План побега» Микаэля Хофстрёма
Загадочная идеальная тюрьма оказывается современной версией знаменитого паноптикума Иеремии Бентама: все осужденные на виду, стены стеклянные, охранники ходят в одинаковых масках – попробуй запомни, кто из них какими привычками наделен. Чтобы загрустивший Бреслин окончательно не раскис, судьба подкидывает ему напарника – добродушного Ротмайера (Арнольд Шварценеггер), который сидит стараниями мировых экономических сил. Большинство местных заключенных попали сюда за деньги — постарались партнеры, недоброжелатели и завистники. Два крутых парня быстро соображают, что из логова несправедливости пора делать ноги, — и принимаются за дело.

Кадр из фильма «План побега»

Для шведа Микаэля Хофстрёма, который уже почти десятилетие снабжает Голливуд хоррорами дешевле, чем пятьдесят миллионов за штуку, «План побега» — либо золотой билет, либо тревожный звонок. Вместе с рекордным для режиссера бюджетом Хофстрем вынужден отвечать за картину, где сошлись Шварценеггер и Сталлоне, который, как известно, на всех проектах сам себе режиссер. По тюремным коридорам в привычном амплуа бродит агрессивный Винни Джонс, Сэм Нилл отвечает за воплощение идеи гуманизма, а Фифти Сент оказывается за компьютером в качестве гениального программиста. Чтобы не было совсем неловко, в кадре мелькает образцовый злодей Хоббс в исполнении Джеймса Кэвизела. Тот, даром что когда-то играл у Мела Гибсона Иисуса Христа, вдохновенно изображает Нормана Бейтса, у которого нет ни мамы, ни ножа, зато много власти, как у злого ребенка над пойманной бабочкой или лягушкой.

Кадр из фильма «План побега»

Раскладывая непростой пасьянс, шведский режиссер сталкивается с тем, что нескольких важных карт в колоде не хватает. Пафос истории о том, как страшна власть в плохих руках, сводится к «да, страшна», а боевик с двумя героями жанра вооружен лишь двумя с половиной перестрелками. Сталлоне с фирменной ухмылкой ведет игры разума, а Шварценеггер на старости лет изображает простака, рисует задницы и вспоминает первую любовь. Стоило ли ради этого возвращаться в большое кино — не менее габаритный вопрос.

«План побега» не дает однозначного ответа, кто же круче — Шварценеггер или Сталлоне. По сюжету они вдвоем легко побеждают Кэвизела, но тот на голову превосходит их как актер. Хофстрему же не хватает изобретательности Ким Джи Уна, чтобы заставить эту устаревающую конструкцию не просто двигаться, а стремительно перемещаться. Для постановщика крепкого хоррора «1408» (по одноименному рассказу Стивена Кинга) — это шаг назад. Зато он сделал его вместе с людьми, которые в Голливуде уже достигли намного больше него.


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обсуждение >>
№ 2
Сергей Ваннинков   22.10.2013 - 10:38
Главное, что старички снова вместе. читать далее>>
№ 1
Dera (Москва)   21.10.2013 - 15:00
Фильм неплох. Смотрится на одном дыхании несмотря на то, что почти все дейтсвие происходит в замкунтом пространстве. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Кадр из фильма «План побега»
Кадр из фильма «План побега»
Кадр из фильма «План побега»
Кадр из фильма «План побега»
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