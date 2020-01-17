«Воровка книг»: Цвет Европы

Неудачная экранизация с хорошими актерами
В Германии уже несколько лет царит власть Адольфа Гитлера, а на горизонте видны всполохи грядущей Второй мировой войны. Девятилетняя Лизель (Софи Нелисс
) едет с мамой и братом в Мюнхен, где ее ждут приемные родители. Оставаться в настоящей семье опасно, так как в стране полным ходом идут гонения на евреев и коммунистов. До скромного дома четы Хуберман доезжает только Лизель (брат умирает в поезде, мать отправляется в бега). Впереди ее ждет знакомство с добродушным маляром и матерым аккордеонистом Хансом Хуберманом (Джеффри Раш
), его острой на язык и склочной женой Розой (Эмили Уотсон
), беглым евреем Максом (Бен Шнетцер
) и белобрысым дурачком Руди Штайнером (Нико Лирш
) - поклонником чернокожего легкоатлета Джесси Оуэнса, который на Олимпиаде в Берлине лишил истинных арийцев аж четырех золотых медалей. Также Лизель предстоит научиться читать, воровать книги, изображать любовь к фюреру, и так пережить войну. Ее поучительную историю рассказывает Смерть, с порога обнадеживающий (да-да, Смерть мужского пола) зрителя: «Ничто не вечно»
.
Одноименный пестрый бестселлер австралийца Маркуса Зусака
, в котором читателей учат любить книги и азам немецкого сквернословия, не самая простая для экранизации вещь. Многословные ремарки. Многочисленные детали и обрывки историй, которые зачастую не сразу собираются в единое целое. Самое варварское, что можно сделать с этими литературными красотами (или красивостями), - разломать на части и выстроить в хронологическом порядке. Что, увы, и сделал Майкл Петрони
, адаптировавший роман для киноверсии Брайана Персивала
. Картине явно не хватает той влюбленности в цвет и предмет, которой бравирует Смерть - рассказчик в книге Зусака. Он складывает флаг Третьего рейха из разных тонов неба, отмечает, что больше всего любит небо цвета темного, темного шоколада, а также пеняет людям, что те не умеют отвлечься, чтобы оценить окружающую красоту. «Воровке книг»
Персивала этой поэзии катастрофически не достает, а из всех красок на экране преобладает серый - как назвал его Зусак, «цвет Европы».
Киноверсия «Воровки книг» страдает какой-то примитивной риторичностью: есть плохие люди, есть хорошие люди, а есть на лицо ужасные, добрые внутри, как вечно недовольная Роза, которая, на самом деле, очень любит и мужа Ханса, и приемную дочь. Некоторые сцены в фильме без знания текста романа теряют привлекательность, а то и смысл (Зусак подробно комментирует каждый эпизод, опасаясь, что читатель что-то упустит или не поймет). Американо-немецкая экранизация неожиданным образом превращает калейдоскопический сюжет в монолитный стержень драмы, в которой самой драмы-то и не хватает. Хуберманы живут бедно, но сравнительно счастливо, а ужасы фашистского режима и Второй мировой намечены чересчур прямолинейно и лишь пунктиром, в худших традициях «Мальчика в полосатой пижаме»
. История о девочке, которая любила читать, а потому выжила, выглядит крайне сомнительно, да и не особо динамично. Создатели отвлеклись на подробно придуманные эпизоды, которых в книге не было, а наиболее кинематографические сцены, напротив, заменили на менее удачные. К счастью, периодически Джеффри Раш начинает играть на аккордеоне и спасает сцену-другую.
Единственной удачей «Воровки книг» можно назвать кастинг: дуэт Джеффри Раша и Эмили Уотсон - главное украшение фильма. Особенно австралийскому актеру удалось миролюбивое спокойствие, за которым скрывалось постоянное напряжение. Он тот сложный и по-своему близкий к идеалу мужчина, которого Лизель будет искать в ровесниках, когда подрастет (и уже не найдет в Руди). Уотсон, успевшая сыграть самых разных жен, и в образе вспыльчивой заразы удивительно трогательна и органична.
«Воровка книг» напоминает ускоренную перемотку фильма, во время которой теряются важные конфликты и раскрытие персонажей. Притормаживая одни сюжетные линии, Майкл Петрони почему-то отпустил в галоп другие, что не добавило детской картине динамики, а для более старшего возраста это прочтение романа интересно лишь фрагментарно, как чистые участки на заржавевшей водопроводной трубе. Лента Персивала не определилась, хочет ли она быть историей Пеппи Длинный чулок во время Второй мировой войны или «Искуплением»
, да так и не нашла свою колею.