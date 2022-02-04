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«Чемпионы»: «Один в один». Олимпийский выпуск

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4 февраля 2022
Лоскутное одеяло в стиле олимпийской айдентики

«Чемпионы»: «Один в один». Олимпийский выпуск

Хороша ложка к обеду, и, чем ближе к февралю, тем лучше идет любой товар с олимпийской атрибутикой. Предприимчивые граждане строчат кепки и майки с актуальной символикой, печатают постеры к Олимпиаде, а те, у кого денег и связей побольше, даже снимают кино. Вот и Enjoy Movies, вооружившись поддержкой Фонда Кино, сняла целый альманах из пяти патриотических роликов, посвященный истории пяти памятных побед российских спортсменов.

Смотреть онлайн «Чемпионы»

На роли чемпионов были приглашены самые медийные из медийных актеры начала 2010-х: Светлана Ходченкова играет обладательницу олимпийского золота по конькобежному спорту Светлану Журову, Таисия Вилкова — серебряную олимпийскую чемпионку по сноуборду Екатерину Илюхину, Алексей Чадов — чемпиона мира по хоккею Илью Ковальчука, Марк Богатырев — чемпиона мира по биатлону Николая Н. Круглова, а Константин Крюков и Татьяна Арнтгольц — победителей олимпиады 2002 года в популярнейшем в нашей стране виде спорта — парном фигурном катании Антона Сихарулидзе и Елену Бережную.

«Чемпионы»: «Один в один». Олимпийский выпуск

Состав авторов — вполне традиционный для Enjoy Movies: режиссируют проверенные на «Мамах» Дмитрий Дюжев, Эмиль Никогосян, Артем Аксёненко и примкнувший к ним дебютант, актер Алексей Вакулов, а в графе продюсеры — все те же знакомые лица братьев Андреасян и Георгия Малкова. Из титров выбивается лишь фамилия Павла Руминова, неизвестно как оказавшегося одним из авторов сценария. Возможно, именно благодаря ему, альманах можно отличить от рекламы производителя спортивной одежды BOSCO.

Казалось бы, «Чемпионы» — тот идеологический продукт, который стоит употребить, чтобы воспламениться гордостью за «наших». Но даже самому лояльному зрителю будет весьма затруднительно идентифицировать реальных спортсменов с героями на экране. Одно дело, сопереживать, когда Козловский играет легендарного покойного Харламова, а совсем другое, когда действующего игрока сборной Ковальчука изображает Чадов, а члена Совета Федерации и члена высшего совета партии Единая Россия Журову увековечивает Ходченкова. Шоу «Один в один» — модный нынче формат, но исключительно развлекательный, от этого возникает чувство неловкости, причем непонятно, кто в более глупом положении — актеры или их герои.

«Чемпионы»: «Один в один». Олимпийский выпуск

Зацепить зрителя пытаются личными историями, связанными, прежде всего, с семьями спортсменов: Антон Сихарулидзе поднимает свою жену и партнера Елену Бережную из инвалидного кресла, мудрый отец и тренер Николай Круглов старший продает свою олимпийскую медаль, чтобы обеспечить спортивное будущее сына и т.д. Именно семья — главная несущая конструкция и ответ на вопрос, почему мы должны победить в этих Играх? По мнению авторов, наша страна и олимпийская сборная — одна большая крепкая семья, у которой есть прошлое, соответственно, есть и будущее.

В «Чемпионах» нет проигравших, кроме иностранцев, россияне — победители в каждом из пяти видов спорта, даже в сноуборде. Эта идиллическая картина по замыслу должна объединить миллионы людей по всей стране, нашпиговать их духовными скрепами, формируя у них, помимо ощущения единой нации, идею ценности соревнования и стремление к превосходству. Конечно, с художественной точки зрения это гораздо лучше получалось у Лени Рифеншталь. В случае же «Чемпионов» перед нами лоскутное одеяло в стиле олимпийской айдентики, которое вроде как должно показать многогранность нашей страны, а на деле оказывается хаотичным буйством цветовых пятен.


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обсуждение >>
№ 6
ИогАнна   31.01.2014 - 23:47
Посмотрели в кинотеатре. Фильм не так плох, как здесь вывешенная "рецензия". Перлы: ... Чем-чем нашпиговать? Стремление нации к превосходству? Однако... читать далее>>
№ 5
Трелони (Москва)   30.01.2014 - 14:21
Заплатили вам, а не мне. Я пишу то, что думаю. ... читать далее>>
№ 4
Евгений Липатов (Коломна)   29.01.2014 - 01:05
Сколько вам заплатили за этот комментарий? Это реально бред - кино никакое пустышка хлам трэш мусор ... читать далее>>
№ 3
Poligordina   28.01.2014 - 21:21
Уважаемые авторы, вы допустили неточность. Примкнувший к проверенным режиссёрам на "Мамах" дебютант актёр Алексей Вакулов, не только актёр, но и талантливый режиссёр. В фильме "Чемпионы"... читать далее>>
№ 2
Трелони (Москва)   28.01.2014 - 18:29
А сравнение с Рифеншталь не слишком? Что-то, по-моему, автора занесло. По фильму - ну сняли фильм к Олимпиаде, вспомнили спортсменов, что здесь плохого? То, что о живущих плохо, надо бы об умерших, чтобы... читать далее>>
Всего сообщений: 6
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«Чемпионы»: «Один в один». Олимпийский выпуск фотографии
«Чемпионы»: «Один в один». Олимпийский выпуск фотографии
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