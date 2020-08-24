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«Геракл: Начало Легенды»: Келлан Латс. Сага. Полнолуние

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24 августа 2020
Солянка из чужих подвигов под соусом подростковой драмы

Кадр из фильма «Геракл: Начало Легенды»

Похожий на капитана школьной команды по регби Алкид (Келлан Лутц) еще не знает, что он Геракл, и его отец не Амфитрион (Скотт Эдкинс), а Зевс. Он спокойно уединяется в прибрежных кустах с Гебой (Джая Уасс), дочерью правителя Крита, невинно охотится с братом Ификлом (Лайам Гэрриган) на Немейского льва и рассчитывает на долгую счастливую жизнь с раем во дворце. Планы рушат коварные родственники. Готовящийся взойти на престол Ификл в интересах государства хочет жениться на возлюбленной брата. Темноокий брюнет Амфитрион, подозревающий, что светловолосый и голубоглазый Геракл не его сын, вероломно посылает юношу в Египет, где того ждет засада.

С этого момента «Геракл» попеременно примеряет шкуры «300 спартанцев»старых, и новых), «Гладиатора», «Спартака» Стэнли Кубрика, а заканчивается фильм в лучших традициях фэнтезийных мелодрам для школьников. Все эти подвиги Геракл, урожденный Алкид, должен совершить до третьего полнолуния - иначе Геба станет женой Ификла.

Кадр из фильма «Геракл: Начало Легенды»

Пятикратный номинант на премию «Золотая малина», режиссер Ренни Харлин создал Геракла постсумеречной эпохи (не случайно на главную роль позвали Келлана Латса), который вместо свершения подвигов разбирается с семейными проблемами. Его мать, Алкмена (Роксанна МакКи), не любила Амфитриона, поэтому нажила второго ребенка с Зевсом (тут мнение сценаристов фильма и древних греков расходятся - последние считали, что Геракл все-таки родился раньше). Геба во все той же древнегреческой мифологии - дочь Зевса и Геры, последняя и божественная жена Геракла - стала смертной и своенравной девицей, которая ведет себя так, будто женщинам уже разрешили голосовать, не то что выходить замуж по любви.

Конечно, странно критиковать «Геракла» за то, что в нем переврали всю историю сына Зевса, потому что это стопроцентно подростковая драма, разыгранная героями легенд. Местный Геракл - тот накачанный парень, который обычно бьет одноклассников-очкариков, а те смеются над его незнанием таблицы умножения. Но в версии Харлина Келлан Латс играет абсолютно положительного героя, который не только спешит на помощь своей возлюбленной блондинке, но и устраивает революцию в родной Греции, повторяя ратные подвиги Спартака. Впрочем, чьи только заслуги не скопировал Геракл в фильме. Даже на пару минут заделался ветхозаветным силачом Самсоном.

Кадр из фильма «Геракл: Начало Легенды»

Главная проблема «Геракла» в том, что он неумело присваивает чужие достижения, напрочь игнорируя то, что заложено в саму основу истории об этом древнегреческом герое. Любовная линия, придуманная на уровне слабенького школьного сочинения, намного правдивее была бы разыграна в американском пригороде - не пришлось бы придумывать убогие и недостоверные костюмы, а также писать пафосно-бессмысленные диалоги. Последние способны надругаться над логикой не хуже солдат, грабящих поверженный город. Наконец, Геракл без своих подвигов, львиной шкуры и хотя бы канонической бороды выглядит как эрзац-герой, коим он, собственно, и является в исполнении Келлана Латса. Зато после «Геракла» Ренни Харлин может, наконец, спасть спокойно: «Золотую малину» он заслужил, как никто другой.


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обсуждение >>
№ 2
Балтиец (Ленинград)   27.01.2014 - 15:07
Роль для Курицына..... читать далее>>
№ 1
Алексей Дмитриев (Иркутск)   25.01.2014 - 17:04
Мда - оскудели умишком забугорные режисеры читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Кадр из фильма «Геракл: Начало Легенды»
Кадр из фильма «Геракл: Начало Легенды»
Кадр из фильма «Геракл: Начало Легенды»
Кадр из фильма «Геракл: Начало Легенды»
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