«Советник»: Cтарикам здесь место

Фильм Ридли Скотта, герои которого говорят на книжном языке
Большие писатели не так уж редко пробуют писать сценарии для Голливуда, но сложно вспомнить случаи, когда эти попытки оказываются удачными. Фрэнсис Скотт Фитцжеральд
, например, почти не оставил после себя свидетельств своей долгой работы в «Долине грез» – большая часть его сценариев была отвергнута студиями. Гораздо лучше обстояли дела у самого экранизируемого писателя хорроров, Стивена Кинга
, но все же самые значимые экранизации его романов создавались без его прямого участия. Можно вспомнить еще одного воспевателя макабра, Клайва Баркера
, который одинаково уверенно чувствует себя и в качестве писателя, и в режиссерском кресле, и все же это скорее исключение из правил.
Сценарий к «Советнику» Ридли Скотта
написал современный американский классик Кормак Маккарти
, по книгам которого сняты «Дорога»
, «Старикам здесь не место»
и новое творение Джеймса Франко
, «Дитя божье»
. Нельзя сказать, что от этого тандема оба здорово выиграли.
Сюжет прост, как три копейки: успешный адвокат и просто хороший человек (Майкл Фассбендер
), влюбленный в красивую женщину (Пенелопа Крус
), связывается с дурными людьми из-за банальной жадности и впутывается в аферу с перевозкой наркотиков из Мексики. Как водится, дело принимает дурной оборот, и крайним оказывается именно герой Фассбендера. Увы, самые удачные сцены, которые могли бы надолго засесть в памяти, погибают под тяжестью помпезных и натужных диалогов Маккарти. То, что хорошо читается на страницах романа, срываясь с губ актеров, превращается в свинцовые грузила. И Фассбендер, и появляющийся на пару минут Бруно Ганц
, и вальяжный делец в прикиде от Версаче (Хавьер Бардем
), и Брэд Питт
в роли загадочного бабника в ковбойской шляпе отменно играют, но их старания губят произносимые ими же реплики. Особенно хороша немногословная Камерон Диас
в образе хладнокровной гадины, занимающейся сексом с лобовым стеклом «феррари». Жаль только, что «Советник»
у многих отложится в памяти именно по этой сцене. А ведь несмотря на всю тяжеловесность сценарного конструкта, это один из самых непредсказуемых и интересных фильмов Ридли Скотта
.
Возникает ощущение, что потерявший недавно брата режиссер сотрудничает не только с живым американским писателем, но и с духом покойного Тони
. Однако если у Скотта-младшего на подобном материале мог бы получиться визионерски снятый и, в целом, довольно банальный триллер (в какие-то моменты вспоминаются даже «Особо опасны» Оливера Стоуна
), у Ридли вышла мрачнейшая история про наказание, которое иногда бывает значительно страшнее преступления. Переживая смерть брата, режиссер снял личное, выстраданное и горькое кино, несовершенное, где-то надуманное и невнятное, но даже и в таком виде это явно лучшая работа Ридли Скотта за последние лет 10. Вопросы к нему, конечно, имеются, куда же без них? Иногда бывает намного хуже - когда к фильму не возникает никаких вопросов.
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