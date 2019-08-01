«Ромео и Джульетта»: Еще раз про любовь

Ненатуральная и игрушечная трагедия
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Так же как нет людей старше семи лет, которые ничего никогда о ней не слышали. Даже несущийся по степи за усталой антилопой бушмен наверняка краем уха слышал имена героев трагедии Шекспира. Может статься, что и антилопа в курсе. Литература бессмертна, но сегодня ее жизнь продлевают не столько упоминания в школьной программе, сколько бесчисленные вариации в искусстве.
Эксплуатацию образов Ромео и Джульетты можно встретить в самых разных по жанру произведениях литературы и кино. В этот очень длинный список входят как интерпретации (мюзикл «Вестсайдская история»
) так и самостоятельные произведения с хитро встроенными отсылками к пьесе Шекспира. С этой точки зрения у драмы про скинхэдов «Россия 88»
есть кое-что общее с комедийным зомби-апокалипсисом «Тепло наших тел»
и подростковой мелодрамой «Вам и не снилось...»
. Более того, почти все популярные на сегодняшний день саги о вампирах, оборотнях, феях и ведьмах построены именно на сюжете «Ромео и Джульетты». Смертельно опасная любовь двух потомков враждующих кланов - тема универсальная. Подходят любые декорации: город, захваченный бандитскими группировками («Ромео должен умереть»
), фантастическое подполье, которое никак не могут поделить нелюди различного формата («Другой мир»
), или же модная нынче гремучая смесь из столкновения реального и сверхъестественного (саги и грядущий сериал «Несчастные влюбленные»
).
Среди экранизаций трагедии (число которых перевалило за два десятка) образцовой по праву считается вариация Франко Дзеффирелли
1968 года. У Дзеффирелли получился безупречный фильм, с какой точки зрения не взгляни: великолепные костюмы, красивая музыка, замечательный актерский ансамбль. Даже если уроки литературы выработали у вас стойкую неприязнь к классике, экранизация Дзеффирелли способна изменить ваш взгляд на творчество Шекспира. Так зачем же по сей день режиссеры пытаются повторить успех, снимая свои версии «Ромео и Джульетты»?
Этот вопрос можно адресовать всем режиссерам, ежегодно переосмысливающим классические произведения, экранизированные по пятому кругу. В большинстве случаев совершенно очевидно, что сделать лучше уже нельзя, можно сделать лишь иначе (вспоминаем взрыв протестов, которые вызвала недавняя экранизация «Анны Карениной»
). Но Карло Карлей
не вносил принципиальных изменений в оригинальный текст и не ставил эксперимент, смешав классику с современностью (это уже успел сделать Баз Лурман
). Карлей просто снял собственную версию с актуальным на сегодняшний день актерским составом. Наверное, в этом и кроется разгадка - каждому поколению нужны свои Ромео и Джульетта. В эпоху визуализации, когда герой книги обретает вполне определенные черты лица актера, исполнившего роль в той или иной экранизации, обновление необходимо. Оливией Хасси
и Леонардом Уйтингом
восхищались наши родители, по Ди Каприо
и Клэр Дэйнс
сохли старшие братья и сестры. Но для повзрослевшего на стыке веков поколения престарелые кумиры предков и заматеревший Ди Каприо
- это уже архив. Искусство искусством, но для современного подростка, который лезет в фильмографию понравившегося актера, возраст и внешний вид этого самого актера на данный момент имеет гораздо большее значение.
И как бы не хотелось сравнивать новую постановку с фильмом Дзеффирелли, но избежать этого невозможно. Карлей набрал неплохой актерский ансамбль, в который входят Стеллан Скарсгорд
, Наташа МакЭлхоун
, Дамиан Льюис
и Пол Джаматти
, выбрал на роль Ромео невозможно красивого Дугласа Бута
, а в пару ему номинантку на премию Оскар Хейли Стейнфилд
. Но все эти прекрасные актеры не взаимодействуют друг с другом, а занимаются декламацией. У Дзеффирелли в фильме присутствует органика, характеры. В сцене на балконе он очень тонко сделал акцент на реальном возрасте героев: трогательная исповедь неопытной Джульетты, которая не знает, как вести себя в новой для нее ситуации, как соблюсти приличия и стоит ли вообще это делать. Он дал легкий намек на отношения между Тибальдом и синьорой Капулетти. Он превратил персонажей пьесы в живых людей. То, чего не удалось добиться Карлею, который пренебрегает второстепенными героями и фокусируется исключительно на главных. У него кормилица - бесплотный призрак, исполняющий обязанности почтальона. Меркуцио и Тибальд (важнейшие фигуры трагедии) превратились в говорящих кукол с лицами сериальных актеров и манерами героев дешевого боевика. Конечно, снимать «Ромео и Джульетту» сейчас, когда образец 68-го года отбрасывает тень на любую потенциальную экранизацию - поступок смелый и рискованный. Но история так хороша, что испортить ее сложно. У Карлея, по крайней мере, не получилось. Пускай его фильм ненатуральный и местами совсем игрушечный, к концу все равно заливаешься слезами, оплакивая несчастных влюбленных.
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