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«Анжелика, маркиза ангелов»: Девушка и граф

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3 февраля 2024
Неудачный перезапуск авантюрно-любовной эпопеи

Кадр из фильма «Анжелика, маркиза ангелов»

Перед её неземной красотой не устоит ни поэт, ни маркиз, ни король. Для её воли нет преград. Её ум высоко оценен учёными Запада и Востока. В браке она нашла любовь всей своей жизни, в детях — смысл существования, в любовниках — друзей и опору. Знакомьтесь: перед нами одна из самых известных вымышленных француженок XVII века, Анжелика. Персонаж одноимённого романа и многотомной авантюрно-любовной эпопеи Анн и Сержа Голон, мировой тираж которой составляет более 150 миллионов экземпляров. Над захватывающими приключениями Анжелики и её всепоглощающим чувством к мужу, графу де Пейраку, вздыхало не одно поколение читательниц.

Смотреть онлайн «Анжелика, маркиза ангелов»
Эпопея писалась с 1956 по 1985 год и, конечно же, была экранизирована. В 1964-68 годах вышло пять фильмов подряд, с красавицей Мишель Мерсье в главной роли и Робером Оссейном в роли Жоффрея де Пейрака. Успех франшизы, сосредоточенной на любовных похождениях обольстительной героини, был феноменальным, достаточно сказать, что эти фильмы переиздаются на DVD и по сей день. В Советском Союзе они были показаны в начале 70-х, собирая огромные очереди у кинотеатров и оживлённую полемику в прессе, под лозунгом «Зачем пришла к нам Анжелика?» Сегодня роковая француженка делает попытку вновь вступить в ту же прибыльную воду: режиссёр Ариэль Зейтун выпускает в мировой прокат первый фильм обновлённой франшизы. Перед нами предстанет современная «Анжелика, маркиза ангелов», не столь фривольная, сколько феминистическая.

Кадр из фильма «Анжелика, маркиза ангелов»

На самом деле, персонаж и история, придуманные романистами, настолько многогранны, что не требуют особой режиссёрской трактовки и способны вписаться в антураж любого столетия. Строго говоря, это история трансформации женской души, в разных её аспектах. В личном — это развитие женской чувственности, взросления через брак и рождение детей, духовного возрастания через любовь к мужу и детям. В социальном — эволюция подчинённой женской фигуры патриархата, женщины-объекта в независимую, свободную женщину, равную мужчине. История женской любви, обретений и потерь близка любой зрительнице, и, правильно рассказанная, не оставит её равнодушной.

«Новая Анжелика» в лице 24-х летней красавицы Норы Арнезедер, соперничает с классической женственностью и красотой Мишель Мерсье и проигрывает последней, ввиду полного отсутствия грации. Девушка подчёркнуто напориста и угловата. Даже на собственную свадьбу она дерзко надевает мужской костюм, всем видом выражая протест и ощущение собственного равенства с будущим мужем. Граф де Пейрак в исполнении 63-х летнего обаятельного Жерара Ланвена — воплощённая мужская мудрость, позволяющая юной подруге быть такой, какой ей хочется. Этот брак обречён быть идиллическим, и первая драма Анжелики, связанная с бунтом и примирением свободной женской души, исчезает, так и не возникнув. Конфликтов «проданной невесты», «неравного брака» в фильме нет, они, как и прочие узлы сюжета, просто проговариваются в диалогах, не получая подтверждения в развитии характера персонажей. Все герои фильма статичны и обыденны. Можно принять брак старика и юной девушки, как данность, можно поверить в их любовь, но личная уникальность Анжелики и Пейрака совсем не очевидна. Перед нами просто очередная пара влюблённых.

Кадр из фильма «Анжелика, маркиза ангелов»

Удивительно, но именно желание режиссёра сосредоточиться на женском сильном характере буквально кастрирует сюжет. Из него исчезают все краски, рождённые противоречиями слабости и силы. Дружба равных убивает страсть. Автор влюблён в пару своих главных героев настолько, что подгоняет под образ Пейрака всех остальных мужских персонажей. Маркиз дю Плесси-Белльер (Томер Сислей), Николя (Матьё Кассовиц), адвокат Дегре (Симон Абкарян) выглядят его родными братьями и внешне, и учтивой влюблённостью в героиню, что лишает картину элементарного разнообразия. В фильме нет жанровой определённости, он лениво обтекает все возможности детектива, драмы, приключений, остановившись в лужице невнятной романтики красивых лиц, костюмов и декораций. Понять смысл происходящего на экране можно только из неуклюжих разговоров персонажей, и с каждым новым диалогом следить за канвой сюжета становится всё скучнее. Современное прочтение проигрывает классическому по всем фронтам.

Оператор картины, знаменитый Петер Зейтлингер (постоянный соратник Вернера Херцога), проделал безупречную работу. Картины фильма буквально дышат: прекрасные меланхолические туманные пейзажи, одухотворённые крупные планы, уникальная съёмка в павильонах при свете живых свечей, деликатно освещающих эротическую сцену. Однако ввиду отсутствия сюжетного драйва, вся эта возвышенная красота грозит рассыпаться в прах, или, лишённая рамок жанра, скрутиться в бесполезный музейный рулон. Увы, это не яркая, брызжущая жизнью и страстью картина, а всего лишь старомодный натюрморт, в котором свежий персик и увядший редис нелепо позируют вместе на фоне роскошных бархатных драпировок.


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обсуждение >>
№ 15
Bella_R (Одесса)   23.11.2014 - 23:31
В стране сплошных фанатов старого фильма, конечно, вряд ли оценят достоинства новой версии, и будут видеть только недостатки, или вообще, посчитают новую версию "провальной". Но все-таки, в... читать далее>>
№ 14
Elen_loyal (Санкт-Петербург)   17.09.2014 - 15:33
Всем, кто превозносит прошлую Анжелику и поносит современную — фильмы 60-х годов СОВЕРШЕННО НЕ СООТВЕТСТВУЮТ исторической действительности: Анжелика образца 60-х постоянно с подведенными глазами и накладными... читать далее>>
№ 13
лпвтрмт (казахстан)   26.02.2014 - 21:07
А мне фильм очень понравился! читать далее>>
№ 12
Зритель063   3.02.2014 - 03:48
Это какое-то издевательство над шикарным произведением!(( "Анжелика" - бездарная посредственность, "Пейрак"- дедушка, "Филип" - еврей... ((( Это надо иметь сильно извращенное... читать далее>>
№ 11
Sophi   29.01.2014 - 23:17
Актёру, играющему Пейрака, 63 года? Кошмар! Жоффрею же было 30! Девушка симпатичная, но далеко не Мишель Мерсье. А Пейрак... ужас, ужас... читать далее>>
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