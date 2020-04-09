«Капитан Филлипс»: Остаться в живых

Том Хэнкс против сомалийских пиратов
Капитан Ричард Филлипс (Том Хэнкс
) встает рано утром, чтобы отправиться в опасный рейс на контейнеровозе «Маерск Алабама». Он прощается с женой (Кэтрин Кинер
) и вскоре занимает свое место на капитанском мостике судна, которому предстоит проплыть в опасной близости Сомали. На тех дальних берегах в свою очередь происходит сбор местных рыбаков. Они с некоторых пор зарабатывают на жизнь захватом торговых суден с последующей перепродажей бывшим хозяевам. Сегодня удача улыбается восьмерым - они грузятся на быстроходные моторные лодки и отправляются за добычей. Размеренное движение корабля нарушают две точки на радаре - идет напряженная погоня, которая вскоре сменяется «штурмом» судна. До цели добираются лишь четверо сомалийцев - второй квартет, напуганный фальшивыми переговорами между «Алабамой» и кораблем ВМС США, возвращается на родину. Безысходная смелость пиратов сталкивается с находчивостью экипажа и капитана Филлипса, но с каждым часом ситуация становится все менее располагающей к героизму.
Режиссер Пол Гринграсс
нагнетает с первых минут – и ближе к экватору фильма напряжение начинает рассеиваться: любой аттракцион требует хотя бы небольших пауз, чтобы можно было выдохнуть и вдохнуть, а потом переживать с новой силой. Подобным инструментом режиссер настраивает не просто триллер в открытом море, а почти политическое (или социальное) высказывание. Сцена, в которой происходит вербовка сомалийцев для пиратской вылазки, напоминает одновременно «Похитителей велосипедов»
и «В порту»
. Здесь смешивается послевоенное отчаяние итальянского нео-реализма и лоск Голливуда середины XX века. Вполне гуманистический посыл - они такие же, как мы, - подкрепляется проблемами в американском судоходстве: устроиться на корабль с каждым годом становится все сложнее. Сомалийские рыбаки вообще лишились возможности работать по профессии (спасибо мировым гигантам по добыче даров моря), поэтому для них выбор встает между смертью и пиратством. В США все не так прозаично. Там, в сравнении с некоторыми странами, все хорошо, даже когда плохо.
Осевой персонаж фильма - капитан Филлипс - проявляет стойкость и человеколюбие там, где другой сломался бы или озлобился. Он сохранил самообладание не просто потому, что у него какие-то особенно крепкие нервы, а благодаря вере в защитный механизм, который в необходимый момент заработал в недрах ВМС США и обратился в три авианосца с воздушной поддержкой вертолета. Заключительная четверть картины демонстрирует отлаженную работу этого механизма, который позволяет чувствовать гражданину США, что он защищен, словно неубиваемый герой боевика. Другой вопрос, что спасают Филлипса от череды международных ошибок. Участок ничейных вод, где регулярно происходят пиратские нападения, находится без охраны (из соображений экономии). Да и корень пиратства в оптике Гринграсса - в равнодушии развитых государств к проблемам стран третьего мира, которым недостаточно сбросить питательную подачку с вертолета. Четверо сомалийцев, которые взяли на абордаж судно, вызывают у цивилизованного человека известную брезгливость: худые, ободранные, порой ведомые инстинктами, жующие полунаркотические листья ката и верящие в то, что можно попасть из грязи в князи. Проще от них избавиться, чем решать их проблемы.
В «Капитане Филлипсе»
сталкиваются голословная забота и реальное сопереживание, а вопрос, нужно ли подавить агрессию или разобраться с ее причиной, повисает звоном в ушах напуганного до полусмерти капитана. Ответ скрыт в глазах Тома Хэнкса, чей герой балансирует между первобытным страхом и цивилизованным либерализмом. Что в итоге перевесило - неизвестно, но физическая победа осталась за ВМС США, а скучная драматическая роль грозит Хэнксу, который не так давно показал в «Облачно атласе»
куда более широкий актерский диапазон, как минимум новой номинацией на «Оскар». Смотреть за его внутренним поединком (как, впрочем, и за внешним), так же невыносимо, как слушать лекцию о голодающих странах Африки из чувства долга. Просто есть в этом мире механизмы, которые не победить.
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