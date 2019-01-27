«Ладога»: К 70-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады

Запутанный и непредсказуемый детектив о людях в невероятно сложных обстоятельствах
Ленинградское время - ноль часов, ноль минут. В блокадном городе жизнь давно похожа на ад, и никто уже не помнит, было ли когда-нибудь по-другому. Периодически оттуда эвакуируют людей. Во время одной из таких эвакуаций Ольга (Ксения Раппопорт
) теряет маленького сына (тот вместе с «полуторкой» уходит под лёд). Находясь вне себя от горя, женщина решает остаться в штабе водителей «Дороги жизни» — транспортного пути, который выступает единственной, по сути, связью с осаждённым городом.
Каждый день, рискуя быть обстрелянными с воздуха немцами, военные перегоняют по замерзшему Ладожскому озеру продовольствие и другие необходимые для жизни грузы в Ленинград. Вскоре, впрочем, выяснится, что среди водителей «полуторок» завёлся диверсант. Для вычисления крота (точнее, как его называют немцы, «тролля») пребывает капитан НКВД Сергиенко (Алексей Серебряков
). Начинается расследование…
Снятая к 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, «Ладога»
стала проектом, который Александр Велединский
вызвался спасти по просьбе Валерия Тодоровского
. Дело в том, что с этого сериала ушёл режиссёр, и Велединскому пришлось быстро войти в процесс, в авральном порядке переписать сценарий, снимать на льду. Впрочем, Велединскому не привыкать. Сколько раз он зарекался делать кино зимой и с детьми, и каждый раз отступал от этого обещания себе.
«Ладога», как и прошлогодний хит Тодоровского-Велединского «Географ глобус пропил»
, тоже экранизация (в данном случае — повести Алёны Званцовой
), и тоже история про людей в невероятно сложных обстоятельствах. Но это в большей степени детектив, чем военная драма или драма вообще. Хотя детектив, спору нет, увлекательный. Намного более запутанный и непредсказуемый, чем, условно говоря, «Лютер»
.
Что касается драматургии сериала, то её беда не в плохо сложенном актёрском ансамбле (Раппопорт, Серебряков, Андрей Мерзликин
и др. прекрасно работают вместе), а в том, что в этой истории не до конца обнажён конфликт между главными героями. Настоящая драма читается не в глазах женщины, которая потеряла сына, а в глазах «тролля», который потерял всё.
Тем не менее, «Ладога» — это крепкий сериал, рассказывающий о том, что даже если ты не сражаешься на фронте, ты всё равно остаёшься частью большой войны, которая ведётся за каждый миллиметр у твоего порога. А также это хороший повод почтить память блокадников, чей подвиг ни одной кинокартиной не измерить. Он находится за гранью кинематографа, жизни и смерти, там, куда без особой надобности лучше не ступать.
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