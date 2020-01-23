«Остров везения»: Континент недоразумения

Абсурдная комедия о приключениях русских на необитаемом острове
«Шоумэн» Роман (Роман Юнусов
) – типичный неудачник. Он зарабатывает на жизнь тем, что проводит дешевые свадьбы с присущим им морем некачественного алкоголя и идиотскими конкурсами. Чтобы помочь любимому сыну выйти из кризиса и хоть как-то подлечить его карму, мама отправляет Рому в круиз на тихоокеанском лайнере. На корабле его пытаются споить клофелином, и, полностью слетев с катушек от «нездоровых» препаратов, главный герой увозит на шлюпке трех финалисток конкурса красоты (Анна Хилькевич
, Агния Дитковските
и Светлана Ходченкова
). Просыпаются они уже на необитаемом острове и, чтобы девушки не порвали Романа на куски, он придумывает легенду, что они находятся на финале конкурса и, мол, за каждым кокосом спрятана скрытая камера. И пока девушки строят шалаши, ловят рыбу и танцуют эротичные танцы в борьбе за первое место, Рома ищет пути спасения с острова.
«Остров везения»
- очередной проект студии Enjoy Movies. И единственное отличие этого фильма от остальных состоит в том, что на этот раз авторство принадлежит Кириллу Козлову
. В остальном, какие бы надежды мы не питали, но полнейший апокалипсис отечественной комедии, возглавляемый фигурой Сарика Андреасяна
, только набирает обороты. В новом заявленном ромкоме в главной роли выступает вновь один из камеди-клабовцев. Серьезно, складывается ощущение, что на российских просторах кинематографа не осталось достойных актеров комедийного жанра и, единственное место, откуда их можно «вывести» - это вечерние юмористические программы на ТНТ. С технической стороны похоже, что вместо камеры фильм и правда снимали на кокос – картинка шумит и содрогается, что больше приемлемо для любительской съемки на Youtube. Казалось бы, вот оно - «Остров везения» скатился через все круги ада и варится в кипящем котле, но на самом деле мы прошли только чистилище.
На последующих кругах нас заставляют безостановочно поглощать нарезанный кое-как сюжет. Первую половину фильма зритель наблюдает жизнь Ромы и его неудачного корабельного приключения, причем соблюдать какой-либо баланс создатели напрочь отказались. «Истории из жизни, мелкие обрывки памяти» складываются в бракованный пазл, из которого возникает первая половина фильма. Вторая же часть картины существует сама по себе: ведь никто Рому и девушек не ищет, не ведется спасательных операций, а что случилось с лайнером одному черту известно. Привычный и логичный мир прекратил свое существование. «Шоумэн» превратился в Рэмбо и борется один на один с вооруженными тайцами. Три девушки – «трус», «балбес» и «бывалый» в женском обличье, - приступили к различным конкурсам и интервью кокосам, наблюдать за которыми через пять минут становится невыносимо скучно. Всему этому сопутствуют бородатые и несмешные шутки. Ну и, пожалуй, именно тут обнаруживается единственное радужное пятно всего фильма в виде прекрасного, теплого и солнечного Пхукета, где проходили съемки. «Стоп, снято!»
После таких премьер всегда возникает вопрос – за что авторы так сильно не любят своего зрителя? Ведь, несмотря на всю абсурдность подобных картин, они делают кассу. В «Острове везения» градус абсурда зашкаливает за все возможные рамки, но самым большим недоразумением представляется присутствие Светланы Ходченковой. Серьезная, амбициозная актриса, блеснувшая в «Росомахе»
- неужели и она продала душу дьяволу?
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