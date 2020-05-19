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«Нереальная любовь»: The Тёлки в Сочи

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19 мая 2020
Дорогая реклама сочинских курортов с щепоткой романтики

«Нереальная любовь»: The Тёлки в Сочи

Романтичная и по-детски наивная героиня с необычным именем Мира (Марина Александрова) преподает в средней школе литературу, а на досуге витает в облаках и сочиняет любовные романы об антропоморфных животных, небрежно оставляя на рабочем столе черновики, которые, разумеется, находят школьники. В полнейшем смятении Мира увольняется и остается бродить по московским бульварам, пока всепоглощающее горе едва не приводит ее под колеса белоснежного Porsche, за рулем которого внезапно оказывается Оля (Равшана Куркова) – подруга детства, а ныне светская львица со стажем. Слово за слово – и она уже ведет Миру обновлять гардероб в ГУМ, а заодно конструирует ей легенду успешной писательницы, не утратившей веры в любовь, но приобретшей виллу на Карибах. Попутно дебютантку высшего света столицы обучают тонкостям охоты на успешных мужей. И, чтобы перейти от теории к практике, подруги, вооружившись последним выпуском Forbes, отправляются на самый престижный курорт этой зимы – Сочи…

«Нереальная любовь»: The Тёлки в Сочи

В самом деле, как можно сегодня обойти стороной Сочи? «Нереальная любовь» появится на экранах в самый разгар Олимпиады, так что без продакт плейсмента заснеженных горных трасс и одежды с символикой, карта исключительного патриотизма была бы разыграна не до конца.

Типичной для романтических комедий проблемой является сценарий. Любовь, хотя и неисчерпаемая тема, но преподнести ее в свежем контексте, правильно расставив акценты и не нарушив тонкий баланс чувственности, с каждым новым ромкомом становится все труднее. В случае «Нереальной любви» в сюжетной логике не предусмотрено иного пути, кроме поиска олигарха в череде бесконечных светских тусовок. Что ж, говорят еще остались недорогие авиабилеты в Сочи, так что у впечатлительных особ, не теряющих веры в любовь и виллу на Карибах, еще есть шанс.

«Нереальная любовь»: The Тёлки в Сочи

Никакого противостояния двух миров здесь нет: гламурные реалии поглощают тонко чувствующую героиню настолько же быстро, насколько она встречает «мужчину своей мечты» – в первые же 15 минут экранного времени. Но героиню можно понять, ведь ее история успеха развивается по законам сценария Оксаны Робски, известной своими инсайдерскими повестями о жизни рублевской элиты. Отчаянное стремление показать любовную линию чувствительной героини и ее не менее чувствительного избранника в реалистических тонах, способных убедить зрителя, что эта пара выбивается из прогнившего мира престижного потребления, обречено уже на уровне идеи.

Окончательно реалистичность утопает в болоте сладкой патоки благодаря сценам поцелуев на Красной площади, озаренных постановочными фейерверками. Наслаждайтесь зрелищем – таких красочных салютов мы не увидим даже на 9 мая. К чести создателей фильма можно отнести название картины – «нереальная любовь» тут действительно нереальная, в самом прозаическом смысле. Она фальшива, как те самые фейерверки, и приторна, как химическая жвачка. «Реальная любовь» – это для английских реалий с красавчиком Хью Грантом и приставучей мелодией «Love is All Around». За нереальной любовью надо ехать в Сочи.


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«Нереальная любовь»: The Тёлки в Сочи фотографии
«Нереальная любовь»: The Тёлки в Сочи фотографии
«Нереальная любовь»: The Тёлки в Сочи фотографии
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№ 1
Алекс54 (Новосибирск)   5.01.2015 - 23:07
Какая-то фальшивая и приторная рецензия. Русский язык нужно было в школе учить: когда ставится пробел между "не" и прилагательным, а когда - не ставится. Иллюзорная - это значит "не реальная",... читать далее>>
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