«Одноклассники.ru: наCLICKай удачу»: Цукерберг позвонит

Ремейк «Брюса Всемогущего» с Тимати и Снуп Доггом
Молодой криэйтор Леша (Петр Федоров
) пытается убедить потенциальных заказчиков в крутизне своих рекламных роликов, но те настроены крайне скептично. У них один запрос: сиськи в кадре подавай. Еще у парня проблемы с жильем — хозяйка квартиры, которую он снимает (Жанна Фриске
) требует с него деньги за проживание. Внезапно у парня появляется шанс презентовать свой долго разрабатываемый стартап в одной крутой компании, но лысый и очевидно неприятный дядька на черном джипе (Федор Бондарчук
) переезжает его ноутбук, в котором была вся информация. Как тут не опустить руки — непонятно. Леша идет чинить свой лэптоп в какую-то андерграундную контору, владельцем которой оказывается укуренный афроамериканец (Снуп Догги Догг
, играет самого себя). Он в благодарность за спасенного мопса (Леша отбил его у хулиганов) дарит ему ноутбук, который исполняет желание. Чтобы желание исполнилось, нужно оставить соответствующий пост в социальной сети «Одноклассники». Парню от открывшейся возможностей срывает башню...
Весь фильм состоит из художественных условностей. Можно даже сказать, что он — одно большое допущение. Но во что просто невозможно поверить, так это в то, что молодой парень сидит не в фэйсбуке и не во «Вконтакте», а в «Одноклассниках». Вроде как эта соцсеть занимается поддержкой картины. Ну, окей, тогда все вопросы снимаются. Но тут же моментально возникает куча новых. Их хочется адресовать как режиссеру фильма (кинодебютанту и модному клипмейкеру Павлу Худякову
, который снимал видео не только для российских, но и для западных звезд, в том числе для Снуп Догга), так и его сценаристам (среди которых есть «креативная группа caxap.1kg»).
Скажите, зачем нужен такой необаятельный, грубо сделанный и невероятно прямолинейный ремейк «Брюса Всемогущего»
? Неужели не видно, что Снуп Догг это не Морган Фриман
, а Петр Федоров не Джим Керри
(притом, что Федоров, на самом деле, неплохой артист)? Зачем брать на второстепенные роли медиаперсон, если вы не умеете с ними работать (из-за чего они у вас становятся похожи на кукол из «Суррогатов»
)? Ну и, в конце концов, зачем режиссер отдает главную женскую роль своей жене Корнелии Поляк
, которая совершенно не умеет играть? И это лишь малый перечень вопросов.
Строго говоря, «Одноклассники»
— это не кино. Это игра в кино. Собрались ребята, что-то сняли. Скорее всего, хорошо провели время. Но тут хочется задать последний, самый простой вопрос: а зачем нам это смотреть?
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