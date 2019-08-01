Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Ромео и Джульетта»: Еще раз про любовь

Спутник телезрителя >>
1 августа 2019
Ненатуральная и игрушечная трагедия

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Так же как нет людей старше семи лет, которые ничего никогда о ней не слышали. Даже несущийся по степи за усталой антилопой бушмен наверняка краем уха слышал имена героев трагедии Шекспира. Может статься, что и антилопа в курсе. Литература бессмертна, но сегодня ее жизнь продлевают не столько упоминания в школьной программе, сколько бесчисленные вариации в искусстве.

«Ромео и Джульетта»: Еще раз про любовь

Эксплуатацию образов Ромео и Джульетты можно встретить в самых разных по жанру произведениях литературы и кино. В этот очень длинный список входят как интерпретации (мюзикл «Вестсайдская история») так и самостоятельные произведения с хитро встроенными отсылками к пьесе Шекспира. С этой точки зрения у драмы про скинхэдов «Россия 88» есть кое-что общее с комедийным зомби-апокалипсисом «Тепло наших тел» и подростковой мелодрамой «Вам и не снилось...». Более того, почти все популярные на сегодняшний день саги о вампирах, оборотнях, феях и ведьмах построены именно на сюжете «Ромео и Джульетты». Смертельно опасная любовь двух потомков враждующих кланов - тема универсальная. Подходят любые декорации: город, захваченный бандитскими группировками («Ромео должен умереть»), фантастическое подполье, которое никак не могут поделить нелюди различного формата («Другой мир»), или же модная нынче гремучая смесь из столкновения реального и сверхъестественного (саги и грядущий сериал «Несчастные влюбленные»).

«Ромео и Джульетта»: Еще раз про любовь

Среди экранизаций трагедии (число которых перевалило за два десятка) образцовой по праву считается вариация Франко Дзеффирелли 1968 года. У Дзеффирелли получился безупречный фильм, с какой точки зрения не взгляни: великолепные костюмы, красивая музыка, замечательный актерский ансамбль. Даже если уроки литературы выработали у вас стойкую неприязнь к классике, экранизация Дзеффирелли способна изменить ваш взгляд на творчество Шекспира. Так зачем же по сей день режиссеры пытаются повторить успех, снимая свои версии «Ромео и Джульетты»?

«Ромео и Джульетта»: Еще раз про любовь

Этот вопрос можно адресовать всем режиссерам, ежегодно переосмысливающим классические произведения, экранизированные по пятому кругу. В большинстве случаев совершенно очевидно, что сделать лучше уже нельзя, можно сделать лишь иначе (вспоминаем взрыв протестов, которые вызвала недавняя экранизация «Анны Карениной»). Но Карло Карлей не вносил принципиальных изменений в оригинальный текст и не ставил эксперимент, смешав классику с современностью (это уже успел сделать Баз Лурман). Карлей просто снял собственную версию с актуальным на сегодняшний день актерским составом. Наверное, в этом и кроется разгадка - каждому поколению нужны свои Ромео и Джульетта. В эпоху визуализации, когда герой книги обретает вполне определенные черты лица актера, исполнившего роль в той или иной экранизации, обновление необходимо. Оливией Хасси и Леонардом Уйтингом восхищались наши родители, по Ди Каприо и Клэр Дэйнс сохли старшие братья и сестры. Но для повзрослевшего на стыке веков поколения престарелые кумиры предков и заматеревший Ди Каприо - это уже архив. Искусство искусством, но для современного подростка, который лезет в фильмографию понравившегося актера, возраст и внешний вид этого самого актера на данный момент имеет гораздо большее значение.

«Ромео и Джульетта»: Еще раз про любовь

И как бы не хотелось сравнивать новую постановку с фильмом Дзеффирелли, но избежать этого невозможно. Карлей набрал неплохой актерский ансамбль, в который входят Стеллан Скарсгорд, Наташа МакЭлхоун, Дамиан Льюис и Пол Джаматти, выбрал на роль Ромео невозможно красивого Дугласа Бута, а в пару ему номинантку на премию Оскар Хейли Стейнфилд. Но все эти прекрасные актеры не взаимодействуют друг с другом, а занимаются декламацией. У Дзеффирелли в фильме присутствует органика, характеры. В сцене на балконе он очень тонко сделал акцент на реальном возрасте героев: трогательная исповедь неопытной Джульетты, которая не знает, как вести себя в новой для нее ситуации, как соблюсти приличия и стоит ли вообще это делать. Он дал легкий намек на отношения между Тибальдом и синьорой Капулетти. Он превратил персонажей пьесы в живых людей. То, чего не удалось добиться Карлею, который пренебрегает второстепенными героями и фокусируется исключительно на главных. У него кормилица - бесплотный призрак, исполняющий обязанности почтальона. Меркуцио и Тибальд (важнейшие фигуры трагедии) превратились в говорящих кукол с лицами сериальных актеров и манерами героев дешевого боевика. Конечно, снимать «Ромео и Джульетту» сейчас, когда образец 68-го года отбрасывает тень на любую потенциальную экранизацию - поступок смелый и рискованный. Но история так хороша, что испортить ее сложно. У Карлея, по крайней мере, не получилось. Пускай его фильм ненатуральный и местами совсем игрушечный, к концу все равно заливаешься слезами, оплакивая несчастных влюбленных.


версия для печати
Ссылки по теме
Любовное настроение: 25 фильмов о любви
«Ромео и Джульетта» заговорили голосами Филиппа Бледного и Лизы Арзамасовой
15 Джульетт мирового кинематографа
Поиск по меткам
Женя ШабынинаЭкранизация
персоны
Дуглас БутЭд ВествикПол ДжаматтиФранко ДзеффиреллиКристиан КукДамиан ЛьюисНаташа МакЭлхоунЛаура МорантеЛесли МэнвиллСтеллан СкарсгордКоди Смит-МакфиХейли СтейнфилдТом Уисдом
фильмы
Ромео и Джульетта

фотографии >>
«Ромео и Джульетта»: Еще раз про любовь фотографии
«Ромео и Джульетта»: Еще раз про любовь фотографии
«Ромео и Джульетта»: Еще раз про любовь фотографии
«Ромео и Джульетта»: Еще раз про любовь фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 11
Марушка (Адыгея)   13.12.2013 - 18:06
Увидев трейлер, подумала о свежей экранизации Дзеффирелли, очень ждала. Но увы, впечатления не те. На 23 минуте стало скучно, но все же досмотрела. Разочаровала сразу первая встреча на балу героев, - в... читать далее>>
№ 10
Zaltik (Москва)   24.11.2013 - 18:44
... Ух ты! Федот (который тот), как же на вас уже подействовала занесённая с запада толерантность к сексуальным извращенцам! Кстати, кадр, на который вы ссылаетесь здесь, - один из самых искренних... читать далее>>
№ 9
Кирилл С.   15.11.2013 - 20:59
Два часа потерянного времени. Жена уговорила пойти, еле выдержал. В зале сидели( и это в выходной день!) не больше семи человек. Мы с супругой самые взрослые, остальные молодежь. Они весь фильм смеялись,... читать далее>>
№ 8
Lyy   12.11.2013 - 21:54
Лучшая версия! Без комментариев! читать далее>>
№ 7
Сергеевнаи (Ростов-на-Дону)   3.11.2013 - 23:47
С удовольствием посмотрели фильм! Появилась еще одна версия прекрасного произведения Шекспира. Восхищаться можно уже тем, что эта история любви живет и не умирает долгое время! Хоть и знаешь конец,... читать далее>>
Всего сообщений: 11
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Лейла Абашидзе
Анатолий Белый
Юрий Дубровин
Ивар Калныньш
Александр Карпов (III)
Ксения Кутепова
Полина Кутепова
Лилия Мэй
Поля Полякова
Демиан Бишир
Дом ДеЛуис
Джанкарло Джаннини
Каспар Каппарони
Джейсон Момоа
Эдуардо Норьега (II)
Джек О'Коннелл
все родившиеся 1 августа >>

Афиша кино >>

Оленья кожа
комедия
Франция, 2019
Как отмыть миллион
комедия
Канада, 2018
Вельзевул
детектив, фильм ужасов
Мексика, 2017
Гив ми либерти
комедия
США, 2019
Маленькое красное платье
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Добро пожаловать в Рим
комедия
Италия, 2017
Руслан и Людмила: Реальная магия
сказка
Россия, 2019
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, детектив, приключения
США, 2019
Бойцовский клуб
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, Германия, 1999
До скорой встречи
драма, мелодрама
США, Румыния, Великобритания, Россия, 2019
Видок: Охотник на призраков
драма, криминальный фильм
Франция, 2018
Приключения Реми
драма, экранизация
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен