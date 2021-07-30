Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Горько!»: Особенности национальной свадьбы

Спутник телезрителя >>
30 июля 2021
Безудержно смешной и невероятно душевный альманах русской жизни

«Горько!»: Особенности национальной свадьбы

Геленджик. Весна. Наташа (Юлия Александрова) и Рома (Егор Корешков) решили пожениться. Свадьбу спонсирует отчим невесты (Ян Цапник) — бывший десантник, типичный скоробогач, для которого свадьба дочери — отличный повод покрасоваться перед коллегами по бизнесу. Свои деньги он готов вложить только в классический сценарий: выкуп невесты, ЗАГС, хороводы вокруг городских достопримечательностей, застолье в ресторане «Золотой», тамада, виа «Синева» и конкурсы. Малоимущий журналист Рома вяло мечется меж двух огней — с одной стороны деспотичный тесть, с другой — привередливая будущая жена на грани нервного срыва. Каждая инициатива отчима — очередной гвоздь в крышку гроба свадьбы ее мечты. А мечтает Наташа о романтической церемонии по мотивам мультика «Русалочка» — закрепить бюрократическую формальность волшебным поцелуем на закате у моря. Сопротивление бесполезно — кто платит, тот заказывает музыку. Проиграв бой на открытой местности, Наташа и Рома уходят в подпольную самодеятельность — решают сыграть две свадьбы (для родственников и для себя). Проблемы начинаются в тот момент, когда даты церемоний совпадают.

«Горько!»: смотреть фильм онлайн

Казалось, что российское кино разделилось навсегда: интеллигенция отвечает за древнерусскую тоску и стращает с экрана бытовыми ужастиками, Михалков с Бондарчуком полируют зенитки, а на нишу комедийного кино слетелись раздобревшие и выдохшиеся выпускники Камеди. И между этими акулами снуют мелкие рыбешки, пытаясь привлечь хоть какую-то аудиторию. И конца края не видать, и так будет всегда. Но вдруг появляется Жора Крыжовников — человек с образованием и хорошей памятью. И наглядно объясняет, почему не стоит сдавать в архив традиции советского кино. Пока все глядели в сторону запада и отрекались от совка, Жора, как и герои его фильма, скрещивал прогресс с традицией. И делал это с усердием и любовью.

«Горько!»: Особенности национальной свадьбы

Вся эта история похожа на метафору кинопроизводства: режиссер, сценарист и исполнитель главной роли (Наташа) и его нерешительный помощник (Рома) ведут идейную борьбу с упертым продюсером с режиссерскими амбициями (отчим). Сама свадьба — это некий беспроигрышный сюжет, который можно кроить как угодно — зрители найдутся. В процессе этой дележки все постепенно забывают, какой светлый повод — рождение чего-то нового — собрал их вместе.

Снять фильм о свадьбе — все равно что убить всех зайцев одним выстрелом. Отличный способ отобразить конфликт поколений, выраженный в форме лобового столкновения передовых взглядов с традиционными. Замечательная возможность выстроить галерею ярчайших образов из самых разных сословий — то, чем у нас давно никто не занимался (ну разве что Балабанов в своем последнем фильме). Да это просто одна из лучших и плодовитых тем для комедийного жанра. Потому что здесь можно обойтись без вранья и изворотливых сюжетных надстроек. И как же здорово, что планеты в кой-то веки встали в ряд, и этот материал попал в заботливые руки. Ведь мог и не попасть.

«Горько!»: Особенности национальной свадьбы

Если наличие артиста Светлакова вызывает подозрение, что целевая аудитория фильма ограничена каким-то определенным срезом поклонников телевидения — это мираж. «Горько» — на сто процентов народная комедия, которую оценит как житель уральской деревни, так и русский эмигрант в изгнании. Не зря его уже успели сравнить с циклом «Особенности национальной...». Светлаков играет приглашенную звезду, наличие которой повышает статус отчима в глазах родственников и деловых партнеров. Точно так же оно повышает статус фильма в глазах широкой аудитории, для которой медийное лицо является убедительным аргументом в пользу просмотра. И в этой параллели есть ирония. Но гораздо большего внимания достойны малоизвестные актеры: Александр Паль, Юлия Александрова, Егор Корешков, да короче говоря, все, включая брата за кадром.

