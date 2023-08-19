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«Про жену, мечту и еще одну…»: А что если?

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19 августа 2023
Драма о параллельных мирах с Константином Юшкевичем и Александрой Куликовой

«Про жену, мечту и еще одну…»: А что если?

В один прекрасный праздничный день мужчина приходит к женщине на любовное свидание в предчувствии замечательного вечера. Но его ожидания не оправдались, поскольку встреча переросла в череду исповедей, обвинений и жалоб. Мужчина, всю свою жизнь посвятивший профессии летчика, признался, что когда-то мечтал стать режиссером и даже снял несколько любительских фильмов. А женщине просто надоело быть любовницей, поскольку ей уже не двадцать и не тридцать, а семьи все нет. Вечер испорчен, все несчастны, но Земля по-прежнему вертится вокруг Солнца. И где-то в параллельном мире существует режиссер, мечтавший когда-то о карьере летчика, который возвращается к жене после очередной интрижки...

Смотреть онлайн «Про жену, мечту и еще одну…»
«Про жену, мечту и еще одну…» Александра Поженского представляет собой пьесу для двух актеров, посвященную извечному вопросу «А что если бы?…». При этом режиссер почти весь фильм уделяет реальности и лишь последние минут двадцать предлагает нам помечтать-пофантазировать о том, как сложилась бы судьба персонажей в другом измерении после судьбоносного решения главного героя стать режиссером, а не летчиком. Но и здесь есть свои подводные течения-камни, мешающие счастью двух людей, хотя и допускается возможность того, что они до сих пор любят друг друга.

«Про жену, мечту и еще одну…»: А что если?

Картина почти полностью авторская, так как Поженский значится в титрах как режиссер, автор сценария, продюсер, актер второго плана и т.д. и т.п. Лишь за построение кадра отвечает оператор Сергей Зубиков, снявший фильм Сергея Говорухина «Никто, кроме нас…», да еще пара человек приняла участие в создании ленты.

Чувствуется, что режиссер хорошо знает историю кино, поскольку многие кадры словно заскочили на секунду из шедевров, подобных «Ночному портье». Сценарий также изобилует узнаваемыми пассажами, но при этом диалоги не раздражают надуманностью. Герои говорят словно наши соседи, донося до зрителя простые идеи, образы и чувства, среди которых особое место, разумеется, занимают одиночество и упущенные возможности.

«Про жену, мечту и еще одну…»: А что если?

Константин Юшкевич и Александра Куликова создали незабываемый и органичный дуэт. Им давно уже не надо доказывать возможности своего таланта, поскольку за их плечами съемки в фильмах Виктора Шамирова, Михаила Сегала, Светланы Проскуриной, Константина Мурзенко и других признанных режиссеров. Но оба еще раз доказали, что способны держать на себе внимание кинозрителей в течение полутора часов. Особенно Юшкевич, который уже успел удивить своими ролями в «Рассказах» и «Упражнениях в прекрасном».

Дебют Александра Поженского без сомнения заслуживает зрительского внимания, поскольку цепляет своими искренними мыслями-эмоциями при помощи всего лишь двух великолепных актеров. А потому не поленитесь и найдите-посмотрите этот фильм, который хоть и не претендует на звание шедевра, но является приятным во всех отношениях произведением.


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обсуждение >>
№ 5
ира! (москва)   26.06.2014 - 21:44
Фильм - не очень.О том, как женщина доходит, до мысли, что пора расставаться и утверждается в ней.При этом независимо от внешних обстоятельств и условностей : жена-не жена, режиссер-летчик.Не получается,... читать далее>>
№ 4
Richi (Москва)   22.11.2013 - 03:55
Осень выдалась насыщенной хорошими фильмами. Про мечту, жену и еще одну неплохое тому доказательство. Прекрасный актерский дуэт, история, которая не оставляет равнодушным. Интересно, что в нем очень много... читать далее>>
№ 3
ЛарисаСан (Москва)   22.11.2013 - 00:41
Интересно было узнать, что фильм (кроме, конечно, самого процесса съемок) сделан одним человеком. Даже не верится. читать далее>>
№ 2
Olga Lu (Москва)   19.11.2013 - 17:58
хороший фильм. Мудрый, жизненный. История понятна, но очень цепляет читать далее>>
№ 1
МакФокс (Москва)   19.11.2013 - 02:13
Честно говоря, не назвала бы фильм арт-хаусным. Он будет близок и понятен всем, кто старше 25, у кого уже семья и какой-то жизненный опыт. Герои вполне узнаваемы и в некотором роде типичны для современного... читать далее>>
Всего сообщений: 5
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