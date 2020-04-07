«Тор 2: Царство тьмы» // Любовь до грома

Чувство юмора и безудержные 3D-кувыркания
Через пару лет после страшной битвы в Нью-Йорке (смотрите «Мстителей»
) Тор (Крис Хемсворт
) защищает от врагов рубежи других миров и тоскует по своей смертной возлюбленной, а Джейн Фостер (Натали Портман
) занимается наукой и пытается забыть юного бога, общаясь с симпатичным недотепой (Крис О'Дауд
). Однако стоит ей посетить место аномальной активности в неблагополучном районе Лондона, как в неё вселяется страшное оружие Эфир, несущее смерть ей и заодно всему живому. За ним охотятся злобные Темные эльфы, когда-то разбитые отцом Одина и теперь желающие взять реванш, и тут уже Тор вынужден активизироваться и вспомнить о своей девушке с Земли.
Marvel Comics выдают очередной фильм про одного из своих супергероев, уже восьмой по счету, вслед за историями похождений Железного человека
, Капитана Америки
, Халка
и остальных обитателей этой большой комиксовой семьи. Сиквел «Тора»
роднит с остальными фильмами этой франшизы чувство юмора и безудержные 3D-кувыркания. Сразу отметим, что с первым здесь всё в порядке. Пока все существующие миры катятся к очередному апокалипсису, Тор успевает прокатиться с поклонницей в лондонской подземке и по-свойски повесить свой молот на вешалку в типичной английской прихожей, а Стеллан Скарсгард
пробежится по Стоунхенжу полностью обнаженным. Основная проблема заключается со вторым слагаемым успеха кинокомикса – нескончаемыми сражениями с чрезмерным использованием обязательного CGI.
Сменивший Кеннета Брану
в режиссерском кресле Алан Тейлор
работал до этого на сериалах – «Подпольной империи»
, «Сексе в большом городе»
, «Клане Сопрано»
и наиболее близкой по духу к его кинодебюту «Игре престолов»
- и, надо сказать, внушительный бюджет его ничуть не испугал. Все сражения в Асгарде и Лондоне сняты с размахом, вполне уместным для «Мстителей»
и «Трансформеров»
: молот Тора со свистом сокрушает врагов, периодически улетая отдельно от своего владельца в другие миры, в то время как космические корабли Темных эльфов играючи разносят в куски дворцы. Но, когда кажется, что больше уже не хочешь на это смотреть, появляется герой, позволяющий со всем мириться – Локи в исполнении Хиддлстона
все так же лукав и змееподобен, и за ним все так же интересно наблюдать.
Возможно, «Тор 2: Царство тьмы»
- наиболее детский фильм из всех созданных под эгидой «Марвел», если подобное вообще уместно говорить об экранизации комикса, и уж точно его совершенно необязательно смотреть в 3D, но при этом за 2 часа экранного времени он не успевает наскучить. Значит Тейлор со своей задачей справился, и на один, причем не самый плохой кусочек в пестром марвеловском пазле стало больше.
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