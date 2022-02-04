«Чемпионы»: «Один в один». Олимпийский выпуск

Лоскутное одеяло в стиле олимпийской айдентики
Хороша ложка к обеду, и, чем ближе к февралю, тем лучше идет любой товар с олимпийской атрибутикой. Предприимчивые граждане строчат кепки и майки с актуальной символикой, печатают постеры к Олимпиаде, а те, у кого денег и связей побольше, даже снимают кино. Вот и Enjoy Movies, вооружившись поддержкой Фонда Кино, сняла целый альманах из пяти патриотических роликов, посвященный истории пяти памятных побед российских спортсменов.
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«Чемпионы»
На роли чемпионов были приглашены самые медийные из медийных актеры начала 2010-х: Светлана Ходченкова
играет обладательницу олимпийского золота по конькобежному спорту Светлану Журову, Таисия Вилкова
— серебряную олимпийскую чемпионку по сноуборду Екатерину Илюхину, Алексей Чадов
— чемпиона мира по хоккею Илью Ковальчука, Марк Богатырев
— чемпиона мира по биатлону Николая Н. Круглова, а Константин Крюков
и Татьяна Арнтгольц
— победителей олимпиады 2002 года в популярнейшем в нашей стране виде спорта — парном фигурном катании Антона Сихарулидзе и Елену Бережную.
Состав авторов — вполне традиционный для Enjoy Movies: режиссируют проверенные на «Мамах» Дмитрий Дюжев
, Эмиль Никогосян
, Артем Аксёненко
и примкнувший к ним дебютант, актер Алексей Вакулов
, а в графе продюсеры — все те же знакомые лица братьев Андреасян
и Георгия Малкова
. Из титров выбивается лишь фамилия Павла Руминова
, неизвестно как оказавшегося одним из авторов сценария. Возможно, именно благодаря ему, альманах можно отличить от рекламы производителя спортивной одежды BOSCO.
Казалось бы, «Чемпионы»
— тот идеологический продукт, который стоит употребить, чтобы воспламениться гордостью за «наших». Но даже самому лояльному зрителю будет весьма затруднительно идентифицировать реальных спортсменов с героями на экране. Одно дело, сопереживать, когда Козловский
играет легендарного покойного Харламова, а совсем другое, когда действующего игрока сборной Ковальчука изображает Чадов, а члена Совета Федерации и члена высшего совета партии Единая Россия Журову увековечивает Ходченкова. Шоу «Один в один» — модный нынче формат, но исключительно развлекательный, от этого возникает чувство неловкости, причем непонятно, кто в более глупом положении — актеры или их герои.
Зацепить зрителя пытаются личными историями, связанными, прежде всего, с семьями спортсменов: Антон Сихарулидзе поднимает свою жену и партнера Елену Бережную из инвалидного кресла, мудрый отец и тренер Николай Круглов старший продает свою олимпийскую медаль, чтобы обеспечить спортивное будущее сына и т.д. Именно семья — главная несущая конструкция и ответ на вопрос, почему мы должны победить в этих Играх? По мнению авторов, наша страна и олимпийская сборная — одна большая крепкая семья, у которой есть прошлое, соответственно, есть и будущее.
В «Чемпионах» нет проигравших, кроме иностранцев, россияне — победители в каждом из пяти видов спорта, даже в сноуборде. Эта идиллическая картина по замыслу должна объединить миллионы людей по всей стране, нашпиговать их духовными скрепами, формируя у них, помимо ощущения единой нации, идею ценности соревнования и стремление к превосходству. Конечно, с художественной точки зрения это гораздо лучше получалось у Лени Рифеншталь
. В случае же «Чемпионов» перед нами лоскутное одеяло в стиле олимпийской айдентики, которое вроде как должно показать многогранность нашей страны, а на деле оказывается хаотичным буйством цветовых пятен.
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