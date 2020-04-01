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«Starперцы»: Умирать - так с музыкой!

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1 апреля 2020
Фриман, Дуглас и Де Ниро смеются над своим возрастом

Последнее время наблюдается возрастающий интерес к жанру гериатрической комедии или драмеди. Безусловно, забота о немолодых, но, по-прежнему, талантливых актерах и интерес к пожилой части аудитории, готовой узнать себя в экранных персонажах, – вещь похвальная. Плохо только, что все комедийные или драматические ситуации сводятся обычно к шуткам про проблемы со здоровьем и, в частности, - с потенцией. Когда стареющие ловеласы в шейных платках заигрывают в баре с молоденькими девушками, испытываешь обычно сложную гамму эмоций, в основе которой заложена все-таки неловкость.

Кадр из фильма «Starперцы»

В случае со «Старперцами» очевидно, что создатели хотели заработать деньги на «взрослой» аудитории, собрав звездный актерский состав и вставив его в сюжетное обрамление одной известной франшизы, популярной среди зрителей помоложе. Речь, конечно же, идет о «Мальчишнике в Вегасе». Однако бадди-муви о семидесятилетних проказниках, решивших устроить последнему холостяку из их числа достойные проводы в лоно семейной жизни, довольно сильно отличается от привычных комедий из серии «проснулся и ничего не помню». Все шутки, так или иначе связанные с «упоротым» состоянием, заменены на ситуации со скрипящими, как несмазанные петли, суставами, геморроем и «Виагрой». Поэтому, когда рэпер Фифти Сент жалуется администрации гостиницы на то, что четыре старика из соседнего номера шумят и не дают ему выспаться, испытываешь не веселье, а скорее - жалость. Впрочем, имена актеров, так или иначе, привлекают к фильму внимание.

Кадр из фильма «Starперцы»

Сэм (Кевин Клайн), заменивший в своем теле почти все барахлившие детали, переживший сердечный приступ Арчи (Морган Фриман) и погруженный в омут депрессии после смерти жены Пэдди (традиционно ворчливый Де Ниро) едут в Вегас на мальчишник к убежденному холостяку и ловеласу Билли (Майкл Дуглас). Билли решил связать себя семейными узами с 30-летней красоткой и хочет устроить вечеринку «как в 59-м». Режиссер Джон Тертелтауб, снявший несколько частей ориентированного на школьную аудиторию «Сокровища нации» и диснеевского «Ученика чародея», не стал прыгать выше головы и взял на вооружение юмор из второразрядного ситкома. На удивление, получилось весьма забавно. «У вас есть наркотики?» - спрашивает у веселой компании пенсионеров нетрезвая девушка и получает в ответ: «Липитор» подойдет?», а служащий отеля не понимает, почему ему дают на чай 5 долларов.

Кадр из фильма «Starперцы»

Следовать заданной формуле всегда легко, но в том-то и дело, что повеселиться за счет стариков-разбойников удается далеко не всем. Большинство картин такого рода обращаются к теме старения с гуманизмом, достойным лучшего применения, и лиричной музыкой за кадром, когда старые во всех смыслах друзья собираются прощаться друг с другом и со зрителем. В «Starперцах» седина в бороду тождественна бесу в ребро и здесь Тертелтауб скорее справился с задачей, вот только жаль, что достойные во всех отношениях и обладающие премиями «Оскар» актеры и актриса (Мэри Стинберген в роли певицы) не особенно старались выйти из привычных образов. Очевидно одно - в смелости посмеяться над собственным возрастом им никак не откажешь.


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Кадр из фильма «Starперцы»
Кадр из фильма «Starперцы»
Кадр из фильма «Starперцы»
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№ 1
sensi (kursk)   29.11.2013 - 11:31
Легкий фильм с хорошо прописанными диалогами. Каждый герой на своем месте. Получилось очень целостно. Где-то смешно, где-то грустно читать далее>>
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