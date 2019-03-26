«Телекинез»: Когда твой друг в крови

Коктейль из подростковых страхов и комплексов
«Кэрри»
, дебют Стивена Кинга
считается многими поклонниками едва ли не лучшим его произведением. Заявление спорное, и по идее дебаты по этому поводу могли бы в очередной раз разгореться после новой экранизации, которая подтолкнула бы зрителей приобрести новый тираж с ки-артом на обложках. Увы, но, как с чудовищным акцентом говорил герой Шварценеггера
в «Красной жаре»
, «этого не случится»
.
Не уверен, стоит ли воспринимать нелепо названный в российском прокате фильм как экранизацию Кинга или как римейк фильма Брайана Де Пальмы
76-го года, но сравнения старого и нового фильмов будут неизбежны. Жанровый шедевр Де Пальмы превратил прихотливый по форме роман, который на треть - коллаж из газетных вырезок и воспоминаний очевидцев, а в двух остальных частях ведется от лиц ненадежных рассказчиков, в кинематографический коктейль Молотова, кипящий котел с концентрированной дозой подростковых страхов и комплексов. Не зря финал фильма вызывал ассоциации с шокировавшей в свое время концовкой «Бонни и Клайда»
, где идиллические похождения двух легендарных криминальных любовников прерываются кровавой бойней.
Кимберли Пирс
(«Парни не плачут»
) буквально покадрово пересняла оригинальную картину, разве что вставив в сюжет айфоны, на которые школьницы запечатлевают истерику Кэрри, и убрав обожаемый Де Пальмой полиэкран. Основное отличие и в то же время самый серьезный недостаток «Телекинеза»
- это мискаст главной героини. Хлоя Грейс Морец
абсолютно не годится на роль затравленной, подавленной девочки, и об этом говорит весь её предыдущий опыт в кино. Как бы ни хотелось создателям фильма, Убивашка не может превратиться в серую мышь и белую ворону. Тут важна и другая деталь, имеющая отношение не к актерскому аплуа или таланту перевоплощения, а к внешним данным - Морец явно выглядит ярче, чем Сисси Спейсек
. Даже с всклокоченными волосами и взглядом исподлобья Кэрри у Морец смотрится на удивление выигрышней, чем её якобы клевые и дерзкие одноклассницы. Типичное для всех голливудских фильмов превращения неудачницы в белого лебедя благодаря избавлению от очков и красивой прически здесь не работает – девушка и без таких хитростей выглядит не так уж плохо.
И все же больше вопросов вызывает не кастинг на главную роль, а режиссура. Казалось бы, женщина, снявшая «Парни не плачут», могла бы сделать «Кэрри» громким феминистским высказыванием, сделать больший упор на теме взросления и сексуального пробуждения девочки-подростка. Вместо этого нам показывают незатейливый подростковый хоррор в духе фильма «Несущая смерть» Джереми Хэфта
, где главная героиня по имени Тамара выглядела намного убедительней и в роли девушки-изгоя, и в образе роковой мстительницы. Одного не отнять - Убивашка снова делает свою работу с удовольствием, только теперь при помощи вынесенного в название телекинеза. В этом её умении никто и не сомневался.