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«Ладога»: К 70-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады

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27 января 2019
Запутанный и непредсказуемый детектив о людях в невероятно сложных обстоятельствах

«Ладога»: К 70-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады

Ленинградское время - ноль часов, ноль минут. В блокадном городе жизнь давно похожа на ад, и никто уже не помнит, было ли когда-нибудь по-другому. Периодически оттуда эвакуируют людей. Во время одной из таких эвакуаций Ольга (Ксения Раппопорт) теряет маленького сына (тот вместе с «полуторкой» уходит под лёд). Находясь вне себя от горя, женщина решает остаться в штабе водителей «Дороги жизни» — транспортного пути, который выступает единственной, по сути, связью с осаждённым городом.

Каждый день, рискуя быть обстрелянными с воздуха немцами, военные перегоняют по замерзшему Ладожскому озеру продовольствие и другие необходимые для жизни грузы в Ленинград. Вскоре, впрочем, выяснится, что среди водителей «полуторок» завёлся диверсант. Для вычисления крота (точнее, как его называют немцы, «тролля») пребывает капитан НКВД Сергиенко (Алексей Серебряков). Начинается расследование…

«Ладога»: К 70-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады

Снятая к 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, «Ладога» стала проектом, который Александр Велединский вызвался спасти по просьбе Валерия Тодоровского. Дело в том, что с этого сериала ушёл режиссёр, и Велединскому пришлось быстро войти в процесс, в авральном порядке переписать сценарий, снимать на льду. Впрочем, Велединскому не привыкать. Сколько раз он зарекался делать кино зимой и с детьми, и каждый раз отступал от этого обещания себе.

«Ладога», как и прошлогодний хит Тодоровского-Велединского «Географ глобус пропил», тоже экранизация (в данном случае — повести Алёны Званцовой), и тоже история про людей в невероятно сложных обстоятельствах. Но это в большей степени детектив, чем военная драма или драма вообще. Хотя детектив, спору нет, увлекательный. Намного более запутанный и непредсказуемый, чем, условно говоря, «Лютер».

«Ладога»: К 70-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады

Что касается драматургии сериала, то её беда не в плохо сложенном актёрском ансамбле (Раппопорт, Серебряков, Андрей Мерзликин и др. прекрасно работают вместе), а в том, что в этой истории не до конца обнажён конфликт между главными героями. Настоящая драма читается не в глазах женщины, которая потеряла сына, а в глазах «тролля», который потерял всё.

Тем не менее, «Ладога» — это крепкий сериал, рассказывающий о том, что даже если ты не сражаешься на фронте, ты всё равно остаёшься частью большой войны, которая ведётся за каждый миллиметр у твоего порога. А также это хороший повод почтить память блокадников, чей подвиг ни одной кинокартиной не измерить. Он находится за гранью кинематографа, жизни и смерти, там, куда без особой надобности лучше не ступать.


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«Ладога»: К 70-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады фотографии
«Ладога»: К 70-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады фотографии
«Ладога»: К 70-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады фотографии
«Ладога»: К 70-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады фотографии
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обсуждение >>
№ 14
Т-татьян@   27.01.2019 - 08:31
Я не поняла сначала. Почему указано: К 70-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады, когда сегодня отмечается 75-летняя годовщина. Оказывается, вытащили откуда старое обсуждение фильма "Ладога"... читать далее>>
№ 13
нанайка (калининград)   26.02.2014 - 10:57
... Спасибо Вам,Лариса за адекватный коммент! читать далее>>
№ 12
Лариса В. (Москва)   8.02.2014 - 14:47
Кого-то там пробирает до слёз ? Вы документальные кадры посмотрите, да рассказы блокадников почитайте ! (хотя, о чем это я). Вот там вас действительно проберет ! Надеялась что в фильме... читать далее>>
№ 11
Squad   2.02.2014 - 17:37
Ну, от либеральных штампов, увы, все же не ушли. Опять "штрафбат" в декабре 1941 года, хотя уже миллион раз объясняли всем. И снова выпущенный из тюрьмы герой, и пострадавшая от репрессий героиня. Но,... читать далее>>
№ 10
bbb   1.02.2014 - 13:09
... ну уж ни такой прям и лучший,есть не менее интереснее...но...спроектирован,постановлен и сыгран на высоком уровне,местами тяжеловат даже(особенно 1 серия,где у матери на глазах дитё под воду уходит)...твёрдая... читать далее>>
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