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«Тарзан 3D»: Из человека в обезьяну

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18 мая 2024
Приключения ради приключений

Кадр из мультфильма «Тарзан 3D»

В назначенный день и час на Землю падает метеорит, динозавры вымирают, а в глубине африканских руд остается мощнейший инопланетный источник энергии, которым является космическое тело. Проходят миллионы лет, а люди продолжают его поиски, вдохновляясь описаниями из старинных книг. Ближе всех к успеху оказывается семья Грейстоков — миллиардер (Марк Деклин), его жена и маленький сын, которые вместе с фанатичным исследователем дикой природы Портером (Лес Бабб) изучают флору и фауну Черного континента. Отправляясь на вертолете домой, Грейстоки попадают в магнитное поле метеорита, фиксируют долгожданную находку, но разбиваются при попытке покинуть «место силы». В живых остается лишь младший Грейсток — очень подвижный мальчик с богатой фантазией, выдумавший себе прозвище Тарзан (как он объяснил маме, на языке обезьян это значит «обезьяна без шерсти»). Его воспитывает потерявшая ребенка и мужа горилла, а через несколько лет в Африку приезжает новая порция искателей приключений. Портер, который в роковой день никуда не полетел, продолжает исследования, подрабатывая экскурсоводом для глуповатых туристов, а на авансцену выходят его дочь (Спенсер Лок) и злодей Клейтон (Тревор Сент-Джон), принявший бразды правления корпорацией Грейстоков.

История Эдгара Райса Берроуза о Тарзане давно входит в число самых экранизируемых, хотя большинство киноверсий проявляют немалую вольность в отношении сюжета этой многотомной саги. XIX век с его кораблями и отголоском «Робинзона Крузо» закономерно сменил век XX с вертолетами, автоматическими винтовками и алчными международными корпорациями. XXI век, наступивший в новом прочтении романа Берроуза, выдает новомодный плеер. Несмотря на популярность «Тарзана», нужно признать, что это не самая простая для кинематографического осмысления история. В свое время об этот сюжет обломала зубы даже популистская машина «Диснея», которой не удалось сделать из книги Берроуза очередной волшебный мультфильм, вписывающийся в стандартную героическую схему. Приемышу обезьян не хватает хоть каких-то недостатков и очевидных слабостей, чтобы его борьба за выживание (с жителями джунглей или нехорошими людьми) казалась интригующей. Он был и остается Суперменом XIX века. Прямолинейное противопоставление природы и достижений человечества также выглядит крайне наивным, тем более что в эту похвалу естественности регулярно вклинивается размышление о том, что герои и негодяи есть в обоих «мирах». Эта мысль удачно показана в мультфильме Райнхарда Клоосса, но больше ему похвастаться особенно и нечем.

Кадр из мультфильма «Тарзан 3D»

Немецкий «Тарзан» — это галерея с подделками на сравнительно свежие достижения американского приключенческого кино: в нем участвуют гориллы — бюджетная и уменьшенная версия Кинг Конга из размашистого фильма Питера Джексона, позаимствована технология motion capture из «Аватара» (хотя с европейским бюджетом чуда, конечно же, не происходит), есть и прямые намеки на диснеевских «Тарзана» и «Атлантиду». Новый мультфильм так старательно собран из кусков разных американских продуктов, что напоминает чудовище Франкенштейна. Эти «части тела» не подчинены единому мозгу-идее, а работают в собственном ритме. Местный Тарзан (Келлан Латс) не скользит по лианам, не разговаривает с гориллами на человеческом языке и, к счастью, не поет. Однако он приводит Джейн к своей второй «матери», чтобы разыгралась очень человеческая сцена знакомства с «невестой». Обывательский семейный уют в пещере четы горилл, показанный в начале мультфильма, также плохо сочетается с «правдоподобным» изображением жизни дикой природы. Кажется, что проект Клоосса, который ранее снял «Союз зверей» и «Импи - суперстар!», как обезьяна в старом анекдоте, бегает между двумя очередями, где в одной стоят умные, а в другой — красивые, но в действительности не вписывается ни в одну из них.

Кадр из мультфильма «Тарзан 3D»

«Тарзан» с первых минут оказывается в цунгцванге: падение метеорита, взросление не младенца, а уже разговаривающего мальчика в семье горилл, попытка психологии, штампованные диалоги, позаимствованные не из 90-х, а даже из 80-х. Каждый раз, когда кажется, что тут уже нечего испортить, создатели находят возможность избавиться от еще какой-нибудь положительной черты. Собрав несколько приключенческих схем, авторы нового «Тарзана» опять же не доводят до конца ни одну, остановившись на средней руки наброске. Если не обращать внимания не то, что в техническом плане это не «Аватар» и не «Кинг Конг» (что вполне закономерно), то трудно проигнорировать многочисленные шероховатости в работе аниматоров даже на достигнутом ими уровне. Чего только стоит летящий параллельно поверхности Земли метеорит, который до этого старательно падал (и в итоге упал) под углом около сорока градусов.

Смотреть онлайн «Тарзан 3D»
Все эти недоработки, особенно сценарные, трудно списать на то, что европейская анимация не может соревноваться в плане бюджета с аналогичными продуктами из США. Если бы проблема была только в недостаточном уровне графики или 3D, то никто бы не бросил камень в «Тарзана» Кроосса. Особенно в России, где в большом коммерческом кино существует аналогичная беда. Но эклектичные приключения ради приключений, увы, вряд ли захватят даже ребенка.

«Тарзан 3D»

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Кадр из мультфильма «Тарзан 3D»
Кадр из мультфильма «Тарзан 3D»
Кадр из мультфильма «Тарзан 3D»
Кадр из мультфильма «Тарзан 3D»
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