«Горько!»: Особенности национальной свадьбы

Безудержно смешной и невероятно душевный альманах русской жизни
Геленджик. Весна. Наташа (Юлия Александрова
) и Рома (Егор Корешков
) решили пожениться. Свадьбу спонсирует отчим невесты (Ян Цапник
) — бывший десантник, типичный скоробогач, для которого свадьба дочери — отличный повод покрасоваться перед коллегами по бизнесу. Свои деньги он готов вложить только в классический сценарий: выкуп невесты, ЗАГС, хороводы вокруг городских достопримечательностей, застолье в ресторане «Золотой», тамада, виа «Синева» и конкурсы. Малоимущий журналист Рома вяло мечется меж двух огней — с одной стороны деспотичный тесть, с другой — привередливая будущая жена на грани нервного срыва. Каждая инициатива отчима — очередной гвоздь в крышку гроба свадьбы ее мечты. А мечтает Наташа о романтической церемонии по мотивам мультика «Русалочка»
— закрепить бюрократическую формальность волшебным поцелуем на закате у моря. Сопротивление бесполезно — кто платит, тот заказывает музыку. Проиграв бой на открытой местности, Наташа и Рома уходят в подпольную самодеятельность — решают сыграть две свадьбы (для родственников и для себя). Проблемы начинаются в тот момент, когда даты церемоний совпадают.
«Горько!»: смотреть фильм онлайн
Казалось, что российское кино разделилось навсегда: интеллигенция отвечает за древнерусскую тоску и стращает с экрана бытовыми ужастиками, Михалков
с Бондарчуком
полируют зенитки, а на нишу комедийного кино слетелись раздобревшие и выдохшиеся выпускники Камеди. И между этими акулами снуют мелкие рыбешки, пытаясь привлечь хоть какую-то аудиторию. И конца края не видать, и так будет всегда. Но вдруг появляется Жора Крыжовников
— человек с образованием и хорошей памятью. И наглядно объясняет, почему не стоит сдавать в архив традиции советского кино. Пока все глядели в сторону запада и отрекались от совка, Жора, как и герои его фильма, скрещивал прогресс с традицией. И делал это с усердием и любовью.
Вся эта история похожа на метафору кинопроизводства: режиссер, сценарист и исполнитель главной роли (Наташа) и его нерешительный помощник (Рома) ведут идейную борьбу с упертым продюсером с режиссерскими амбициями (отчим). Сама свадьба — это некий беспроигрышный сюжет, который можно кроить как угодно — зрители найдутся. В процессе этой дележки все постепенно забывают, какой светлый повод — рождение чего-то нового — собрал их вместе.
Снять фильм о свадьбе — все равно что убить всех зайцев одним выстрелом. Отличный способ отобразить конфликт поколений, выраженный в форме лобового столкновения передовых взглядов с традиционными. Замечательная возможность выстроить галерею ярчайших образов из самых разных сословий — то, чем у нас давно никто не занимался (ну разве что Балабанов
в своем последнем фильме
). Да это просто одна из лучших и плодовитых тем для комедийного жанра. Потому что здесь можно обойтись без вранья и изворотливых сюжетных надстроек. И как же здорово, что планеты в кой-то веки встали в ряд, и этот материал попал в заботливые руки. Ведь мог и не попасть.
Если наличие артиста Светлакова
вызывает подозрение, что целевая аудитория фильма ограничена каким-то определенным срезом поклонников телевидения — это мираж. «Горько»
— на сто процентов народная комедия, которую оценит как житель уральской деревни, так и русский эмигрант в изгнании. Не зря его уже успели сравнить с циклом «Особенности национальной...». Светлаков играет приглашенную звезду, наличие которой повышает статус отчима в глазах родственников и деловых партнеров. Точно так же оно повышает статус фильма в глазах широкой аудитории, для которой медийное лицо является убедительным аргументом в пользу просмотра. И в этой параллели есть ирония. Но гораздо большего внимания достойны малоизвестные актеры: Александр Паль, Юлия Александрова, Егор Корешков, да короче говоря, все, включая брата за кадром.
Теоретически фильм не застрахован от потока нареканий со стороны тех, кто спутает его с зеркалом, в которое неприятно смотреться. Но это не тот случай. В «Горько!» нет никакой чернухи, издевательства и зубоскальства. Он относится к тому позабытому типу комедий, где смех вызывает узнавание, а не высокомерное уничижение. Каждый образ, каким бы гипертрофированным он не казался, мастерски перенесен на экран из нашей действительности. И мастерство это коллективное — сценаристы, режиссер и актеры тут заодно. Это такой слаженный ансамбль, где каждый самозабвенно исполняет свою партию. «Горько!» безудержно смешной и невероятно душевный полуторачасовой альманах русской жизни, снятый в жанре мокьюментари. Местами практически документальный, что делает его правдивым и понятным. Остается только надеяться, что успех фильма укрепит намерение режиссера снять вторую часть.
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