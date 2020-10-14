Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»: Хватит уже листать чужой «инстаграмм»

Спутник телезрителя >>
14 октября 2020
Марафон с ожившими фотографиями

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»: Хватит уже листать чужой «инстаграмм»

Скромный фоторедактор журнала Life Уолтер Митти (Бен Стиллер) еще в юности променял мечты о путешествиях на стабильную зарплату работника сетевой забегаловки, компенсировав пожертвование регулярными отлучками в мир смелых фантазий. После того, как новое руководство журнала объявляет о переходе в режим онлайн, Уолтер впервые сталкивается с производственной проблемой. На пленке, которую ему прислал штатный фотограф Шон О'Коннелл (Шон Пенн), не хватает 25-го кадра. Который, по мнению автора, является «эссенцией жизни» и непременно должен украсить обложку последнего печатного номера. Перерыв все закоулки фото-департамента и выслушав миллион насмешек от бородатого начальника (Адам Скотт), Уолтер принимает вызов судьбы и решает найти О'Коннелла. Что практически невозможно, потому что фотограф кочует по горячим точкам без мобильника, нигде не задерживаясь надолго. В погоне за О'Коннелом Митти посетит несколько удивительных стран и переживет ряд волнующих событий, сменив черно-белый офисный футляр на феньки и холщовую торбу.

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»: Хватит уже листать чужой «инстаграмм»

Одноименный оригинал о мечтательном и трусливом корректоре приключенческой беллетристики хоть и содержал все мыслимые и немыслимые штампы, зато ловко играл с мотивом путаницы между фантазией и реальностью. Мистер Митти образца 1947 года попал в классический переплет, который не подразумевал никакого выбора со стороны героя (а заодно легонько намекал на мораль «бойтесь своих желаний»). У современного мистера Митти столь высокотехнологичные фантазии, что их никак не спутаешь с реальной жизнью. В которой, кстати, такая гнетущая стагнация, что он находит повод к приключению, из желания доказать свою компетентность людям, которых даже не уважает. В этой сомнительной мотивации содержится вся комедийная сущность фильма. Его пронизывает насмешка. От игры слов, которая убеждает героя в важности злосчастного кадра, до дискредитации фотографии (точнее, маниакального желания человека придать впечатлениям материальную форму). Ирония уже в том, что этот несостоявшийся Тур Хейердал осел в должности, которая предполагает работу с фотографиями со всего света.

Подобные комедии всегда грешат каскадом условностей и слепы к доводам рассудка и вопросам экономики. По обыкновению, курс в них направлен на все возрастающие опасности и препятствия, которые герой с удивлением преодолевает. И вот тут происходит разрыв шаблонов. Приключение не выдерживает экзамен на связность и прерывается. До цели рукой подать, а Митти пасует и возвращается в исходную точку, что в принципе для комедии немыслимо. Эта передышка вызывает не просто недоумение, а существенный дискомфорт. Как если бы на второй день долгожданного отпуска вы получили сообщение о том, что надо вернуться и почтить своим присутствием чьи-то похороны. И если на первую поездку у Митти были хоть какие-то причины, то повторный забег скомкан и с точки зрения мотивации, и с точки зрения развития.

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»: Хватит уже листать чужой «инстаграмм»

На примере этого фильма хочется разглядеть эволюцию понятия «приключение». В старом фильме Митти грезил более-менее целостными сюжетными клише, почерпнутыми из низкосортной литературы. Но он не мечтал ни о чем сверхъестественном. Современный Митти, воспитанный на комиксах и блокбастерах, в воображаемой драке вспахивал ногами асфальт. В итоге первый получает полноценную историю с убийством, сокровищами, обманом и красивой девушкой, а второй - марафон с ожившими фотографиями. Переход от желания пережить историю к простому набору ярких впечатлений хотелось бы списать на сарказм сценариста. Но это вряд ли. Оригинал указывал на то, что приключения гуляют у нас под носом, достаточно посидеть и подождать, когда в дверь постучится таинственная незнакомка с кучей проблем. Ремейк твердит, что необходим загранпаспорт и решительность. А чудеса природы - лучше, чем суперспособности, хотя бы потому что доступнее. И естественно, не врет. На первый взгляд, идея фильма в том, чтобы решиться на прыжок во взлетающий вертолет и увидеть, что реальность порой бывает почище вымысла, особенно если передвигаешься. Но если попроще, то все это не столько про осуществление мечты, сколько про то, что «хватит уже листать чужой «инстаграмм». А такого рода побуждение, выраженное в очень трогательной и смешной манере и сопровожденное поистине великолепным видеорядом, вдохновит сегодня кого хочешь.


версия для печати

обсуждение >>
№ 3
YNoa (СПб)   24.01.2014 - 10:55
Отвратительная рецензия не отражающая не то что бы идею просмотренного фильма а что гораздо хуже-она вообще ничего не отражает. В любой истории, любом сюжете, в окружающей нас сиюминутно обыденности есть... читать далее>>
№ 2
Хожу в кино (Москва)   12.01.2014 - 11:45
Фильм отличный и оставляет очень много добрых и положительных эмоций! Для просмотра рекомендую! читать далее>>
№ 1
PROFE7OR   2.01.2014 - 20:27
Отличная рецензия, спасибо большое. Даёт кроме обзора, разбор и размышление. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Шон Пенн отмечает юбилей
«Солнце в ночи»: И пиявка ползет
Ведущая «Оскара» слила в сеть копию фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти»
Поиск по меткам
Женя ШабынинаКомедияремейк
персоны
Крэйг КастальдоМэтт ЛевинКай ЛенноксШирли МакЛэйнЭдриан МартинесКонан О'БрайенОлафур Дарри ОлафссонПэттон ОсвальтШон ПеннЭнди РихтерАдам СкоттБен СтиллерКристен УигТеренс Берни ХайнсКэтрин Хан
фильмы
Невероятная жизнь Уолтера Митти

фотографии >>
Кадр из фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти»
Кадр из фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти»
Кадр из фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти»
Кадр из фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Плаксин
12 октября ушёл из жизни актёр Евгений Плаксин.
Сергей Тиранин
9 октября ушёл из жизни актёр Сергей Тиранин.

День рождения >>

Анастасия Веденская
Алексей Девотченко
Саят Исембаев
Михаил Козаков
Мария Лаврова
Ксения Лаврова-Глинка
Вячеслав Разбегаев
Лесь Сердюк
Вадим Спиридонов
Миа Васиковска
Пётр Журавский
Стив Куган
Александра Лами
Роджер Мур
Джон Седа
Бен Уишоу
все родившиеся 14 октября >>

Афиша кино >>

Удалить историю
комедия
Франция, Бельгия, 2020
4 лица Моны Лизы
исторический фильм
Италия, 2018
Best Horror Shorts
фильм ужасов
Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Польша, Франция, 2020
Женщина
Франция, 2019
Игры судьбы
драма, социальная драма
США, 2020
Ночной портье
драма, криминальный фильм, мелодрама, мистика, триллер
США, 2020
Проклятый дом 3
фильм ужасов
США, 2018
Экстремальная работа
боевик, комедия, криминальный фильм
Южная Корея, 2019
Авангард: Арктические волки
боевик
Китай, 2020
Все оттенки Токио
триллер, эротика
США, Япония, 2020
Гипноз
психологический триллер
Россия, Финляндия, 2020
Лето 85
драма, молодежный фильм, экранизация
Бельгия, Франция, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен