Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Вий 3D»: Невероятный приключения англичанина в Украине

Спутник телезрителя >>
9 декабря 2018
То ли хоррор, то ли сказка по Гоголю

«Вий 3D»: Невероятный приключения англичанина в Украине

Английский картограф Джонатан Грин (Джейсон Флеминг), подрабатывая учителем в доме лорда Дадли (Чарльз Дэнс), имел неосторожность оказаться в постели своей ученицы (Анна Чурина). Побег от гнева отца возлюбленной оборачивается амбициозной поездкой на восток во благо развития картографии. Путешествуя в одиночку в карете размером с дилижанс, Грин добирается до Украины, где его встречают богословы Горобец (Анатолий Гущин) и Халява (Иван Моховиков). Преодолев языковой барьер с помощью горилки, бурсаки рассказывают Грину историю о Хоме Бруте (Алексей Петрухин), которого год назад до смерти извела покойная Панночка (Ольга Зайцева). И на прощание советуют не соваться в проклятый хутор. Но обстоятельства приводят Грина аккурат на лобное место хутора, где местный клир Отец Паисий (Андрей Смоляков) гипнотизирует толпу красочными панорамами, изображающими грешников в аду. Лишившийся транспорта Грин оседает в гостях у кузнеца (Виктор Бычков) и получает заказ от безутешного сотника (Юрий Цурило) - нарисовать карту местности. Для этого картографу необходимо подняться на самое высокое место, где стоит заколоченная церковь, в которой произошли трагические события прошлого года. Грин оказывается вовлеченным в непростую ситуацию, включающую в себя коррупцию, заговор, изнасилование, убийства и мощнейшие галлюцинации.

Многострадальный проект Петрухина и Степченко еще с 2006 года дразнил публику тизерами к несуществующему фильму. За семь лет «Вий» постепенно набирал вес и в итоге превратился в затратное высказывание о просвещении и невежестве. Это не экранизация повести Гоголя, а всего лишь вариация на тему. Впрочем, это обстоятельство скорее сыграло фильму на руку. Отнесись Степченко более трепетно к оригиналу, мы бы увидели обычный зрелищный ужастик в обрамлении национального колорита. А у этого фильма есть какая-никакая нравственная история с элементами детектива. Проблема кроется в другом: в попытке угодить сразу всем, Степченко предсказуемо перегнул палку, накидав в сценарий всего понемногу. Начиная с того, что это мультижанровое кино, которое хочет казаться триллером, но имеет при этом рейтинг 12 +. Похожий по стилистике на сказку или даже мультфильм, «Вий» затрагивает совершенно не детские темы, а в какой-то момент и вовсе превращается в «Таинственный лес» Найта Шьямалана. Учитывая все это, разглядеть черты среднестатистического представителя целевой аудитории не удается.

«Вий 3D»: Невероятный приключения англичанина в Украине

Еще одна особенность современного «Вия» заключается в том, что качество спецэффектов здесь очень четко варьируется. Разборки в церкви между Панночкой и Брутом, мультяшные кабано-волки, преследующие Грина до хутора, полет ведьмы на Хоме - все это напоминает недорогую компьютерную игру. Но застолье, на котором казаки предстают в своих потусторонних ипостасях (особенно герой Игоря Жижикина) и, собственно, образ Вия - исполнены великолепно. Эту разницу можно трактовать традиционно (не хватило денег). С другой стороны, история Хомы - ожившая в сознании Грина небылица (после которой ему, естественно, мерещится всякое), а эпизод с застольем - это уже репортаж из горячей точки, свидетельство очевидца.

Но, пожалуй, самый существенный недостаток фильма - это невнятная, нестабильная точка зрения на происходящее. В ряде вопросов Степченко никак не может выбрать между отрицанием и утверждением. Главный герой - рационалист, который попадает на территорию преданий и легенд и с помощью пшеничных психоделиков прокладывает себе духовный путь к познанию. С его точки зрения, нечисти не существует. Когда его собутыльники начинают стремительно отращивать рога и копыта - это еще можно принять за метафору человеческой сущности. Но вот запоминающуюся аудиенцию с Вием на белую горячку уже не спишешь. Ответ на вопрос «было или не было?» так и остается за кадром. То же самое касается толстенной антиклерикальной линии сюжета, которую Степченко, видимо, не решился дотянуть до логического конца: институт церкви - абсолютное зло, Отец Паисий - бесноватый манипулятор. Когда его выходы становятся все более зловещими, начинаешь с удивлением припоминать, что в заглавных титрах промелькнула фраза «при поддержке Фонда кино». Но благолепная концовка в духе позднего Михалкова расставляет все на свои места. Боженька-то все видит! Просто ему нужно время, чтобы разобраться.


