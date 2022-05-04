«План побега»: Беги, Сильвестр, беги

Боевик со Сталлоне и Шварценеггером
Мистер Бреслин (Сильвестр Сталлоне
) – мастер по побегам из тюрьмы, поэтому уже много лет он помогает государству за скромный гонорар тестировать надежность охраны в местах лишения свободы. Бреслин может сбежать отовсюду, где подают молоко в картонных упаковках и позволяют носить с собой Библию, а охранники не прочь иногда покурить рядом с пожарной частью. После очередного побега тюремному Копперфилду предлагают миссию мечты: проверить на прочность темницу, чей проект не одобрило ни одно государство, а местоположение засекречено. Гордыня победила — и Бреслин отправился туда, где соратники не найдут его, даже если очень захотят.
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«План побега» Микаэля Хофстрёма
Загадочная идеальная тюрьма оказывается современной версией знаменитого паноптикума Иеремии Бентама
: все осужденные на виду, стены стеклянные, охранники ходят в одинаковых масках – попробуй запомни, кто из них какими привычками наделен. Чтобы загрустивший Бреслин окончательно не раскис, судьба подкидывает ему напарника – добродушного Ротмайера (Арнольд Шварценеггер
), который сидит стараниями мировых экономических сил. Большинство местных заключенных попали сюда за деньги — постарались партнеры, недоброжелатели и завистники. Два крутых парня быстро соображают, что из логова несправедливости пора делать ноги, — и принимаются за дело.
Для шведа Микаэля Хофстрёма
, который уже почти десятилетие снабжает Голливуд хоррорами дешевле, чем пятьдесят миллионов за штуку, «План побега»
— либо золотой билет, либо тревожный звонок. Вместе с рекордным для режиссера бюджетом Хофстрем вынужден отвечать за картину, где сошлись Шварценеггер и Сталлоне, который, как известно, на всех проектах сам себе режиссер. По тюремным коридорам в привычном амплуа бродит агрессивный Винни Джонс
, Сэм Нилл
отвечает за воплощение идеи гуманизма, а Фифти Сент
оказывается за компьютером в качестве гениального программиста. Чтобы не было совсем неловко, в кадре мелькает образцовый злодей Хоббс в исполнении Джеймса Кэвизела
. Тот, даром что когда-то играл у Мела Гибсона
Иисуса Христа, вдохновенно изображает Нормана Бейтса, у которого нет ни мамы, ни ножа, зато много власти, как у злого ребенка над пойманной бабочкой или лягушкой.
Раскладывая непростой пасьянс, шведский режиссер сталкивается с тем, что нескольких важных карт в колоде не хватает. Пафос истории о том, как страшна власть в плохих руках, сводится к «да, страшна», а боевик с двумя героями жанра вооружен лишь двумя с половиной перестрелками. Сталлоне с фирменной ухмылкой ведет игры разума, а Шварценеггер на старости лет изображает простака, рисует задницы и вспоминает первую любовь. Стоило ли ради этого возвращаться в большое кино — не менее габаритный вопрос.
«План побега»
не дает однозначного ответа, кто же круче — Шварценеггер или Сталлоне. По сюжету они вдвоем легко побеждают Кэвизела, но тот на голову превосходит их как актер. Хофстрему же не хватает изобретательности Ким Джи Уна
, чтобы заставить эту устаревающую конструкцию не просто двигаться, а стремительно перемещаться. Для постановщика крепкого хоррора «1408»
(по одноименному рассказу Стивена Кинга
) — это шаг назад. Зато он сделал его вместе с людьми, которые в Голливуде уже достигли намного больше него.
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