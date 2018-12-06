«В спорте только девушки»: Комедия с переодеваниями

Ильи Глинникова, Александра Головина и Александра Ведменского переодеваются в дам
Трое студентов, отыскав компромат пикантного свойства на своего преподавателя, вынуждены пуститься в бега. Спасаясь от мрачных бандитов, они случайно попадают в центр молодёжной женской команды по сноубордингу, прикидываются спортсменками, и здесь их приключения только начинаются.
«Ярко, пошло, молодёжно!»
- этот слоган мог бы стать девизом картины. Она пропитана тестостероном, в ней много красивых полуобнажённых персонажей и шуточек «ниже пояса». Но от череды похожих лент её отличает хороший вкус и безусловный профессионализм создателей. Это качественный кино-продукт, полностью соответствующий канонам своего жанра и задающий определённую высоту планки кинопроизводства: сценаристы, режиссер, оператор продемонстрировали высокий уровень мастерства. Логически связная детективная история разделяется на две сюжетные ветви (спортивные сборы и погоня), которые плавно сходятся в финале. Лейтмотивом фильма проходят две романтических линии, Мишка (Александр Ведменский
) - Джейн (Лянка Грыу
) и Федя (Александр Головин
) - Тофик (Михаил Богдасаров
), им вторит череда подобных любовно-комических ситуаций. Фильм смонтирован очень плотно, событие следует за событием, заскучать невозможно. Съёмки проходили в Абхазии, Сочи, на горнолыжном курорте Роза Хутор, пейзажи которых очень украсили ленту. Сноуборд-сцены снимали с помощью приглашенных специалистов из Канады и Франции, для съёмок фрирайда (катания с горы по нетронутой снежной целине) были заняты два вертолёта. От этого зрелища действительно захватывает дух. Кроме того, хочется отметить великолепный саундтрек с участием American Authors, The Black Eyed Peas, Calvin Harris, Guano Apes и Антона Беляева (Therr Maitz).
Три главных героя в исполнении Ильи Глинникова
, Александра Головина и Александра Ведменского весьма комичны, их буффонада забирает основную часть зрительского внимания. Женщинам на фоне ярких травести легко потеряться, но этого не происходит ни с Екатериной Вилковой
(тренер Светлана Николаевна), ни с Лянкой Грыу (Джейн). И, конечно, Михаил Богдасаров в роли Тофика - образец киношного кавказского джентльмена, смешного и трогательного. У картины большой актёрский состав, но даже маленькие роли здесь весьма выразительны.
«В спорте только девушки»
- образцовая комедия положений, где смешное возникает из абсурда череды ситуаций, через которые проходят герои. Эта комедия, как и большинство подобных отечественных фильмов данного жанра, приподнята над реальностью и граничит со сказкой. Персонажи существуют в мире, похожем на наш, только он тщательно умыт, отфотошоплен, и погода в нём всегда отличная. Авторы сознательно избегают привязок к реальности, это облегчённый жанр, где действуют абстрактные Студенты, Бандиты, Спортсменки, Кавказцы и Блондинки. Юмор, к которому обращается фильм, нельзя назвать изысканным, это смешное в самом широком понимании. То, что смешно всегда и всем - например, торт, летящий в лицо, или мужчина, вынужденный нарядиться женщиной. Контраст стопроцентно мужского содержания и подчёркнуто-женской оболочки неминуемо комичен. Намекая своим названием на фабулу известного «В джазе только девушки»
, фильм тщательно избегает вопросов гендерной ориентации, затронутых классикой, и травести здесь лишь повод для жизнерадостного смеха.
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