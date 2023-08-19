«Про жену, мечту и еще одну…»: А что если?

Драма о параллельных мирах с Константином Юшкевичем и Александрой Куликовой
В один прекрасный праздничный день мужчина приходит к женщине на любовное свидание в предчувствии замечательного вечера. Но его ожидания не оправдались, поскольку встреча переросла в череду исповедей, обвинений и жалоб. Мужчина, всю свою жизнь посвятивший профессии летчика, признался, что когда-то мечтал стать режиссером и даже снял несколько любительских фильмов. А женщине просто надоело быть любовницей, поскольку ей уже не двадцать и не тридцать, а семьи все нет. Вечер испорчен, все несчастны, но Земля по-прежнему вертится вокруг Солнца. И где-то в параллельном мире существует режиссер, мечтавший когда-то о карьере летчика, который возвращается к жене после очередной интрижки...
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«Про жену, мечту и еще одну…»
«Про жену, мечту и еще одну…» Александра Поженского
представляет собой пьесу для двух актеров, посвященную извечному вопросу «А что если бы?…»
. При этом режиссер почти весь фильм уделяет реальности и лишь последние минут двадцать предлагает нам помечтать-пофантазировать о том, как сложилась бы судьба персонажей в другом измерении после судьбоносного решения главного героя стать режиссером, а не летчиком. Но и здесь есть свои подводные течения-камни, мешающие счастью двух людей, хотя и допускается возможность того, что они до сих пор любят друг друга.
Картина почти полностью авторская, так как Поженский значится в титрах как режиссер, автор сценария, продюсер, актер второго плана и т.д. и т.п. Лишь за построение кадра отвечает оператор Сергей Зубиков
, снявший фильм Сергея Говорухина «Никто, кроме нас…»
, да еще пара человек приняла участие в создании ленты.
Чувствуется, что режиссер хорошо знает историю кино, поскольку многие кадры словно заскочили на секунду из шедевров, подобных «Ночному портье»
. Сценарий также изобилует узнаваемыми пассажами, но при этом диалоги не раздражают надуманностью. Герои говорят словно наши соседи, донося до зрителя простые идеи, образы и чувства, среди которых особое место, разумеется, занимают одиночество и упущенные возможности.
Константин Юшкевич
и Александра Куликова
создали незабываемый и органичный дуэт. Им давно уже не надо доказывать возможности своего таланта, поскольку за их плечами съемки в фильмах Виктора Шамирова
, Михаила Сегала
, Светланы Проскуриной
, Константина Мурзенко
и других признанных режиссеров. Но оба еще раз доказали, что способны держать на себе внимание кинозрителей в течение полутора часов. Особенно Юшкевич
, который уже успел удивить своими ролями в «Рассказах»
и «Упражнениях в прекрасном»
.
Дебют Александра Поженского
без сомнения заслуживает зрительского внимания, поскольку цепляет своими искренними мыслями-эмоциями при помощи всего лишь двух великолепных актеров. А потому не поленитесь и найдите-посмотрите этот фильм, который хоть и не претендует на звание шедевра, но является приятным во всех отношениях произведением.
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