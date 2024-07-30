«Сезон убийц»: «Схватка» в горах

Урапатриотичное кино, напичканное штампами
Ветеран Бенджамин Форд
живет отшельником в горах, подальше от людских глаз. Он любит побродить по лесу и понаблюдать за оленями, и ему нелегко даются вылазки в ближайший город за провизией, поскольку ему приходится при этом общаться с людьми. Где-то далеко у него есть сын, у которого уже своя семья, но Бенджамин даже ни разу еще не видел своих внуков. Поэтому появлению в лесу серба по имени Эмиль Ковач
он не особо обрадовался, но все же пригласил его в гости, чтобы тот укрылся от ливня. А зря. Ведь Ковач сюда заявился не в качестве туриста-охотника, а с целью отомстить Форду за то, что он его не убил во время одной злополучной вoйны...
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«Сезон убийц»
«Сезон убийц» Марка Стивена Джонсона
мог стать в определенном смысле событием, если бы его снял Джон Мактирнан
, а вместо Роберта Де Ниро
сыграл бы Николас Кейдж
. Тот проект был интересен тем, что Кейдж
и Траволта
могли появиться снова в одном кадре спустя 15 лет после культового экшна «Без лица»
. Но не сложилось. Мактирнан
угодил за решетку, и за съемки взялся Марк Стивен Джонсон
, режиссер таких лент, как «Сорвиголова»
, «Призрачный гонщик»
и «Однажды в Риме»
. То, что у него получилось, даже провалом не назовешь. Это просто безгранично банальное урапатриотичное кино, напичканное всеми штампами, какие только имеются в жанре экшн.
Мало того, что сюжет до неприличия прост, так и визуальная сторона картины не блещет оригинальностью. Бесцветные и замусоренные улицы восточноевропейского города, девственно чистая природа гор, ветхое заброшенное здание для рукопашных схваток и пыток — стандартный набор боевика класса B. Единственная отрада — Роберт Де Ниро
, открывший для себя заново все прелести и нюансы актерской профессии. Чего не скажешь про Джона Траволту
, который из-за бородки похож на сутенера из фильмов 70-х. Хотя ему изначально досталась невыгодная по всем параметрам роль человека, зациклившегося на себе самом и на своей надуманной обиде.
«Сезон убийц»
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