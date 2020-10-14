«Невероятная жизнь Уолтера Митти»: Хватит уже листать чужой «инстаграмм»

Марафон с ожившими фотографиями
Скромный фоторедактор журнала Life Уолтер Митти (Бен Стиллер
) еще в юности променял мечты о путешествиях на стабильную зарплату работника сетевой забегаловки, компенсировав пожертвование регулярными отлучками в мир смелых фантазий. После того, как новое руководство журнала объявляет о переходе в режим онлайн, Уолтер впервые сталкивается с производственной проблемой. На пленке, которую ему прислал штатный фотограф Шон О'Коннелл (Шон Пенн
), не хватает 25-го кадра. Который, по мнению автора, является «эссенцией жизни» и непременно должен украсить обложку последнего печатного номера. Перерыв все закоулки фото-департамента и выслушав миллион насмешек от бородатого начальника (Адам Скотт
), Уолтер принимает вызов судьбы и решает найти О'Коннелла. Что практически невозможно, потому что фотограф кочует по горячим точкам без мобильника, нигде не задерживаясь надолго. В погоне за О'Коннелом Митти посетит несколько удивительных стран и переживет ряд волнующих событий, сменив черно-белый офисный футляр на феньки и холщовую торбу.
Одноименный оригинал
о мечтательном и трусливом корректоре приключенческой беллетристики хоть и содержал все мыслимые и немыслимые штампы, зато ловко играл с мотивом путаницы между фантазией и реальностью. Мистер Митти образца 1947 года попал в классический переплет, который не подразумевал никакого выбора со стороны героя (а заодно легонько намекал на мораль «бойтесь своих желаний»
). У современного мистера Митти столь высокотехнологичные фантазии, что их никак не спутаешь с реальной жизнью. В которой, кстати, такая гнетущая стагнация, что он находит повод к приключению, из желания доказать свою компетентность людям, которых даже не уважает. В этой сомнительной мотивации содержится вся комедийная сущность фильма. Его пронизывает насмешка. От игры слов, которая убеждает героя в важности злосчастного кадра, до дискредитации фотографии (точнее, маниакального желания человека придать впечатлениям материальную форму). Ирония уже в том, что этот несостоявшийся Тур Хейердал осел в должности, которая предполагает работу с фотографиями со всего света.
Подобные комедии всегда грешат каскадом условностей и слепы к доводам рассудка и вопросам экономики. По обыкновению, курс в них направлен на все возрастающие опасности и препятствия, которые герой с удивлением преодолевает. И вот тут происходит разрыв шаблонов. Приключение не выдерживает экзамен на связность и прерывается. До цели рукой подать, а Митти пасует и возвращается в исходную точку, что в принципе для комедии немыслимо. Эта передышка вызывает не просто недоумение, а существенный дискомфорт. Как если бы на второй день долгожданного отпуска вы получили сообщение о том, что надо вернуться и почтить своим присутствием чьи-то похороны. И если на первую поездку у Митти были хоть какие-то причины, то повторный забег скомкан и с точки зрения мотивации, и с точки зрения развития.
На примере этого фильма хочется разглядеть эволюцию понятия «приключение». В старом фильме Митти грезил более-менее целостными сюжетными клише, почерпнутыми из низкосортной литературы. Но он не мечтал ни о чем сверхъестественном. Современный Митти, воспитанный на комиксах и блокбастерах, в воображаемой драке вспахивал ногами асфальт. В итоге первый получает полноценную историю с убийством, сокровищами, обманом и красивой девушкой, а второй - марафон с ожившими фотографиями. Переход от желания пережить историю к простому набору ярких впечатлений хотелось бы списать на сарказм сценариста. Но это вряд ли. Оригинал указывал на то, что приключения гуляют у нас под носом, достаточно посидеть и подождать, когда в дверь постучится таинственная незнакомка с кучей проблем. Ремейк твердит, что необходим загранпаспорт и решительность. А чудеса природы - лучше, чем суперспособности, хотя бы потому что доступнее. И естественно, не врет. На первый взгляд, идея фильма в том, чтобы решиться на прыжок во взлетающий вертолет и увидеть, что реальность порой бывает почище вымысла, особенно если передвигаешься. Но если попроще, то все это не столько про осуществление мечты, сколько про то, что «хватит уже листать чужой «инстаграмм». А такого рода побуждение, выраженное в очень трогательной и смешной манере и сопровожденное поистине великолепным видеорядом, вдохновит сегодня кого хочешь.
обсуждение >>