Теоретически фильм не застрахован от потока нареканий со стороны тех, кто спутает его с зеркалом, в которое неприятно смотреться. Но это не тот случай. В «Горько!» нет никакой чернухи, издевательства и зубоскальства. Он относится к тому позабытому типу комедий, где смех вызывает узнавание, а не высокомерное уничижение. Каждый образ, каким бы гипертрофированным он не казался, мастерски перенесен на экран из нашей действительности. И мастерство это коллективное — сценаристы, режиссер и актеры тут заодно. Это такой слаженный ансамбль, где каждый самозабвенно исполняет свою партию. «Горько!» безудержно смешной и невероятно душевный полуторачасовой альманах русской жизни, снятый в жанре мокьюментари. Местами практически документальный, что делает его правдивым и понятным. Остается только надеяться, что успех фильма укрепит намерение режиссера снять вторую часть.


версия для печати

обсуждение >>
№ 29
ПетрМедведев (Мытищи)   20.12.2014 - 19:04
-- "В "Горько!" нет никакой чернухи, издевательства и зубоскальства." На мой взгляд, в фильме всё перечисленное есть: чернуха, издевательство и зубоскальство. Беда в том, что... читать далее>>
№ 28
ТР (New York)   3.02.2014 - 06:29
Ребята! Просто БРАВО! Молодцы. Настоящая трагикомедия. И смех и грех. И горько, что невозможно сбежать от быдлятства к алым парусам, если быдлядство внутри. Цапник--неподражаем, великолепен. Валюшкина--гениальна.... читать далее>>
№ 26
Воложин (Натания)   2.02.2014 - 01:56
Горько! Видит бог, я не хотел писать об этом фильме. «Горько!». 2013. Крыжовников. Но когда мне пошли письма с такими словами… «Показывают мерзость, где "с лучшими намерениями, всё для доченьки"... читать далее>>
№ 25
Александра_В (Москва)   2.02.2014 - 01:33
Немного ожидая заранее от фильма, неожиданно была приятно удивлена яркостью образов, глубиной взгляда на людские конфликты (между поколениями, разными соц слоями, полами) и как такие разные люди перемешиваются... читать далее>>
№ 24
Сумина Марина Владимировна (Санкт-Петербург)   8.12.2013 - 15:06
СПАСИБО за "ГОРЬКО"! Дорогие создатели этого фильма - спасибо Вам! Фильм абсолютно правдив, может добавлено чуток гротеска.... Работа актеров потрясающая.... Смотрели фильм большой... читать далее>>
Всего сообщений: 25
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Горько! 2»: Второй - за родителей
«Самый лучший день»: Караоке-комедия про дела семейные
«Горько!» и «Сталинград» договорились в интересах российских зрителей
Комедия «Горько!»вызвала ажиотаж по обе стороны Атлантики
13 фильмов октября. Выбор редакции kino-teatr.ru
«Горько!». Съемки в Геленджике
«Горько!» покажут в Нью-Йорке
Дарите себя любимым!
Поиск по меткам
ДебютЖеня ШабынинаКомедияРоссийские фильмы
персоны
Юля АлександроваЕлена ВалюшкинаЕгор КорешковЖора КрыжовниковСергей ЛавыгинАлександр ПальСергей СветлаковЮлия СулесЯн ЦапникДанила Якушев
фильмы
Горько!

фотографии >>
«Горько!»: Особенности национальной свадьбы фотографии
«Горько!»: Особенности национальной свадьбы фотографии
«Горько!»: Особенности национальной свадьбы фотографии
«Горько!»: Особенности национальной свадьбы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Роза Исмаилова
29 июля ушла из жизни актриса Роза Исмаилова.
Андрей Бориславский
28 июля ушёл из жизни актёр Андрей Бориславский.
Игорь Богданов
27 июля ушёл из жизни кинооператор Игорь Богданов.

День рождения >>

Егор Бакулин
Елизавета Бойко
Иван Дмитриев
Евгения Каверау
Светлана Малюкова
Анатолий Петров
Юлия Ромашина
Андрей Ташков
Джаник Файзиев
Саймон Бейкер
Жан Рено
Жак Серна
Хилари Суонк
Лоуренс Фишбёрн
Керри Фокс
Арнольд Шварценеггер
все родившиеся 30 июля >>

Афиша кино >>

Основной инстинкт
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 1992
Небесный замок Лапута
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1986
Круиз по джунглям
драма, приключения
США, 2020
Красотка на взводе
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2021
Родовое проклятие
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Золушка и заколдованный принц
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2018
Демоник
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Канада, 2021
За гранью жизни
криминальный фильм, триллер
США, 2021
Потустороннее
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Гонконг, Китай, 2021
Чистое место
драма, мистика, фильм ужасов
Германия, Греция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен