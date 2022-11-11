«Иван Царевич и Серый Волк 2»: Дураки и дороги побеждают зло

Новые русские сказки от студии «Мельница»
Иван Царевич и Серый Волк укрепляют рубежи — строят на границе Руси новый забор. Василиса рисует суженого в образе летающего пожарного и слушает в исполнении ученого Кота сказку о Руслане и Людмиле. «Это — Пушкин!» — авторитетно замечает Кот голосом Михаила Боярского
. Василиса хочет, чтобы было, как у Пушкина, так как нет в жизни с Царевичем никакой романтики. Поэтому Царь, говорящий голосом Ивана Охлобыстина
, вместе с Котом решают, что оживить отношения Ивана и Василисы может небольшая ролевая игра. На самом высоком уровне принято решение: Василису украдут (понарошку), а потом Иван ее спасет (по-настоящему). Для этого дела два пожилых хулигана выписывают экс-злодея Черномора, который, лишившись бороды, стал порядочным человеком и популярным цирковым клоуном. Дальнейшие перипетии включают в себя сестру Черномора, возвращение его злобной магической бороды и путешествие на Луну. И это уже совсем не Пушкин.
Смотреть онлайн
«Иван Царевич и Серый Волк 2»
«Иван Царевич и Серый волк 2»
тщится усидеть не на двух, а сразу не четырех стульях. В его жилах течет кровь российских сказок, но создатели немало позаимствовали и из западных (от барона Мюнхгаузена до Аладдина). Это чересчур детский мультфильм (с обязательными бородатыми шутками и бесконечным числом падений), но насыщенный и наблюдениями о современной России (с обязательной хохмой про стабильность). Наконец, многочисленные отсылки к разным книгам и мультфильмам невозможно оценить в 0+ лет. Зато незамысловатый сюжет, напоминающий серию «Тома и Джерри
», растянутую на восемьдесят минут, понятен в любом возрасте.
Новое творение студии «Мельница» — еще один шаг к беспощадному и лишенному логики попурри из всех существующих сказок. Здесь Иван хоть и царевич, но все-таки дурак. Василиса то ли прекрасная, то ли премудрая, а вообще — ни рыба, ни мясо. Серый Волк травит шутки про свою службу в армии, а ученый Кот утверждает, что Земля не круглая. Когда Иван и Волк покидают планету, оказывается, что прав был усатый: в космосе висит дремлющая черепаха, на ней кемарят три слона, а на их спинах валяется блином Земля. Украшением этого фрик-шоу оказывается ракета на курьих ножках и сова с бородой. Апофеозом циничности во втором «Иване Царевиче» становится финал, где Серый Волк рекламирует новые приключения коня Юлия, которые выйдут в следующем году. Еще через год — продолжение франшизы про царевича и волка (по словам продюсера Сергея Сельянова
, сценарий уже дописывает «Квартет И»).
Безусловно, новые русские сказки, пестрящие аллюзиями на современный быт, давно начали творить собственную мифологию (чего только стоит старославянский iPhone). И в самом сердце этого клубка из пестрых, но вторичных идей лежит постулат, претендующий на национальную идею: дураки и дороги объединяются, чтобы победить зло. Пора признать, что у них, а не у бабла, тут гораздо больше шансов.
обсуждение >>