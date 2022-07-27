«Волк с Уолл-стрит»: Кокаиновый драйв

Трёхчасовая картина про взлёт и падение биржевого брокера
Наверное, нужно сразу расставить все точки над i — «Волк с Уолл-стрит»
не является острой критикой потерявшего человеческое лицо капитализма или басней с обязательной моралью в финале. Это комедия, причем с юмором исключительно черного разлива, и в этом относительно новом для себя жанре (если не считать абсурдистского «После работы»
) Скорсезе
добился успеха.
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«Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе
Реальная история брокера Джордана Белфорта, благодаря своей напористости и беспринципности создавшего суперприбыльную компанию «Стрэттон Оукмонт» и скатившегося вниз из-за наркотической зависимости, подана как гибрид фильмов Билли Уайлдера
, Джадда Апатоу
и, конечно, самого Скорсезе. Ближе всего к «Волку» в богатой фильмографии режиссера находится его последняя картина с Робертом Де Ниро
, «Казино»
. В обоих фильмах зрителя ждут три часа, исполненные кокаинового бешеного драйва, с почти неумолкающим монологом главного героя, с немалым количеством отличных песен и еще большим количеством произнесенных fuck’ов на минуту экранного времени. Основное отличие, кроме Лео и Ионы Хилла
вместо Де Ниро и Джо Пеши
— вытеснившие насилие на второй план секс и наркотики.
Сценарист Теренс Уинтер
(«Подпольная империя»
) взял за основу мемуары Белфорта и создал настоящий гимн разврату и гедонизму, с калейдоскопом постоянно употребляемых нелегальных препаратов и обилием обнаженных женских тел. Леонардо Ди Каприо убедительно жалок и омерзителен и когда его герой на коне, и когда он теряет все, в первую очередь человеческий облик. Ди Каприо уже приходилось изображать наркотическую зависимость, однако одна только сцена его путешествия домой на автомобиле под воздействием барбитуратов доказывает, что в актере скрывался небывалый комический потенциал. При этом он показывает и другое лицо, оскал капиталистической акулы, не вызывающий особой симпатии. В сценах мотивировки своих подчиненных он напоминает сразу Тома Круза
из «Магнолии»
и озверевшего тренера из любого американского фильма про регби и добивается подчас пугающего эффекта. Великолепный ансамбль актеров второго плана, от Жана Дюжардена
и Мэттью Макконахи
до Роба Райнера
в своем лучшем появлении перед камерой в роли Белфорта-старшего, тоже не вызывает нареканий.
И все же основной похвалы заслуживает режиссер, убедительно показавший, что в 71 год ему еще рано уходить на пенсию. Снять трехчасовую картину про взлет и падение биржевого брокера так, чтобы зрителю во время просмотра не хотелось посмотреть на часы, удастся далеко не каждому, но любящему и знающему толк в кино нью-йоркскому кудеснику это удалось. Кстати, сам Белфорд появляется в финале на одной сцене с Ди Каприо, представляя его аудитории, и его лицо не особо задерживается в памяти. Наверное, в этом и заключается магия кино – сделать малосимпатичного человека заурядной внешности центральной фигурой фильма, от которого ни на секунду не хочется отвлечься.
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