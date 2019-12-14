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«Курьер из «Рая»: К нам едет ревизор

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14 декабря 2019
Приключения мифического героя нашего времени

Кадр из фильма «Курьер из «Рая»

Артем (Евгений Ткачук), курьер из туристической фирмы, влюбляется в телезвезду (Елизавета Боярская), с которой познакомился на отдыхе. Чтобы произвести на нее впечатление, он, по совету подозрительного хлыща (Дмитрий Нагиев), берет в авто-салоне на тест-драйв «Мерседес», который тут же угоняют, пока Артем проходит собеседование на новой работе. Кстати, встречу организует приятель телезвезды (Артем Ткаченко) - еще один подозрительный хлыщ. У парня случается истерика. Еще бы! Ведь если он не вернет автомобиль, то у него заберут дачу. За помощью он обращается к своему старому другу — майору Глазунову (Гоша Куценко) — менту, у которого краснеет правое ухо, когда он врет. Глазунов предполагает, что «Мерседес» перегнали в один из городков нашей великой страны. Артем летит туда, но вскоре понимает, что «мерса» ему не видать, как собственных ушей: весь город и машину в руках держит местный авторитет (Олег Тактаров), которого боятся все, включая полицию.

Кадр из фильма «Курьер из «Рая»

Фильм сделан в духе «Где моя тачка, чувак?» и якобы основан на реальных событиях (Игорь Семенов, прототип главного героя, говорит, что вымышленным в фильме стал только автомобиль из салона). Сценарий «Курьера из «Рая» принадлежит перу Андрея Кивинова, создавшего в 90-е положительный образ милиционера. Кто читал его книжки, знает, что первые эпизоды сериала «Улицы разбитых фонарей», как и их видеоверсия «Менты», сделаны по лекалам его романов.

В «Курьере» Кивинов взялся за создание другого положительного образа — мифического героя десятых. Его Артем — кристально честный парень, уморительные приключения которого, по идее, должны вызывать сопереживания. Но про сопереживание в фильме Михаила Хлебородова («Параграф 78») почему-то вспоминаешь в последнюю очередь.

Кадр из фильма «Курьер из «Рая»

Артем, безусловно, самый скучный персонаж в этой истории. Да это и не персонаж даже, а некая функция, призрачный идеал. Его положительная фигура призвана как бы оттенять собой все то очевидное зло, которое сконцентрировано в современной России. А трусливые провинциальные полицейские, карикатурные бандиты и амбивалентный Глазунов в этой картине выглядят гораздо более живыми и настоящими, чем главный герой.Можно сказать, что самый любопытный в этой истории - это персонаж Куценко. Это некий Лис из «Антикиллера», но со сдерживающими центрами. Ну и немножко Хлестаков (создатели картины заявляют, что «Курьер» — это новая версия гоголевского «Ревизора»).

Но вся задумка рушится, как карточный домик. А гуманистический пафос в конце обретает какие-то пошлые нотки, которых, кстати, не было в «Каникулах строго режима», тоже основанных на романе Кивинова. В той криминальной комедии исправившийся вор-рецидивист по кличке Сумрак (Сергей Безруков) вызывал гораздо больше симпатии, чем тот же Артем. В итоге получается, что «Курьер из «Рая» — веселое, приключенческое, но какое-то до обидного неодушевленное и проходное кино, не смотря даже на неожиданное появление Константина Мурзенко в конце и, еще более неожиданное, Дэнни Трехо в начале фильма.


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Курьер из "Рая"

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Кадр из фильма «Курьер из «Рая»
Кадр из фильма «Курьер из «Рая»
Кадр из фильма «Курьер из «Рая»
Кадр из фильма «Курьер из «Рая»
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