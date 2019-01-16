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«Игра Эндера»: Просто дети стали старше

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16 января 2019
Добросовестная экранизация романа воспитания о детях, служащих в армии

В далеком будущем человечество, ценой огромных потерь победившее в войне с инопланетной расой жукеров, охвачено паранойей повторного вторжения. Никто не забыт, ничто не забыто. Пропагандистские фильмы заполняют эфир, в школьную программу включены военная стратегия и анатомия врага. Армия космического флота претерпевает реформы: теперь каждый ребенок - потенциальный призывник, вне зависимости от пола и возраста. Дети безжалостны и бесстрашны, готовы воспринимать всё как игру, демонстрируя хорошую реакцию и гибкость ума. Офицеры флота отбирают призывников в военную академию по итогам круглосуточных наблюдений через вживленные в детей «мониторы».

После того, как маленький Эндрю Виггин (Аса Баттерфилд) дает решительный отпор обидчикам в школе, его вербуют в академию, расположенную на орбите Земли. В академии суровый полковник Графф (Харрисон Форд), перебрасывая мальчишку из отряда в отряд, делает из него гениального полководца и убийцу.

«Игра Эндера»: Просто дети стали старше

Общий замысел фантастического цикла Орсона Скотта Карда «Вселенная Эндера» основан на порицании ксенофобии и массовой истерии, рубящей на корню какой бы то ни было диалог. А также на любви к ближнему. Идея поместить в центр внимания ребенка в данном случае - не предмет социального высказывания на больную тему, а вполне логичная затея. То, что дети - идеальные бойцы, потому что не ведают страха смерти и верят, что это какая-то игра, в которой можно показать себя, давно заметили командиры вооруженных групп в разных частях Земли. И если в европейской части это были просто барабанщики или партизаны, то в странах третьего мира актуальная практика привлечения детей к военным действиям несет более смертоносные последствия. Но «Игра Эндера» не о детской жестокости, и даже не о войне. Война проходит на безопасном расстоянии, как бесконтактный симулятор, в котором и бой и потери - понятия условные.

«Игра Эндера»: Просто дети стали старше

Это вроде бы роман воспитания, но не совсем обычный, так как личность героя к моменту поступления в академию полностью сформирована. Дальше мы видим, как эта личность проявляется в условиях жесткой дисциплины, дедовщины и изнурительных тренировок. Не такая уж необычная ситуация, если бы не одно обстоятельство: книжному Эндеру всего шесть лет. Но в фильме беспощадность и неожиданная мудрость детей дошкольного возраста сменилась старыми-добрыми подростковыми разборками. И удивляться уже особо нечему. Халатность, с которой деятели кинематографа десятилетиями относятся к возрасту литературных персонажей, порой ничем не обоснована. Не было никакой необходимости звать на роль Золушки в одноименный фильм сорокалетнюю актрису. Но когда речь заходит о детях и любой форме насилия - ювенальная юстиция и общественная мораль не позволяют соответствовать первоисточнику. Именно в таких ситуациях от фильма, что называется, убывает. Доминик Суэйн - прекрасная Лолита, но если бы на ее месте была 9-летняя девочка (как и полагается по сюжету книги) - общее впечатление от фильма было бы совершенно другим.

«Игра Эндера»: Просто дети стали старше

В приключенческий сюжет «Игры» вшит целый комплекс серьезных размышлений. О человеке, подавленном страхом стать похожим на того, кого он больше всего ненавидит. О вечной внутренней борьбе между агрессией и гуманизмом. О ловко манипулирующем этими страхами руководстве. Даже о шовинизме и религии.

Сохраняя всю эту дидактику в целости и сохранности, нельзя ожидать, что она грациозно впишется в узкий проем формата фантастического блокбастера. Бескомпромиссность Гэвина Худа, который отказался от предложения продюсеров упростить сюжет до вульгарного «наши надирают задницы инопланетянам», похвальна. Поклонники книги уж точно обрадуются. И наверняка поймут осторожность режиссера, который убрал линию политического троллинга, затеянного братом и сестрой Эндера, и сделал фильм самостоятельным и завершенным. То, что при чтении не укладывалось в голове (сцены в тренировочной комнате), на экране обретает смысл и форму. Но для человека, который не спорил с друзьями, как на самом деле должна выглядеть тактика боя в невесомости, этот фильм может показаться слишком затянутым и недостаточно энергичным.

«Игра Эндера»: Просто дети стали старше

Существует целый ряд замечательных книг, которые оживают в воображении и так и просятся на экран. Но, попадая туда, почему-то блекнут, обесцениваются. В этом загадочном парадоксе заложена принципиальная разница между возможностями и выразительными средствами литературы и кино. С «Эндером» произошло что-то похожее. Снаружи и внутри все на месте: хорошие актеры, качественная графика, зрелищные бои, нравственная дилемма и даже виртуальный тест с мышонком и великаном. Это очень добросовестная экранизация. Но это не совсем то, чего ожидаешь. А объяснить почему - непросто.


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«Игра Эндера»: Просто дети стали старше фотографии
«Игра Эндера»: Просто дети стали старше фотографии
«Игра Эндера»: Просто дети стали старше фотографии
«Игра Эндера»: Просто дети стали старше фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Сибиряк (Улан-Удэ)   7.11.2013 - 04:28
Мне фильм очень даже понравился. Узнал себя в главном герое. Поначалу было немного скучно, но к концу у меня дух захватывало. Советую. Не понимаю, чем вам не понравился фильм. читать далее>>
№ 2
sensi (kursk)   4.11.2013 - 20:17
фильм очень скучный, жаль потраченных 2-х часов читать далее>>
№ 1
Lexx   4.11.2013 - 17:52
Средненько. Логики в фильме нет, а психология героев совершенно непроработана. В силу чего их поступки и кажутся совершенно нелогичными. Какие-то проблемы начались в Голливуде со сценарием.... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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