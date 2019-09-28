«Холодное сердце»: «Снежная королева» по-американски

Качественное «диснеевское» кино с принцессами и моралью
Жила-была снежная принцесса: одним жестом она могла создать сугроб или ледяную горку, одним прикосновением – заморозить металл. Чтобы этот опасный дар не обратился в проклятие, царственные родители закрыли двери замка, оградив дочь от внешнего мира, или, напротив, внешний мир от своей дочери, но...
Нет, лучше так: жили-были две сестры, они очень любили друг друга, но однажды их разлучил несчастный случай... Хотя на самом деле началось все с мальчика-сироты и его олененка: они вместе добывали лед, пока однажды не стали свидетелями невероятного происшествия... Да, а еще там был снеговик, который мечтал о лете: хотел собирать цветы на лугу, загорать на солнышке, а двое людей почему-то решили его не разочаровывать. Мол, пусть мечтает, ведь зима, возможно, никогда не закончится, так стоит ли разрушать иллюзии смешного снежного человечка.
«Холодное сердце»
- из тех произведений, которые сложно пересказывать, и еще сложнее пересказать так, чтобы не испортить спойлерами удовольствия от будущего просмотра – ведь в кои-то веки на экраны выходит мультфильм с действительно интересным сюжетом. Определенно, «Холодное сердце» - это не только лучший анимационный фильм года, но и лучший анимационный сценарий за последние года три уж точно: с необычной завязкой, неожиданными поворотами и непредсказуемым финалом. Осмысляя эту историю постфактум, понимаешь, конечно, что авторы во многом использовали уже обычные для голливудского кино перевертыши: нарушенные ожидания, опрокинутые стереотипы, передернутые схемы. Однако сделали они это тоньше и талантливее, чем многие их предшественники. Отсюда и мораль у сказки вышла ох какая не простая и совсем никуда не перевернутая, а как раз наоборот - поставленная с головы на ноги.
Вдохновленный «Снежной королевой»
, этот мультфильм далеко ушел от нее по сюжету, но зато в главном совпал со сказкой Андерсена, став, как это ни парадоксально, одной из лучших и самых аутентичных ее экранизаций. Потому что если Андерсен писал про жертвенную любовь, побеждающую страх и изгоняющую вечный холод, то именно об этом оказался и фильм, обозначивший сначала самым недвусмысленным образом непохожесть современной героини «принцессического» образца на маленькую самоотверженную Герду, а затем сведший воедино два образа босоногих девочек среди обледеневшего мира. Получилось так неожиданно, так пронзительно, что, кажется, само собой из подтаявших от зрительских слез льдинок сложилось слово «вечность».
Увидеть на экране такую историю, да еще в детском мультике - само по себе большая радость. А тут еще спецэффекты, снежные красоты, очаровательные принцессы, молодцеватые принцы, гэги, погони, забавные второстепенные персонажи... Одного взгляда на картинку достаточно, чтобы понять: эстетически «Холодное сердце» продолжает традицию «Рапунцель»
(и, пожалуй, ни в чем, кроме песен, ей не уступает). Так что у тех, кто предпочитает обойтись без философии и душевных потрясений, всегда остается возможность проигнорировать сложные материи и просто получить удовольствие от качественного «диснеевского» кино.
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