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«Иван Царевич и Серый Волк 2»: Дураки и дороги побеждают зло

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11 ноября 2022
Новые русские сказки от студии «Мельница»

Кадр из фильма «Иван Царевич и Серый Волк 2»

Иван Царевич и Серый Волк укрепляют рубежи — строят на границе Руси новый забор. Василиса рисует суженого в образе летающего пожарного и слушает в исполнении ученого Кота сказку о Руслане и Людмиле. «Это — Пушкин!» — авторитетно замечает Кот голосом Михаила Боярского. Василиса хочет, чтобы было, как у Пушкина, так как нет в жизни с Царевичем никакой романтики. Поэтому Царь, говорящий голосом Ивана Охлобыстина, вместе с Котом решают, что оживить отношения Ивана и Василисы может небольшая ролевая игра. На самом высоком уровне принято решение: Василису украдут (понарошку), а потом Иван ее спасет (по-настоящему). Для этого дела два пожилых хулигана выписывают экс-злодея Черномора, который, лишившись бороды, стал порядочным человеком и популярным цирковым клоуном. Дальнейшие перипетии включают в себя сестру Черномора, возвращение его злобной магической бороды и путешествие на Луну. И это уже совсем не Пушкин.

Смотреть онлайн «Иван Царевич и Серый Волк 2»
«Иван Царевич и Серый волк 2» тщится усидеть не на двух, а сразу не четырех стульях. В его жилах течет кровь российских сказок, но создатели немало позаимствовали и из западных (от барона Мюнхгаузена до Аладдина). Это чересчур детский мультфильм (с обязательными бородатыми шутками и бесконечным числом падений), но насыщенный и наблюдениями о современной России (с обязательной хохмой про стабильность). Наконец, многочисленные отсылки к разным книгам и мультфильмам невозможно оценить в 0+ лет. Зато незамысловатый сюжет, напоминающий серию «Тома и Джерри», растянутую на восемьдесят минут, понятен в любом возрасте.

Кадр из фильма «Иван Царевич и Серый Волк 2»

Новое творение студии «Мельница» — еще один шаг к беспощадному и лишенному логики попурри из всех существующих сказок. Здесь Иван хоть и царевич, но все-таки дурак. Василиса то ли прекрасная, то ли премудрая, а вообще — ни рыба, ни мясо. Серый Волк травит шутки про свою службу в армии, а ученый Кот утверждает, что Земля не круглая. Когда Иван и Волк покидают планету, оказывается, что прав был усатый: в космосе висит дремлющая черепаха, на ней кемарят три слона, а на их спинах валяется блином Земля. Украшением этого фрик-шоу оказывается ракета на курьих ножках и сова с бородой. Апофеозом циничности во втором «Иване Царевиче» становится финал, где Серый Волк рекламирует новые приключения коня Юлия, которые выйдут в следующем году. Еще через год — продолжение франшизы про царевича и волка (по словам продюсера Сергея Сельянова, сценарий уже дописывает «Квартет И»).

Безусловно, новые русские сказки, пестрящие аллюзиями на современный быт, давно начали творить собственную мифологию (чего только стоит старославянский iPhone). И в самом сердце этого клубка из пестрых, но вторичных идей лежит постулат, претендующий на национальную идею: дураки и дороги объединяются, чтобы победить зло. Пора признать, что у них, а не у бабла, тут гораздо больше шансов.


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обсуждение >>
№ 13
Princesa_ptichka   11.11.2022 - 11:53
мульт очень клевый)) забавный, с хорошим юморком. но только вот думаю, что им уже пора переключитьмя на что-то более современное читать далее>>
№ 12
Дашустик   11.11.2022 - 11:22
Не могу сказать, что мне прям супер нравятся последние фильмы Мельницы, но раньше они делали прям хороший качественный контент читать далее>>
№ 11
Lusia Happy   11.11.2022 - 11:06
кстати мультик очень даже ничего - классика жанра Мельницы. Но я думаю, что им пора сменить вектор развития. Они могут больше, потенциал есть читать далее>>
№ 10
ejeka   26.02.2015 - 15:29
Отвратный до боли мульт. Все , что не попало в мусорную корзину диснеевских отходов попадо сюда. Отвратительное перемешивание Русского и западного. Отупение и не логичность действий всех без исключения... читать далее>>
№ 9
Черный пес   4.01.2014 - 21:34
Ох уж эта Василиса! Муж на серьезной работе – государство защищает, а ей одна романтика в голове. Вот и придумала такое, что сама не рада. Мультик получился на славу: волк – одно обаяние, Иван-Царевич... читать далее>>
Всего сообщений: 13
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«Иван Царевич и Серый Волк 2»: Дураки и дороги побеждают зло фотографии
Кадр из фильма «Иван Царевич и Серый Волк 2»
Кадр из фильма «Иван Царевич и Серый Волк 2»
Кадр из фильма «Иван Царевич и Серый Волк 2»
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