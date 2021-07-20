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«Пятая власть»: Правдивая история про Двуликого и Робина

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20 июля 2021
Двухчасовая драма с нераскрытым потенциалом

Кадр из фильма «Пятая власть»

Талантливому программисту Даниэлю Домштайн-Бергу (Дэниэль Брюль) скучно. Он целыми днями торчит в офисе, иногда развлекая себя мелкими шалостями с участием принтера или сканера, и ходит в заведение для задротов и гиков, где два с половиной человека слушают лекции на только им интересные темы. Но все меняется, когда он видит в толпе белобрысого мужчину, обвешанного рюкзаками, который пытается заполучить аудиторию для своего выступления. Джулиан Ассанж (Бенедикт Камбербэтч) – а это именно он - появляется в картине не сразу, но пропитывает ее своим присутствием. Даниэль поддается обаянию австралийца и становится участников WikiLeaks – организации, где все, как один, а один – Ассанж.

«Пятая власть»: смотреть фильм онлайн

«Пятая власть», основанная на книге Домшайт-Берга, задолго до начала съемок получила напутственные проклятия главного героя. Ассанж написал Камбербэтчу, который хотел с ним встретиться для подготовки к роли, что, мол, вы замечательный человек и помыслы ваши светлы, но как ни расскажи эту историю – все будет неправда и происки власть предержащих (или завистливых экс-коллег). Отец WikiLeaks беспокоился небезосновательно, но сверх меры: стараниями британского актера Ассанж большую часть фильма похож на Шерлока Холмса из сериала BBC, и тут даже ораторские промахи становятся достоинствами. А чтобы уж совсем не обижать реальных людей, сценарист Джош Сингер прикрутил в финале интервью, в котором Ассанж-Камбербэтч критикует эту картину и намекает, что всю правду мы вряд когда-то узнаем. После двухчасовой драмы, высушенной до подобия объективности, подобное откровение звучит, как гром среди ясного неба. «Пятой власти» очень не хватает тех сочных мазков, какими Дэвид Финчер рисовал историю Марка Цукерберга в «Социальной сети», — другой неоднозначной истории о человеке, который изменил все.

Кадр из фильма «Пятая власть»

Билл Кондон, конечно, не Финчер, и даже дуэт Брюля с Камбербэтчем этот факт не сильно скрашивает. Если «Социальная сеть» была вдохновенной колонкой о духе времени, то «Пятая власть» оказалась скучным журналистским расследованием, которое завершается словами «а вообще все могло быть и не так, а по-другому». Ансамбль хороших актеров на вторых ролях (Дэвид Тьюлис, Алисия Викандер, Энтони Мэки, Стэнли Туччи, Лора Линни и другие) только подчеркивают то, насколько нераскрытым оказался потенциал проекта. Собрать таких артистов, чтобы рассказать, что никто не идеален, правительство США убивает людей, а Ассанж красит волосы, кажется вообще кощунством. Однако создатели картины решили, что противостояние гуманного Домшайт-Берга, который хочет защитить жизни информаторов WikiLeaks, и Ассанжа, считающего любую цензуру клеймом XXI века, вполне достаточно. Все самобытные черты двух главных героев старательно выносятся за скобки и существуют исключительно в виде подмигиваний и намеков, а на выходе получается не столько связка Холмс-Ватсон, сколько парадоксальный дуэт Двуликого и Робина.

Создатели картины о том, что, возможно, стоит пойти до конца ради идеи, которую смогут оценить лишь будущие поколения, побоялись сделать хоть один неординарный шаг, спрятавшись за непредвзятостью, которая больше похожа на симпатию к Домшайт-Бергу с бородатым лицом хорошего парня Даниэля Брюля. Для размышлений о «пятой» власти (при несостоявшейся «четвертой») в фильме Кондона не хватает фактов и, собственно, самих размышлений, а на одних хороших актерах, даже с Камбербэтчем в обойме, далеко не уедешь.


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