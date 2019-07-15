«Джек Райан: Теория хаоса»: Не получилось, не фартануло

Кеннет Брана в Москве
Герой шпионских романов Тома Клэнси
- ЦРУ-шник Джек Райан известен, в первую очередь, по образу седовласого, но вполне крутого «крепкого старика» Харрисона Форда
, сыгравшего его в двух фильмах («Игры патриотов»
и «Прямая и явная угроза»
). Чуть ранее этот образ пытался воплотить Алек Болдуин
в «Охоте за «Красным октябрем»
, где он несколько терялся на фоне Шона Коннери
в роли капитана-перебежчика. Последним из известных мину Джеков Райанов был Бен Аффлек
в «Цене страха»
, который и вовсе не задержался в памяти.
Новый Джек (Крис Пайн
, капитан Кирк из нового «Звездного пути»
) моложе Райнов во всех романах Клэнси и их экранизациях лет на 10, при этом действие перенесено вперед, в 2000-е годы. По новой версии, студент финансового отделения Райан бросил университет после событий 11 сентября 2001-го и отправился воевать в Афганистан, где его вертолет был сбит. Оправившись от травм в больнице, под пристальным оком милой стажерки (Кира Найтли
), он встречается с сотрудником ЦРУ (Кевин Костнер
) и проходит вербовку. Сначала его ждет работа консультантом при банке, но во время визита в Москву, для аудиторской проверки финансиста-фээсбэшника Черавина (режиссер фильма, Кеннет Брана
), ему приходится защищать свою жизнь сразу по прилету, и он становится оперативным работником. Оказывается, русские задумали погубить американскую экономику, попутно совершив террористический акт в Нью-Йорке, и тут как нельзя кстати пригодятся и наган, и Маруха, прилетевшая к любимому из-за мук ревности. «Я сотрудник ЦРУ»
, - говорит ей Пайн. «А я думала, ты мне изменяешь»
, - счастливо улыбается Кира Найтли и тут же берется помогать жениху.
«Ребут франшизы» – звучит не по-русски, но больше неблагозвучия пугает сама идея - перезапуск известного сюжета. Достойного кино в таком случае обычно не получается - достаточно вспомнить такие попытки последних лет, как «Человек из стали»
, «Эволюция Борна»
, «Новый человек-паук»
, хотя есть примеры и на другой чаше весов, например, ставшие объектом всеобщего культа нолановский «Бэтмен»
и абрамсовский «Стартрек»
. К удачам творение интересного режиссера и талантливого актера Кеннета Браны, увы, явно не относится. Он уже пробовал пробиться в мир блокбастеров с экранизацией марвеловского «Тора»
, но снятый не им сиквел получился намного лучше. Наверное, экранизировавшему Шекспиру Брана и не должно быть особенно комфортно в мире шпионских страстей Джека Райана или компьютерном Асгарде Тора – очевидно, что режиссер воспринял эти проекты как своеобразный вызов, проверку своего таланта.
Кроме убедительно шмыгающего носом на московской скамейке Кевина Костнера и больного циррозом Черавина, любителя водки и женщин, у режиссера не получился ни один из персонажей фильма. Печальней всего, что не получилась Москва, хотя съемки проходили именно в ней. Герои здесь перемещаются из точки А в точку Б, видимо, с помощью телепортационных камер, а все городские съемки ограничиваются смазанной панорамой Кремля из окна машины и выходящих из ХХС злодеев во главе с Браной. Снявшийся в роли серого кардинала из Кремля Михаил Барышников
даже попросил убрать свое имя из титров. Хотелось бы утешить и его, и на всякий случай режиссера – мы все равно вас уважаем, просто не за этот конкретно фильм.