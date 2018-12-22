«Хоббит: Пустошь Смауга»: Тема для новой войны

ревью

Издание включило проект в список сериалов, которые нужно посмотреть на новогодних праздниках.

Алексей Серебряков встречает отца после долгих лет разлуки

Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках

Интервью

Валерий Федорович и Евгений Никишов: «Хочется сделать то, что никто до тебя не делал»

Продюсеры «Полицейского с Рублевки» и канала ТВ-3 – о новогодней комедии, кино для телевидения и проката, международных амбициях и планах на 2019-й