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«Спасти мистера Бэнкса»: Все проблемы родом из детства

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27 сентября 2019
Как студия «Дисней» уломала чопорную англичанку дать добро на съемки «Мэри Поппинс»

Кадр из фильма «Спасти мистера Бэнкса»

Писательница Памела Линдон Треверс (Эмма Томпсон) переживает не лучшие финансовые времена и соглашается выслушать, как Уолт Дисней (Том Хэнкс) видит киноверсию ее «Мэри Поппинс». Легендарный создатель Микки-Мауса одержим этой идеей 20 лет, но строптивая англичанка не подписывает контракт. Прилетев в Америку, Треверс превращается в ходячую иллюстрацию слова «презрение», держит себя с хамским величием и воображает о себе невесть что. Голливуд в лице Уолта, запрещающий сотрудникам называть себя по фамилии, пытается заразить писательницу оптимизмом, очаровать ломящимся от сластей столом и превратить Мэри Поппинс в поющую и танцующую даму, ухаживающую за детьми. Но для Треверс эта история не просто первый литературный успех, а подарок спившемуся отцу (Колин Фаррелл), который когда-то бросил маленькой дочери, что ее стихи - совсем не Байрон.

Кадр из фильма «Спасти мистера Бэнкса»

П.Л. Треверс не Байрон, она другая. Она одержима порядком, срывает ядовитыми замечаниями с калифорнийцев их фальшивые улыбающиеся маски и заставляет Уолта Диснея не просто дать сотню пустых обещаний да похвастать стройным рядом «Оскаров», а задуматься о чем-то более важном, чем продюсерские устремления. Сначала полярные, Дисней и Треверс оказываются похожи до безобразия, а роднят их отношения с родителями: отец Уолта тоже оставил на ребенке печать вины и неудовлетворенности. Таким образом, под видом детского фильма о том, как студия «Дисней», благодаря своему хлещущему через край оптимизму, все-таки уломала чопорную англичанку дать добро на съемки «Мэри Поппинс», «Спасти мистера Бэнкса» рассказывает о тех следах, которые оставляет детство в душе даже очень состоятельных и успешных личностей.

Кадр из фильма «Спасти мистера Бэнкса»

В упрощенной интерпретации и империя Диснея, и целая серия книг о Мэри Поппинс - это попытка смириться с прошлым или пост-фактум заслужить прощение за несуществующую вину. Однако даже в этой простой цепочке не хватает звеньев: героиня Эммы Томпсон так же внезапно прощает себя, как и «предает» отца (прототип мистера Бэнкса из будущей книги), взяв за образец тетю Элли (Рэйчел Гриффитс). В реальности между детством и известностью прошло больше двадцати лет, а до экранизации «Мэри Поппинс» - еще двадцать. До написания своей самой известной книги Треверс успела поиграть на сцене (исключительно в пьесах Шекспира), познакомиться с Уильямом Батлером Йетсом и увлечься ирландской мифологией. Когда началось превращение фантазерки в ранимую мегеру неизвестно, и создатели фильма также не стали отвечать на этот вопрос. Они использовали воспоминания семилетней Памелы, которая была уверена, что мистер Гофф скончался не от эпилептического припадка, а от алкоголизма, или того, что дочь не принесла ему груш. Впрочем, рассуждая об объеме внутреннего ребенка Треверс и Диснея, можно забыть об основной сюжетной линии.

Кадр из фильма «Спасти мистера Бэнкса»

Тут нужно отдать должное The Walt Disney Company и отдельно сценаристкам Келли Марсель и Сью Смит, которые иронично разоблачают работу студии с владельцами авторских прав. Из рога изобилия сыплются плюшевые Микки Маусы, Дональды Даки, мармелад, шоколад, дорогие номера в отеле, машины с личным водителем (Пол Джаматти). Вся эта ярмарка тщеславия оправдывается тем, что атмосфера в здешних местах идиллическая: творцы получают полную свободу, сам Уолт радостно хлопает в ладоши и подпевает новым музыкальным шедеврам братьев Шерман (Джейсон Шварцман и Б.Дж. Новак), а зрители платят любовью и звонкой монетой за каждый проект студии.

Кадр из фильма «Спасти мистера Бэнкса»

Однако «Мистера Бэнкса», при всей его легковесности и сентиментальности, трудно не обвинить в цинизме. Получившийся в результате фильм «Мэри Поппинс» отнюдь не панацея, а как раз-таки кошмар любого писателя. Танцевально-песенные номера в старой картине по драйву уступают приплясываниям хромого Шермана, а презираемый писательницей Дик Ван Дайк, конечно, не Лоуренс Оливье. Самое время заметить, что и Том Хэнкс играет совсем не Уолта Диснея, а схематичный портрет легенды, который держится исключительно на мастерстве актера. С Эммой Томпсон таких мыслей не возникает: ее Треверс могла бы посоревноваться по палитре эмоций с Жасмин, которую сыграла Кейт Бланшетт в одноименной картине Вуди Аллена. Противостояние двух актеров, раз уж дуэль двух творческих личностей оказалась смазанной, подтапливает побочная сюжетная линия - детство Памелы Треверс, урожденной Гофф. Банковский управляющий, отец Памелы обожал дочь больше, чем жену, и придумывал для нее всякие небылицы и игры. Но больше их обеих (и еще двух детей) он любил виски - главный ирландский напиток. Колин Фаррелл в этой роли едва ли не убедительнее, чем в качестве альтер-это Мартина МакДонаха из «Семи психопатов». Но дымка потерянного рая, которая окутывает детство Памелы, заставляет «Мистера Бэнкса» качаться то в сторону слишком сладкого, то - слишком соленого (от слез).

Кадр из фильма «Спасти мистера Бэнкса»

Режиссеру Джону Ли Хэнкоку досталась непростая задача - заставить зрителя сопереживать героям фильма, в котором напрямую говорится, где и как из аудитории выжимают нужную эмоцию. Проигнорировав все подводные камни, Хэнкок запустил манипулятивную машину на полную мощность и своим рвением ожидаемо сорвал резьбу. Можно сопереживать и Уолту, чье сердце-Диснейленд носит рану имени отца Элиаса Диснея. Можно поставить себя на место Памелы Треверс, отгородившейся от разочаровывающего мира, где правят деньги, которые погубили ее отца. Это типичное кино о том, что понятно каждому, которое, по большому счету, ничем иным и не пытается быть. Только некогда реальные люди, вновь и вновь оживающие на большом экране в жанре байопик, по-прежнему напоминают чучела, набитые однотипным комплексом характеристик. «Мистер Бэнкс» пытается убедить, что за процессом создания этих гомункулов стоят неравнодушные люди, чувствующие то, что происходит с персонажами. Но вся эта студийная идиллия вряд ли способна кого-то обмануть. Дэвид Линч уже показал, что творится за аккуратной изгородью американского пригорода. В случае Диснея там очевидно засел матерый таксидермист, пускающий скупую слезу и умалчивающий об одном: без мощных эмоциональных потрясений в детстве вряд ли Памела Треверс написала бы «Мэри Поппинс», а юный разносчик газет Уолт Дисней не решил бы, что анимация - это здорово.


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Спасти мистера Бэнкса

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Кадр из фильма «Спасти мистера Бэнкса»
Кадр из фильма «Спасти мистера Бэнкса»
Кадр из фильма «Спасти мистера Бэнкса»
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обсуждение >>
№ 1
Т-татьян@   22.01.2014 - 01:15
Жду с нетерпением выхода фильма в прокат. читать далее>>
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