«Геракл: Начало Легенды»: Келлан Латс. Сага. Полнолуние

Солянка из чужих подвигов под соусом подростковой драмы
Похожий на капитана школьной команды по регби Алкид (Келлан Лутц
) еще не знает, что он Геракл, и его отец не Амфитрион (Скотт Эдкинс
), а Зевс. Он спокойно уединяется в прибрежных кустах с Гебой (Джая Уасс
), дочерью правителя Крита, невинно охотится с братом Ификлом (Лайам Гэрриган
) на Немейского льва и рассчитывает на долгую счастливую жизнь с раем во дворце. Планы рушат коварные родственники. Готовящийся взойти на престол Ификл в интересах государства хочет жениться на возлюбленной брата. Темноокий брюнет Амфитрион, подозревающий, что светловолосый и голубоглазый Геракл не его сын, вероломно посылает юношу в Египет, где того ждет засада.
С этого момента «Геракл» попеременно примеряет шкуры «300 спартанцев»
(и старых
, и новых), «Гладиатора»
, «Спартака» Стэнли Кубрика
, а заканчивается фильм в лучших традициях фэнтезийных мелодрам для школьников. Все эти подвиги Геракл, урожденный Алкид, должен совершить до третьего полнолуния - иначе Геба станет женой Ификла.
Пятикратный номинант на премию «Золотая малина», режиссер Ренни Харлин
создал Геракла постсумеречной
эпохи (не случайно на главную роль позвали Келлана Латса), который вместо свершения подвигов разбирается с семейными проблемами. Его мать, Алкмена (Роксанна МакКи
), не любила Амфитриона, поэтому нажила второго ребенка с Зевсом (тут мнение сценаристов фильма и древних греков расходятся - последние считали, что Геракл все-таки родился раньше). Геба во все той же древнегреческой мифологии - дочь Зевса и Геры, последняя и божественная жена Геракла - стала смертной и своенравной девицей, которая ведет себя так, будто женщинам уже разрешили голосовать, не то что выходить замуж по любви.
Конечно, странно критиковать «Геракла»
за то, что в нем переврали всю историю сына Зевса, потому что это стопроцентно подростковая драма, разыгранная героями легенд. Местный Геракл - тот накачанный парень, который обычно бьет одноклассников-очкариков, а те смеются над его незнанием таблицы умножения. Но в версии Харлина Келлан Латс играет абсолютно положительного героя, который не только спешит на помощь своей возлюбленной блондинке, но и устраивает революцию в родной Греции, повторяя ратные подвиги Спартака. Впрочем, чьи только заслуги не скопировал Геракл в фильме. Даже на пару минут заделался ветхозаветным силачом Самсоном.
Главная проблема «Геракла» в том, что он неумело присваивает чужие достижения, напрочь игнорируя то, что заложено в саму основу истории об этом древнегреческом герое. Любовная линия, придуманная на уровне слабенького школьного сочинения, намного правдивее была бы разыграна в американском пригороде - не пришлось бы придумывать убогие и недостоверные костюмы, а также писать пафосно-бессмысленные диалоги. Последние способны надругаться над логикой не хуже солдат, грабящих поверженный город. Наконец, Геракл без своих подвигов, львиной шкуры и хотя бы канонической бороды выглядит как эрзац-герой, коим он, собственно, и является в исполнении Келлана Латса. Зато после «Геракла» Ренни Харлин может, наконец, спасть спокойно: «Золотую малину» он заслужил, как никто другой.
обсуждение >>