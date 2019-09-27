«Спасти мистера Бэнкса»: Все проблемы родом из детства

Как студия «Дисней» уломала чопорную англичанку дать добро на съемки «Мэри Поппинс»
Писательница Памела Линдон Треверс (Эмма Томпсон
) переживает не лучшие финансовые времена и соглашается выслушать, как Уолт Дисней
(Том Хэнкс
) видит киноверсию ее «Мэри Поппинс». Легендарный создатель Микки-Мауса одержим этой идеей 20 лет, но строптивая англичанка не подписывает контракт. Прилетев в Америку, Треверс превращается в ходячую иллюстрацию слова «презрение», держит себя с хамским величием и воображает о себе невесть что. Голливуд в лице Уолта, запрещающий сотрудникам называть себя по фамилии, пытается заразить писательницу оптимизмом, очаровать ломящимся от сластей столом и превратить Мэри Поппинс в поющую и танцующую даму, ухаживающую за детьми. Но для Треверс эта история не просто первый литературный успех, а подарок спившемуся отцу (Колин Фаррелл
), который когда-то бросил маленькой дочери, что ее стихи - совсем не Байрон.
П.Л. Треверс не Байрон, она другая. Она одержима порядком, срывает ядовитыми замечаниями с калифорнийцев их фальшивые улыбающиеся маски и заставляет Уолта Диснея не просто дать сотню пустых обещаний да похвастать стройным рядом «Оскаров», а задуматься о чем-то более важном, чем продюсерские устремления. Сначала полярные, Дисней и Треверс оказываются похожи до безобразия, а роднят их отношения с родителями: отец Уолта тоже оставил на ребенке печать вины и неудовлетворенности. Таким образом, под видом детского фильма о том, как студия «Дисней», благодаря своему хлещущему через край оптимизму, все-таки уломала чопорную англичанку дать добро на съемки «Мэри Поппинс», «Спасти мистера Бэнкса»
рассказывает о тех следах, которые оставляет детство в душе даже очень состоятельных и успешных личностей.
В упрощенной интерпретации и империя Диснея, и целая серия книг о Мэри Поппинс - это попытка смириться с прошлым или пост-фактум заслужить прощение за несуществующую вину. Однако даже в этой простой цепочке не хватает звеньев: героиня Эммы Томпсон так же внезапно прощает себя, как и «предает» отца (прототип мистера Бэнкса из будущей книги), взяв за образец тетю Элли (Рэйчел Гриффитс
). В реальности между детством и известностью прошло больше двадцати лет, а до экранизации «Мэри Поппинс» - еще двадцать. До написания своей самой известной книги Треверс успела поиграть на сцене (исключительно в пьесах Шекспира), познакомиться с Уильямом Батлером Йетсом и увлечься ирландской мифологией. Когда началось превращение фантазерки в ранимую мегеру неизвестно, и создатели фильма также не стали отвечать на этот вопрос. Они использовали воспоминания семилетней Памелы, которая была уверена, что мистер Гофф скончался не от эпилептического припадка, а от алкоголизма, или того, что дочь не принесла ему груш. Впрочем, рассуждая об объеме внутреннего ребенка Треверс и Диснея, можно забыть об основной сюжетной линии.
Тут нужно отдать должное The Walt Disney Company и отдельно сценаристкам Келли Марсель
и Сью Смит
, которые иронично разоблачают работу студии с владельцами авторских прав. Из рога изобилия сыплются плюшевые Микки Маусы, Дональды Даки, мармелад, шоколад, дорогие номера в отеле, машины с личным водителем (Пол Джаматти
). Вся эта ярмарка тщеславия оправдывается тем, что атмосфера в здешних местах идиллическая: творцы получают полную свободу, сам Уолт радостно хлопает в ладоши и подпевает новым музыкальным шедеврам братьев Шерман (Джейсон Шварцман
и Б.Дж. Новак
), а зрители платят любовью и звонкой монетой за каждый проект студии.
Однако «Мистера Бэнкса», при всей его легковесности и сентиментальности, трудно не обвинить в цинизме. Получившийся в результате фильм «Мэри Поппинс»
отнюдь не панацея, а как раз-таки кошмар любого писателя. Танцевально-песенные номера в старой картине по драйву уступают приплясываниям хромого Шермана, а презираемый писательницей Дик Ван Дайк
, конечно, не Лоуренс Оливье
. Самое время заметить, что и Том Хэнкс играет совсем не Уолта Диснея, а схематичный портрет легенды, который держится исключительно на мастерстве актера. С Эммой Томпсон таких мыслей не возникает: ее Треверс могла бы посоревноваться по палитре эмоций с Жасмин, которую сыграла Кейт Бланшетт
в одноименной картине Вуди Аллена
. Противостояние двух актеров, раз уж дуэль двух творческих личностей оказалась смазанной, подтапливает побочная сюжетная линия - детство Памелы Треверс, урожденной Гофф. Банковский управляющий, отец Памелы обожал дочь больше, чем жену, и придумывал для нее всякие небылицы и игры. Но больше их обеих (и еще двух детей) он любил виски - главный ирландский напиток. Колин Фаррелл в этой роли едва ли не убедительнее, чем в качестве альтер-это Мартина МакДонаха
из «Семи психопатов»
. Но дымка потерянного рая, которая окутывает детство Памелы, заставляет «Мистера Бэнкса» качаться то в сторону слишком сладкого, то - слишком соленого (от слез).
Режиссеру Джону Ли Хэнкоку
досталась непростая задача - заставить зрителя сопереживать героям фильма, в котором напрямую говорится, где и как из аудитории выжимают нужную эмоцию. Проигнорировав все подводные камни, Хэнкок запустил манипулятивную машину на полную мощность и своим рвением ожидаемо сорвал резьбу. Можно сопереживать и Уолту, чье сердце-Диснейленд носит рану имени отца Элиаса Диснея. Можно поставить себя на место Памелы Треверс, отгородившейся от разочаровывающего мира, где правят деньги, которые погубили ее отца. Это типичное кино о том, что понятно каждому, которое, по большому счету, ничем иным и не пытается быть. Только некогда реальные люди, вновь и вновь оживающие на большом экране в жанре байопик, по-прежнему напоминают чучела, набитые однотипным комплексом характеристик. «Мистер Бэнкс» пытается убедить, что за процессом создания этих гомункулов стоят неравнодушные люди, чувствующие то, что происходит с персонажами. Но вся эта студийная идиллия вряд ли способна кого-то обмануть. Дэвид Линч
уже показал, что творится за аккуратной изгородью американского пригорода. В случае Диснея там очевидно засел матерый таксидермист, пускающий скупую слезу и умалчивающий об одном: без мощных эмоциональных потрясений в детстве вряд ли Памела Треверс написала бы «Мэри Поппинс», а юный разносчик газет Уолт Дисней не решил бы, что анимация - это здорово.
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