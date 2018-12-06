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«В спорте только девушки»: Комедия с переодеваниями

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6 декабря 2018
Ильи Глинникова, Александра Головина и Александра Ведменского переодеваются в дам

«В спорте только девушки»: Комедия с переодеваниями

Трое студентов, отыскав компромат пикантного свойства на своего преподавателя, вынуждены пуститься в бега. Спасаясь от мрачных бандитов, они случайно попадают в центр молодёжной женской команды по сноубордингу, прикидываются спортсменками, и здесь их приключения только начинаются.

«Ярко, пошло, молодёжно!» - этот слоган мог бы стать девизом картины. Она пропитана тестостероном, в ней много красивых полуобнажённых персонажей и шуточек «ниже пояса». Но от череды похожих лент её отличает хороший вкус и безусловный профессионализм создателей. Это качественный кино-продукт, полностью соответствующий канонам своего жанра и задающий определённую высоту планки кинопроизводства: сценаристы, режиссер, оператор продемонстрировали высокий уровень мастерства. Логически связная детективная история разделяется на две сюжетные ветви (спортивные сборы и погоня), которые плавно сходятся в финале. Лейтмотивом фильма проходят две романтических линии, Мишка (Александр Ведменский) - Джейн (Лянка Грыу) и Федя (Александр Головин) - Тофик (Михаил Богдасаров), им вторит череда подобных любовно-комических ситуаций. Фильм смонтирован очень плотно, событие следует за событием, заскучать невозможно. Съёмки проходили в Абхазии, Сочи, на горнолыжном курорте Роза Хутор, пейзажи которых очень украсили ленту. Сноуборд-сцены снимали с помощью приглашенных специалистов из Канады и Франции, для съёмок фрирайда (катания с горы по нетронутой снежной целине) были заняты два вертолёта. От этого зрелища действительно захватывает дух. Кроме того, хочется отметить великолепный саундтрек с участием American Authors, The Black Eyed Peas, Calvin Harris, Guano Apes и Антона Беляева (Therr Maitz).

«В спорте только девушки»: Комедия с переодеваниями

Три главных героя в исполнении Ильи Глинникова, Александра Головина и Александра Ведменского весьма комичны, их буффонада забирает основную часть зрительского внимания. Женщинам на фоне ярких травести легко потеряться, но этого не происходит ни с Екатериной Вилковой (тренер Светлана Николаевна), ни с Лянкой Грыу (Джейн). И, конечно, Михаил Богдасаров в роли Тофика - образец киношного кавказского джентльмена, смешного и трогательного. У картины большой актёрский состав, но даже маленькие роли здесь весьма выразительны.

«В спорте только девушки» - образцовая комедия положений, где смешное возникает из абсурда череды ситуаций, через которые проходят герои. Эта комедия, как и большинство подобных отечественных фильмов данного жанра, приподнята над реальностью и граничит со сказкой. Персонажи существуют в мире, похожем на наш, только он тщательно умыт, отфотошоплен, и погода в нём всегда отличная. Авторы сознательно избегают привязок к реальности, это облегчённый жанр, где действуют абстрактные Студенты, Бандиты, Спортсменки, Кавказцы и Блондинки. Юмор, к которому обращается фильм, нельзя назвать изысканным, это смешное в самом широком понимании. То, что смешно всегда и всем - например, торт, летящий в лицо, или мужчина, вынужденный нарядиться женщиной. Контраст стопроцентно мужского содержания и подчёркнуто-женской оболочки неминуемо комичен. Намекая своим названием на фабулу известного «В джазе только девушки», фильм тщательно избегает вопросов гендерной ориентации, затронутых классикой, и травести здесь лишь повод для жизнерадостного смеха.


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«В спорте только девушки»: Комедия с переодеваниями фотографии
«В спорте только девушки»: Комедия с переодеваниями фотографии
«В спорте только девушки»: Комедия с переодеваниями фотографии
«В спорте только девушки»: Комедия с переодеваниями фотографии
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обсуждение >>
№ 10
Irdy (Ростов-на-Дону)   2.02.2016 - 15:14
Жуткая второсортная пошлятина, в которую вбухана куча денег. Как можно писать на ЭТО положительную рецензию? читать далее>>
№ 9
жанна шанаева (г .Витебск)   13.10.2014 - 00:06
Фильм в "спорте только девушки" ну комедия отпадная ,позитива море))) читать далее>>
№ 8
Бикола (Санкт-Петербург)   19.02.2014 - 15:49
Достаточно было глянуть на эти фото,чтобы понять -на ЭТО я ни за что не пойду в кино! Эти "мальчики-девочки" даже на трансвеститов не тянут! Ничего общего с девушками,кроме длинных волос.... читать далее>>
№ 7
Лёнча   15.02.2014 - 13:24
Не рекомендуется к просмотру лицам старше 14 лет! читать далее>>
№ 6
Серегей Ванинков (Москва)   12.02.2014 - 01:46
Ну а что вам не нравится? По моему наголову сильнее так называемых "медийных актрис" ... читать далее>>
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