версия для печати
Ссылки по теме
Интервью:
Джейсон Флеминг: «Я провел 5 дней в коробке с переводчиком, озвучивая строку за строкой»

Статьи:
Десять самых кассовых российских фильмов

Рецензии:
«Училка: Испытание» Петрухина
Поиск по меткам
Женя ШабынинаРоссийские фильмыфэнтезиЭкранизация
персоны
Виктор БычковАнтон ГарсияАнатолий ГущинАгния ДитковскитеЧарльз ДэнсИгорь ЖижикинОльга ЗайцеваВалерий ЗолотухинАлександр Карпов (III)Александр КуликовАртур МирзоянИван МоховиковАлексей ОгурцовАлексей А. ПетрухинЯрослав ПилунскийНина РуслановаАндрей СмоляковВладимир СмутныОлег СтепченкоОлег ТактаровРуслан УстиновДжейсон ФлемингЮрий ЦурилоАлексей ЧадовЭмма ЧернаАнна ЧуринаАлександр Яковлев
фильмы
Вий

фотографии >>
«Вий 3D»: Невероятный приключения англичанина в Украине фотографии
«Вий 3D»: Невероятный приключения англичанина в Украине фотографии
«Вий 3D»: Невероятный приключения англичанина в Украине фотографии
«Вий 3D»: Невероятный приключения англичанина в Украине фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 32
ВИЙ (Екатеринбург)   1.03.2014 - 22:59
Новый фильм "ВИЙ" - несусветная! Даже Золотухин его не спас. Только время зря потратил.... Однако самое интересное в нём было то, когда через 15-ть минут в зал ввалился бухущийпожилой... читать далее>>
№ 31
ventel (Киев)   19.02.2014 - 14:45
... Может мне 3Д очки исказили, но я не увидел чтоб Хома убивал, по-моему, там отец Паисий был воплощением зла...А его прихвостни Оверко и Дорош и могли подливать жару в огонь(так же как и галюциногенов... читать далее>>
№ 30
Никола Перцев (Москва)   19.02.2014 - 04:38
... Тут меня более всего забавляет пунктуация - видимо, от просмотра "шедевра" такое случилось :) ... орфография тож ничего себе :) ... семантика, в некотором роде, покоряет :) ... словом, шедевр,... читать далее>>
№ 29
Тимур1981 (Москва)   17.02.2014 - 23:21
Слушайте, ну это уже смахивает на истерику, я так понял что изречения типа :цинизм, удел слабых и тд совсем новы, для вас, вы их просто не к мету применяете, но вы называете откровенно слабую картину шедевром,... читать далее>>
№ 28
GET A WAY (луганск)   15.02.2014 - 22:22
Легче всего кого то охаить оклеветать,,,,,,,,,не много ума то нужно для подобных !фильм шедевр!с большой буквы спс вам всем что великого класика интерпритировали, не позабыли ведь, а сравнивать... читать далее>>
Всего сообщений: 32
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Галина Анисимова
6 декабря ушла из жизни актриса Галина Анисимова.
Вячеслав Дубинин
3 декабря скончался актёр и каскадёр Вячеслав Дубинин.
Андрей Битов
3 декабря ушёл из жизни писатель Андрей Битов.

День рождения >>

Игорь Ботвин
Ирина Бякова
Тимофей Каратаев
Татьяна Кравченко
Сергей Марин
Зоряна Марченко
Антон Феоктистов
Юрий Шибанов
Илья Шидловский
Соня Бохосевич
Бо Бриджес
Стефан Данаилов
Джуди Денч
Кирк Дуглас
Джон Малкович
Майкл Нури
все родившиеся 9 декабря >>

Афиша кино >>

Хрусталь
драма, комедия
Беларусь, Германия, Россия, США, 2018
Аквамен
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Австралия, США, 2018
Бамблби
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Гринч
детский фильм, сказка
Китай, США, 2018
Захочу и соскочу. Супергерои
боевик, комедия
Италия, 2017
Импульсо: Больше, чем фламенко
биография, музыкальный фильм
Франция, 2017
Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество
комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2016
Почему мы креативны?
арт-хаус
Германия, 2018
Счастливый Лазарь
драма, фэнтези
Германия, Италия, Франция, Швейцария, 2018
Человек-паук: Через вселенные
приключения, семейное кино
США, 2018
Щелкунчик и четыре королевства
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2018
Близнецы
триллер, фильм ужасов
Канада, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью