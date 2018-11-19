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«Помпеи»: Последний из кельтов

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19 ноября 2018
Кит Харингтон разыгрывает абсолютно современную драму в декорациях I века.

«Помпеи»: Последний из кельтов

Картина Пола У. С. Андерсона начинается с человеческих фигур, покрытых пеплом, и цитат из «Писем» Плиния Младшего. Сразу после этой исторической обманки на глазах у перепуганного мальчика происходит подавление кельтского восстания, где люди, сравнительно похожие на римлян, истребляют людей, совсем не похожих на кельтов. Тем не менее мальчишка вырастает в выдающегося бойца-гладиатора с оригинальным прозвищем Кельт (Кит Харингтон), заявляет о себе в Лондониуме (город Римской Британии) и получает перевод в лигу рангом повыше - в итальянский город-курорт Помпеи. По дороге он успевает очаровать благородную Кассию (Эмили Браунинг), которой в Риме не понравились лицемерие и нравы, поэтому она решила вернуться домой, к папе (Джаред Харрис) и маме (Кэрри-Энн Мосс). Раб очаровал ее своим гуманизмом, прекратив мучения травмированной лошади. Дальше его ждет встреча с чернокожим гладиатором Аттикусом (Адевале Акиннуойе-Агбайе), нестареющим сенатором Корфом (Кифер Сазерленд), подавившим то самое кельтское восстание, и извержение Везувия, которое закончилось известно как.

«Помпеи»: Последний из кельтов

В первую очередь любопытно наблюдать, как в декорациях I века разыгрывается абсолютно современная драма: конфликты фильма прекрасно далеки от тех, что, вероятно, возникали в жизни настоящих горожан того времени. Кассия рассуждает о гуманизме и именует себя гражданкой Помпей, которой ненавистны глобалистские замашки Римской империи. При этом ее отношения с кельтом Майло (свое имя герой Кита Харингтона тщательно скрывает до последней трети картины, однако оно почему-то указано в синопсисе) больше похожи на стыдливую влюбленность дочки богатого предпринимателя и местного байкера (кожаные доспехи юного гладиатора довершают эту аналогию). Те, кто ожидает полновесную любовную линию, обречены на фрустрацию, так как томные взгляды завершатся закономерным поцелуем только под занавес фильма (и существования Помпей). Схожая участь грозит поклонникам эффектных схваток: «Помпеи» напоминают индийский фильм, в котором вместо танцев - бесконечные поединки на мечах, и после третьего боя наблюдать однотипные дуэли в стиле «Гладиатора» уже просто неинтересно.

«Помпеи»: Последний из кельтов

Лента Ридли Скотта не единственная приходит в голову: под занавес фильма вспоминается «Титаник» с его изображением катастрофы, коснувшейся представителей самых разных слоев общества. Пол У. С. Андерсон сначала, как и Кэмерон, даже показывает контраст между жизнью помпейских богачей и менее зажиточных граждан. Правда, это дело ему быстро надоедает - и он углубляется в фантазии на материале все того же «Гладиатора» и «300 спартанцев» Рудольфа Мате. Ленты поновее он, впрочем, тоже вниманием не обходит. Разрушенный амфитеатр - точная копия заброшенного бейсбольного поля из условного «Обливиона» или любого другого фильма про крупную катастрофу, а каноническая автомобильная погоня за злодеем, который украл прекрасную даму, заменена стремительными скачками с участием колесницы и лошади.

«Помпеи»: Последний из кельтов

Тут постановщику и продюсеру линейки «Обитель зла» нужно отдать должное: он не обращает внимание на многочисленные штампы и аналогии, которые его картина собирает, как репей, а делает нишевое шоу. «Помпеи» отлично вписываются между совсем уж дурацким «Гераклом» Ренни Харлина и, скажем, грохочущим «Человеком из стали» Зака Снайдера.

«Помпеи»: Последний из кельтов

Вулканический фильм Андерсона при всех своих немногочисленных достоинствах напоминает репетицию оркестра, чьи участники готовятся не к совместному концерту, а каким-то сольным подработкам. Харингтон, проходивший весь фильм с обиженным лицом Джона Сноу, еще вернется на заснеженные просторы «Игры престолов», Андерсон работает над новой частью «Обители зла», Харрис, Сазерленд и Мосс то ли напоминают о себе продюсерам, то ли стараются не потерять форму после гораздо более удачных ролей. И получается, что единственные, для кого «Помпеи» не потоковый проект, - это компьютерный Везувий и корабль, эффектно проехавшийся по улицам города на волне небольшого цунами.

«Помпеи» в прокате с 19 февраля.



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№ 2
мири (Иерусалим)   21.02.2014 - 11:40
Цунами, говорите? Безусловно, сие кино смотреть не буду! читать далее>>
№ 1
Дмитрий Кузора (Ленинград)   20.02.2014 - 09:06
Показанного в ролике цунами, прокатившегося по Помпеям, на самом деле не было ... Хорошо, что хоть падение астероида сюда же не вставили ... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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