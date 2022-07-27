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«Волк с Уолл-стрит»: Кокаиновый драйв

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27 июля 2022
Трёхчасовая картина про взлёт и падение биржевого брокера

«Волк с Уолл-стрит»: Кокаиновый драйв

Наверное, нужно сразу расставить все точки над i — «Волк с Уолл-стрит» не является острой критикой потерявшего человеческое лицо капитализма или басней с обязательной моралью в финале. Это комедия, причем с юмором исключительно черного разлива, и в этом относительно новом для себя жанре (если не считать абсурдистского «После работы») Скорсезе добился успеха.

Смотреть онлайн «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе
Реальная история брокера Джордана Белфорта, благодаря своей напористости и беспринципности создавшего суперприбыльную компанию «Стрэттон Оукмонт» и скатившегося вниз из-за наркотической зависимости, подана как гибрид фильмов Билли Уайлдера, Джадда Апатоу и, конечно, самого Скорсезе. Ближе всего к «Волку» в богатой фильмографии режиссера находится его последняя картина с Робертом Де Ниро, «Казино». В обоих фильмах зрителя ждут три часа, исполненные кокаинового бешеного драйва, с почти неумолкающим монологом главного героя, с немалым количеством отличных песен и еще большим количеством произнесенных fuck’ов на минуту экранного времени. Основное отличие, кроме Лео и Ионы Хилла вместо Де Ниро и Джо Пеши — вытеснившие насилие на второй план секс и наркотики.

«Волк с Уолл-стрит»: Кокаиновый драйв

Сценарист Теренс Уинтер («Подпольная империя») взял за основу мемуары Белфорта и создал настоящий гимн разврату и гедонизму, с калейдоскопом постоянно употребляемых нелегальных препаратов и обилием обнаженных женских тел. Леонардо Ди Каприо убедительно жалок и омерзителен и когда его герой на коне, и когда он теряет все, в первую очередь человеческий облик. Ди Каприо уже приходилось изображать наркотическую зависимость, однако одна только сцена его путешествия домой на автомобиле под воздействием барбитуратов доказывает, что в актере скрывался небывалый комический потенциал. При этом он показывает и другое лицо, оскал капиталистической акулы, не вызывающий особой симпатии. В сценах мотивировки своих подчиненных он напоминает сразу Тома Круза из «Магнолии» и озверевшего тренера из любого американского фильма про регби и добивается подчас пугающего эффекта. Великолепный ансамбль актеров второго плана, от Жана Дюжардена и Мэттью Макконахи до Роба Райнера в своем лучшем появлении перед камерой в роли Белфорта-старшего, тоже не вызывает нареканий.

И все же основной похвалы заслуживает режиссер, убедительно показавший, что в 71 год ему еще рано уходить на пенсию. Снять трехчасовую картину про взлет и падение биржевого брокера так, чтобы зрителю во время просмотра не хотелось посмотреть на часы, удастся далеко не каждому, но любящему и знающему толк в кино нью-йоркскому кудеснику это удалось. Кстати, сам Белфорд появляется в финале на одной сцене с Ди Каприо, представляя его аудитории, и его лицо не особо задерживается в памяти. Наверное, в этом и заключается магия кино – сделать малосимпатичного человека заурядной внешности центральной фигурой фильма, от которого ни на секунду не хочется отвлечься.


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обсуждение >>
№ 9
YNoa (СПб)   15.05.2014 - 10:07
Посмотрела фильм-почитала отзывы, которые огорчили меня ещё больше чем фильм и тяжело вздохнув, решила написать свой. Как всегда не буду говорить ни об актёрах, сюжете, операторской работе и режиссёрских... читать далее>>
№ 8
star1964 (Санкт-Петербург)   15.04.2014 - 01:21
Ужасно скучный, нудный и очень долгий фильм.Просто какая-то лекция. И так много разговоров вокруг мужских органов и грубятины. Возможно это перевод. Но, тогда вопрос- к чему призывает искусство кино?!... читать далее>>
№ 7
Тимур1981 (Москва)   18.02.2014 - 14:15
Согласен с вами, все неплохо, но шедевром не назовешь ... читать далее>>
№ 6
PROFE7OR   18.02.2014 - 01:14
Жаль, что не получился шедевр в кино. Хотя, фильм не плох и Леонардо Ди Каприо выложился по полной, хорошей игрой. Но Скорсезе, увы захлестнуло в перебор, и в сценах которых достаточно было намёка, он... читать далее>>
№ 5
Серегей Ванинков (Москва)   9.02.2014 - 21:35
Это венец совместного творчества Лео и Марти. Это великое кино. При этом оно не скучное и интересное. Это фильм о том как деньги превращают человека в животное. После просмотра выходишь наполненным мыслями.... читать далее>>
Всего сообщений: 9
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«Волк с Уолл-стрит»: Кокаиновый драйв фотографии
«Волк с Уолл-стрит»: Кокаиновый драйв фотографии
«Волк с Уолл-стрит»: Кокаиновый драйв фотографии
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