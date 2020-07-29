«Мачете убивает»: Бессмысленный и беспощадный

Мачете не твитит
Защитник бедных Мачете Кортес помогает своей подруге выполнить очередную, порученную американским правительством миссию, но происходит непредвиденное — на них нападает вообще непонятно кто, с вертолета и в маске. Дальше — адский калейдоскоп из крови и безумных видений, чем трэшовей, тем лучше: армия клонов, сумашедший изобретатель, Чарли Шин
— президент и копы-расисты. «Мачете убивает»
- это такое большое приключение Денни Трэхо
в его шестьдесят девять из края в край, от блондинке к брюнетке, от наркобарона к повстанцам, из борделя в Белый Дом с мачете в штанах.
После «Планеты страха»
в Роберте Родригесе
проснулся ребенок — по-другому происходящие с ним трансформации трудно объяснить. Пару лет назад казалось, что «Мачете»
- это такая режиссерская мечта, B-movie в духе старой эпохи, но после второй части стало понятно, что Родригес взялся халтурить. «Мачете убивает»
снят не просто на коленке — он снят, не вставая с постели с похмелья после нескольких бутылок текилы.
Приглашенные звезды (а их очень много — на экране мелькают Леди Гага
, Бандерас
, Ванесса Хадженс
, Куба Гудинг-младший
и уже упомянутый Чарли Шин
) откровенно отбывают номер, сверкая эксцентричными нарядами. Родригес начисто забыл, в чем было главное достоинство первой части. Изобилие насилия в ней сочеталось с достаточно интересно поданной социальной критикой, пусть и сниженной, но достаточно прозрачной. Во второй части на это нет и намека — визуальная составляющая превалирует над смысловой. Этот недостаток можно было бы простить, если бы в картинке была хоть какая-то цельность и авторский почерк, который всегда отличал Родригеса, но непостяжимым образом в «Мачете убивает» его невозможно найти. Невольно вспоминается Джефф Уэдлоу
, испоганивший откровенно плохой режиссурой второй «Пипец»
. Возникает вопрос, как человек, снявший «Музыканта»
, «Отчаянного»
и «Город грехов»
, так быстро потерял свой навык владения ремеслом?
И еще несколько строк о том, что могло бы быть, но чего нет. У российского зрителя мог бы быть повод для гордости — фильм спродюссировал Александр Роднянский
, раннее вкладывавший деньги в картины Федора Бондарчука
, а теперь всерьез взявшийся осваивать западный рынок. С Родригесом у него явно получилось хуже, чем с Тыквером
и Вачовски
, с которыми он работал над «Облачным атласом»
. Тогда был успех и повод для гордости, сейчас получилась клюква, хорошо понятная русскому сердцу, визуальный беспредел похлеще «Глухаря»
. С другой стороны «Мачете убивает» - кладезь сложносочиненных образов. Редко увидишь, как за шестидесятилетним Дэнни Трэхо проститутки с пулемотом в бюстгальтере бегают.
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