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«Мачете убивает»: Бессмысленный и беспощадный

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29 июля 2020
Мачете не твитит

Кадр из фильма «Мачете убивает»

Защитник бедных Мачете Кортес помогает своей подруге выполнить очередную, порученную американским правительством миссию, но происходит непредвиденное — на них нападает вообще непонятно кто, с вертолета и в маске. Дальше — адский калейдоскоп из крови и безумных видений, чем трэшовей, тем лучше: армия клонов, сумашедший изобретатель, Чарли Шин — президент и копы-расисты. «Мачете убивает» - это такое большое приключение Денни Трэхо в его шестьдесят девять из края в край, от блондинке к брюнетке, от наркобарона к повстанцам, из борделя в Белый Дом с мачете в штанах.

После «Планеты страха» в Роберте Родригесе проснулся ребенок — по-другому происходящие с ним трансформации трудно объяснить. Пару лет назад казалось, что «Мачете» - это такая режиссерская мечта, B-movie в духе старой эпохи, но после второй части стало понятно, что Родригес взялся халтурить. «Мачете убивает» снят не просто на коленке — он снят, не вставая с постели с похмелья после нескольких бутылок текилы.

Кадр из фильма «Мачете убивает»

Приглашенные звезды (а их очень много — на экране мелькают Леди Гага, Бандерас, Ванесса Хадженс, Куба Гудинг-младший и уже упомянутый Чарли Шин) откровенно отбывают номер, сверкая эксцентричными нарядами. Родригес начисто забыл, в чем было главное достоинство первой части. Изобилие насилия в ней сочеталось с достаточно интересно поданной социальной критикой, пусть и сниженной, но достаточно прозрачной. Во второй части на это нет и намека — визуальная составляющая превалирует над смысловой. Этот недостаток можно было бы простить, если бы в картинке была хоть какая-то цельность и авторский почерк, который всегда отличал Родригеса, но непостяжимым образом в «Мачете убивает» его невозможно найти. Невольно вспоминается Джефф Уэдлоу, испоганивший откровенно плохой режиссурой второй «Пипец». Возникает вопрос, как человек, снявший «Музыканта», «Отчаянного» и «Город грехов», так быстро потерял свой навык владения ремеслом?

И еще несколько строк о том, что могло бы быть, но чего нет. У российского зрителя мог бы быть повод для гордости — фильм спродюссировал Александр Роднянский, раннее вкладывавший деньги в картины Федора Бондарчука, а теперь всерьез взявшийся осваивать западный рынок. С Родригесом у него явно получилось хуже, чем с Тыквером и Вачовски, с которыми он работал над «Облачным атласом». Тогда был успех и повод для гордости, сейчас получилась клюква, хорошо понятная русскому сердцу, визуальный беспредел похлеще «Глухаря». С другой стороны «Мачете убивает» - кладезь сложносочиненных образов. Редко увидишь, как за шестидесятилетним Дэнни Трэхо проститутки с пулемотом в бюстгальтере бегают.


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№ 2
СветланаР.   10.11.2013 - 06:16
Эмбер Хёрд красотка! А то что, "Мачете не твитет!", это было сильно!)))) Зал лежал, мы все лежали. Я, вот так и пребываю в этом состоянии.)))) читать далее>>
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Кадр из фильма «Мачете убивает»
Кадр из фильма «Мачете убивает»
Кадр из фильма «Мачете убивает»
Кадр из фильма «Мачете убивает»
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