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«Уцелевший»: «Морские котики» всех сильней

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25 августа 2020
Патриотическая драма с Марком Уолбергом

2005 год. Четверо «морских котиков» (Марк Уолберг, Тейлор Китч, Эмиль Хирш и Бен Фостер) отправляются в Афганистан для выполнения важной миссии под кодовым названием «Красные крылья», получившей имя в честь клуба НХЛ Detroit Red wings. Им необходимо убить локального лидера Талибана - Ахмада Шаха, но вместо одного вражеского отряда они встречают небольшую армию, с которой особенно трудно управиться в горной местности.

«Уцелевший»: «Морские котики» всех сильней

Основанная на реальных событиях, картина Питера Берга начинается с документальных кадров - изнурительных тренировок «морских котиков», которых учат превозмогать любую боль и «трансформировать» ее в энергию, чтобы продолжать сражение. Живописные сцены демонстрируют подготовку лучших бойцов США без красивых панорам и ураганного монтажа: «морские котики» продираются через грязь, а с чьей-то губы свисает прочная на вид нитка слюны. В этом зрелище ощущается сплоченность мужского братства, и Берг ухватил, а потом и развил в соответствии с каноном патриотического кино это ощущение элитарности и мужланскую браваду. В сцене «посвящения» молодой боец Шейн Паттон (Александр Людвиг) гордо заявляет, что сомнения - удел трусов, а «морские котики» всех сильней (от тайги до британских морей, далее - везде). Высадившись в неприступных горах Афганистана, квартет главных героев убеждается в обратном: талибы берут не качеством, а количеством, и «морские котики» вынуждены усомниться в собственной непобедимости.

«Уцелевший»: «Морские котики» всех сильней

Тут стоит провести четкую грань между событиями 2005 года, про которые написал книгу выживший в той мясорубке Маркус Латтрел (в фильме - Марк Уолберг), и кинематографической версией операции «Красные крылья». Берг снимает кино про войну так, как, казалось бы, после «Цельнометаллической оболочки» или «Морпехов» снимать не то что не модно, а несколько стыдно. Реальные люди, чьи фотографии показывают на финальных титрах, превратились в схематичных накачанных бородачей с парой насущных проблем, которые не удается разрешить из-за войны в Афганистане. Майкл Мерфи (Тейлор Китч) должен купить невесте подарок на свадьбу, а та хочет арабского скакуна – «морского котика» среди лошадей. Радист Дэнни Дитц (Эмиль Хирш) тоже мучается от радостей брака: жена собирается выкрасить комнату в розовый цвет, а товарищи смеются, что Дитц упускает бразды правления в семье. В фильме также словно мимоходом мелькает Эрик Бана в образе бравого командира, который успевает отдать пару команд, один раз вздремнуть и полетать на вертолете. В последнюю треть фильма случается бенефис Марка Уолберга: выжившего Маркуса Латтрела укрывают в деревне хорошие афганцы, и тут формулируется вполне примиряющий посыл, мол, в каждой нации есть плохие и хорошие люди - и Афганистан не исключение.

«Уцелевший»: «Морские котики» всех сильней

«Уцелевший» распадается на разные по смыслу фрагменты, которые не склеивает ни идея солдатского героизма, ни суперклей патриотизма. Мерфи и Дитц в лучах рассвета соревнуются в беге. Паттон танцует какой-то непотребный танец под улюлюканье старших товарищей. ВС США постоянно не хватает «апачей» для сопровождения более громоздких вертолетов. Места, где отряд Латтрела должен выходить на связь, названы в честь пивоваренных компаний – «Миллер», «Хайнекен» и так далее. Материал сам противится героизации, будто просит постановщика задуматься, почему так произошло, но Берг смотрит в другую сторону - и рассказывает о влиянии войны на жизнь простых людей. И тут дурную шутку с режиссером играет документальный пролог и финал с фотографиями настоящих участников операции «Красные крылья»: эти фрагменты намного живее и интереснее двухчасовой патриотической драмы с выстрелами по ногам и падениями со скалы.


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№ 2
Стрелок   1.11.2014 - 03:26
Странно,что вам резануло глаза обычная афганская природа с густой хвойной растительностью.Это тоже самое,что резануло бы глаза сибирская тайга,потому что там много деревьев))) читать далее>>
№ 1
Ferid (Алматы)   14.04.2014 - 07:04
А еще мне резануло глаз типичная американская природа в горах- длинные ели, трава и др.,ну согласитесь сами, не было внутреннего ощущения что это происходит в Афгане, и дело не в том, что я там не был,... читать далее>>
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