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«Тор 2: Царство тьмы» // Любовь до грома

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7 апреля 2020
Чувство юмора и безудержные 3D-кувыркания

Кадр из фильма «Тор 2: Царство тьмы»

Через пару лет после страшной битвы в Нью-Йорке (смотрите «Мстителей») Тор (Крис Хемсворт) защищает от врагов рубежи других миров и тоскует по своей смертной возлюбленной, а Джейн Фостер (Натали Портман) занимается наукой и пытается забыть юного бога, общаясь с симпатичным недотепой (Крис О'Дауд). Однако стоит ей посетить место аномальной активности в неблагополучном районе Лондона, как в неё вселяется страшное оружие Эфир, несущее смерть ей и заодно всему живому. За ним охотятся злобные Темные эльфы, когда-то разбитые отцом Одина и теперь желающие взять реванш, и тут уже Тор вынужден активизироваться и вспомнить о своей девушке с Земли.

Marvel Comics выдают очередной фильм про одного из своих супергероев, уже восьмой по счету, вслед за историями похождений Железного человека, Капитана Америки, Халка и остальных обитателей этой большой комиксовой семьи. Сиквел «Тора» роднит с остальными фильмами этой франшизы чувство юмора и безудержные 3D-кувыркания. Сразу отметим, что с первым здесь всё в порядке. Пока все существующие миры катятся к очередному апокалипсису, Тор успевает прокатиться с поклонницей в лондонской подземке и по-свойски повесить свой молот на вешалку в типичной английской прихожей, а Стеллан Скарсгард пробежится по Стоунхенжу полностью обнаженным. Основная проблема заключается со вторым слагаемым успеха кинокомикса – нескончаемыми сражениями с чрезмерным использованием обязательного CGI.

Кадр из фильма «Тор 2: Царство тьмы»

Сменивший Кеннета Брану в режиссерском кресле Алан Тейлор работал до этого на сериалах – «Подпольной империи», «Сексе в большом городе», «Клане Сопрано» и наиболее близкой по духу к его кинодебюту «Игре престолов» - и, надо сказать, внушительный бюджет его ничуть не испугал. Все сражения в Асгарде и Лондоне сняты с размахом, вполне уместным для «Мстителей» и «Трансформеров»: молот Тора со свистом сокрушает врагов, периодически улетая отдельно от своего владельца в другие миры, в то время как космические корабли Темных эльфов играючи разносят в куски дворцы. Но, когда кажется, что больше уже не хочешь на это смотреть, появляется герой, позволяющий со всем мириться – Локи в исполнении Хиддлстона все так же лукав и змееподобен, и за ним все так же интересно наблюдать.

Возможно, «Тор 2: Царство тьмы» - наиболее детский фильм из всех созданных под эгидой «Марвел», если подобное вообще уместно говорить об экранизации комикса, и уж точно его совершенно необязательно смотреть в 3D, но при этом за 2 часа экранного времени он не успевает наскучить. Значит Тейлор со своей задачей справился, и на один, причем не самый плохой кусочек в пестром марвеловском пазле стало больше.


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Тор 2: Царство тьмы

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Кадр из фильма «Тор 2: Царство тьмы»
Кадр из фильма «Тор 2: Царство тьмы»
Кадр из фильма «Тор 2: Царство тьмы»
Кадр из фильма «Тор 2: Царство тьмы»
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обсуждение >>
№ 2
Виктория31 (Москва)   1.12.2014 - 02:13
Ни о чём. Совсем. То есть провальный по всем показателям фильм. Игра актёров Крис Хемсворта и Том Хиддлстона, как всегда, просто великолепна : движения, взгляды, мимика выверены до мельчайших деталей.... читать далее>>
№ 1
СветланаР.   24.11.2013 - 02:28
Хороший фильм! Все замечательно! В Торе истинное неподдельное величие! Таким и должен быть настоящий Бог! Достойным человеком, прежде всего! Натали Портман Красотка! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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